ரேஷன் கார்டு : AAY, PHH கைவிரல் ரேகை பதிவு - தமிழ்நாடு அரசின் 2 முக்கிய அறிவுறுத்தல்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு உள்ளிட்ட 2 முக்கிய அப்டேட்டுகளை தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ளது
Ration Card : ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு தொடர்பான வெளியாகியுள்ள முக்கிய அப்டேட்டை பொதுமக்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
மத்திய அரசு AAY மற்றும் PHH ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் (Ration Card) டிசம்பருக்குள் கட்டாயம் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தல் கொடுத்துள்ளது. அதாவது, இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்தாக வேண்டும்.
வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் பணி நிமித்தமாக வசிப்பவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் இருக்கும் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று கூட கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவுறுத்தல்களை கொடுத்து வருகின்றனர். நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அம்மாவட்ட மக்களுக்காக இதுதொடர்பாக ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், நீலகிரி மாவட்டம் அனைத்து வட்டங்களிலும் பொது விநியோகத்திட்டத்தின் கீழ் அத்தியாவசிய பொருட்கள் பெற்று வரும் AAY மற்றும் PHH குடும்ப அட்டைதாரர்கள் தங்கள் குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களின் கைரேகையினை 31.12.2025-ம் தேதிக்குள் நியாயவிலைகடையில் உள்ள P.O.S இயந்திரத்தில் பதிவு செய்திட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலை நாட்களில் தாங்கள் பொருள் பெறும் நியாயவிலை கடைக்கு நேரில் சென்று குடும்பத்தில் இதுவரை கைரேகை பதிவு செய்து கொள்ளாதவர்கள் தங்களது கைவிரல் ரேகையினை பதிவுசெய்து கொள்ளலாம்.
பிறமாநிலம், பிறமாவட்டங்களில் வேலை நிமித்தமாக தங்கி உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள நியாயவிலை கடையில் குடும்ப அட்டை நகலுடன் சென்று கைவிரல் ரேகையினை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், அமைச்சர் சக்கரபாணி குடும்ப அட்டைகள் தொடர்பான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 21.00 லட்சம் புதிய குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 56 மாதங்களில் 3,256 நியாயவிலைக் கடைகள் பிரிக்கப்பட்டு புதியதாக முழுநேரம் மற்றும் பகுதிநேர நியாயவிலைக் கடைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், பொதுமக்களுக்கு தரமான குடிமைப்பொருட்கள் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு, அரிசி, பருப்பு, பாமாயில், சக்கரை ஆகிய பொருட்கள் தரமானதாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
2 இலட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நகைக்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வழங்ப்பட்ட கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
முதியோர் உதவித்தொகை ரூ.1000-லிருந்து ரூ.1500 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்ப்பட்ட உதவித்தொகை ரூ.1000-லிருந்து ரூ.1500 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகள் பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு ரூ.2000-மாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்றும் திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்தார்.