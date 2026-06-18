/TN Power Cut June 19: தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்

Tamil Nadu Power Cut June 19: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 19) பல்வேறு பகுதிகளில் மின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
ஈரோடு: பாரதியார் நகர், வீரப்பன்பாளையம் பை பாஸ், ஐஸ்வர்யா கார்டன், சுப்பிரமணியன் நகர், வெட்டுக்காட்டுவலஸ்லு, ஈகிள் கார்டன், கருவேல்பாறைவலசு, ஆட்டுக்கம்பாறை, சூளை, அன்னை சத்தியா நகர், முதலிதோடம், மல்லி என்.
பெருந்துரை: திங்களூர், கல்லாகுளம், வேட்டையன்கிணறு, கிரே நகர், பாப்பம்பாளையம், மந்திரிபாளையம், நல்லாம்பட்டி, சுப்பையன்பாளையம், தாண்டகவுண்டன்பாளையம், சுங்கக்காரன்பாளையம், சினாபுரம் மேற்கு பக்கம் மட்டும், மேட்டூர், செல்லப்பா.
பெருந்துரை (சிப்காட்): சிப்காட் பெருந்துறை, பவானி ரோடு, சிலட்டாநகர், கருமாண்டிசெல்லிபாளையம், ஓலபாளையம், திருவாச்சி, கந்தம்பாளையம் மற்றும் வள்ளியம்பாளையம்.
ஈரோடு (தண்ணீர்பண்டல்): அவல்பூந்துறை, கானாபுரம், தூயம்புந்துறை, பூந்துறை, சேமூர், பள்ளியூத்து, திருமங்கலம், செங்கல்வலசு, வேலம்பாளையம், ரத்தைசூத்திரப்பாளையம் மற்றும் கே.ஏ.எஸ். தொழில்கள் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
திண்டுக்கல்: சி.கே.புதூர், பாப்பம்பட்டி, போடுபட்டி, கொழும்பங்கொண்டான், வயலூர், புஷ்பத்தூர், சாமிநாதபுரம், போடுபட்டி, கொழும்பங்கொண்டான், லிங்காவடி, வேம்பரை, ராமநாயக்கன்பட்டி, எலுவனம்பட்டி, மஞ்சளாறு அணை, வடமதுரை நகரம், வெள்ளகொம்மன்பட்டி, ஊராளிபட்டி, சீதாப்பட்டி, அழகர்நாயக்கன்பட்டி, பிலாத்து, சீகாளிப்பட்டி, ரெடியாபட்டி, மோர்பட்டி, சேர்ப்பன்பட்டி, நாகங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.
புதுக்கோட்டை: நாகுடி முழுப் பகுதி, கோடிகுளம் முழுப் பகுதி, அவ்டையார்கோயில் முழுப் பகுதி, அமராடக்கி முழுப் பகுதி, வல்லவாரி முழுப் பகுதி ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.