மாணவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! பள்ளிகளுக்கு ஜூன் மாதம் விடுமுறை அறிவிப்பு.. எத்தனை நாட்கள் தெரியுமா?

Written ByUmabarkavi K
Published: May 31, 2026, 04:03 PM IST|Updated: May 31, 2026, 04:03 PM IST

TN June Month Holidays Latest: கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள  நிலையில், ஜூன் மாதத்தில் பள்ளிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது என்பது இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

தமிழகத்தில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டு தொடங்கப்பட உள்ளது. பள்ளி மாணவர்கள் தற்போது கோடை விடுமுறையில் இருக்கின்றனர்.   1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளது. முன்னதாக, ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்தது.  ஆனால், கோடை வெயிலை காரணத்தை காட்டி, பள்ளிகள்  திறப்பை தமிழக அரசு தள்ளி வைத்தது. 

அதன்படி, ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளது. பள்ளிகள் திறப்பை முன்னிட்டு பள்ளிக்கல்வித்துறை அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது. மாணவர்களும் பள்ளி திறப்பிற்கு காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில்,  ஜூன் மாதம் நாளை முதல் தொடங்குகிறது. எனவே,  கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் நிலையில், ஜூன் மாதத்தில் வேறு ஏதேனும் விடுமுறை வருகிறதா  என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

ஜூன் மாதத்தில் சனி, ஞாயிறு விடுமுறையை தாண்டி, ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் தமிழக அரசு விடுமுறை வருகிறது.  அதாவது, ஜூன் 26ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) முஹர்ரம் பண்டிகையை முன்னிட்டு அன்றைய நாட்கள் தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு பொது விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இந்த விடுமுறையை தவிர, எந்த ஒரு அரசு விடுமுறையும் ஜூன் மாதத்தில் கிடையாது. இதற்கிடையில்,  சனி, ஞாயிறு விடுமுறை வருகிறது.  அதன்படி, ஜூன் 7 (ஞாயிறு), ஜூன் 13 (இரண்டாது சனி), ஜூன் 14 (ஞாயிறு), ஜூன் 20 (சனி), ஜூன் 21 (ஞாயிறு), ஜூன் 27ஆம் தேதி (நான்காவது சனி), ஜூன் 28ஆம் தேதி (ஞாயிறு) என 8 நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கும்.  

 

மொத்தமாக பார்த்தால், முஹர்ரம் பண்டிகையை சேர்த்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு 8 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. மேலும், ஜூன் 1 முதல் ஜூன் 3 வரை கோடை விடுமுறை விடப்பட்டால், ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் 11 நாட்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை  வருகிறது. இதனால், மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

 

