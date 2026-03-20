1-9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முழு ஆண்டு தேர்வு எப்போது? அட்டவணை வெளியீடு!

1st To 9th Annual Exam Schedule : அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும்/தனியார் பள்ளிகளுக்கு 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு 2025-26 கல்வியாண்டிற்கான முழு ஆண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில், எந்த நாளில், எந்த தேர்வு என்பது குறித்த விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அட்டவணையை வெளியிட்டிருக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை, இதை தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் முதல்வர்களூக்கு இத்தேர்வு கால அட்டவனை குறித்த விவரத்தினை தெரிவிக்குமாறு அனத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் அனைத்து வகை மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களையும் கேட்டுக்கொள்வதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
முதலில், 4 மற்றும் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முதல் 16ஆம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடக்கின்றன. இதில், ஒன்று முதல் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி தேர்வு ஆரம்பித்து 16ஆம் தேதி முடிவடைகிறது.
4 மற்றும் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தமிழ் மொழி தேர்வு. 7ஆம் தேதி விருப்பமொழி பாடத்தேர்வு. 8ஆம் தேதி ஆங்கிலம், 9ஆம் தேதி கணிதம், 13ஆம் தேதி அறிவியல், 16ஆம் தேதி சமூக அறிவியல் தேர்வாகும்.
ஒன்று முதல் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி தமிழ் தேர்வும், 9ஆம் தேதி விருப்பமொழி பாடத்தேர்வும், 13ஆம் தேதி ஆங்கில தேர்வும், 16ஆம் தேதி கணிதப்பாட தேர்வும் நடக்க இருக்கிறது.
6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கும் இந்த தேர்வு 13ஆம் தேதி ஏப்ரல் முடிவடைகிறது. 6 மற்றும் 8ஆம் வகுப்பிற்கு முற்பகலிலும், 7 மற்றும் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பிற்பகலிலும் தேர்வு நடக்கிறது.
ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி தமிழ் பாடத்தேர்வு, 6ஆம் தேதி விருப்பமொழி பாடத்தேர்வும், 7ஆம் தேதி ஆங்கில பாடத்தேர்வும், 8ஆம் தேதி உடற் கல்வியியல் தேர்வும், 9ஆம் தேதி கணிதத்தேர்வும், 13ஆம் தேதி அறிவியல் தேர்வும், 16ஆம் தேதி சமூக அறிவியல் தேர்வும் நடக்கிறது.