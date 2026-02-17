English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தென் மாவட்டங்களின் வானிலை.... பிப்.18 நிலவரம் என்ன? மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கா?

Weather Forecast: சிவகங்கை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் பிப். 18ஆம் தேதியின் வானிலை நிலவரத்தை இங்கு காணலாம்.

TN South Districts Weather Forecast: பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி அன்று சிவகங்கை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும், வெப்பநிலை ஆகியவை குறித்து இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம். இங்கு கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் accuweather.com இணையதளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும்.
வரும் பிப். 18, பிப். 19ஆகிய தேதிகளில் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 20ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்கள், தென் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் சூழலில், சிவகங்கை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் வரும் பிப். 18ஆம் தேதி வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு காணலாம். 

திருநெல்வேலி: பிப். 18ஆம் தேதி அன்று சற்று மேகமூட்டமாக காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 டிகிரி செல்ஷியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24 டிகிரி செல்ஷியஸ் இருக்கும். வரும் வெள்ளி (பிப். 20) அன்று இடியுடன் கூடிய மழை இருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தூத்துக்குடி: பிப். 18ஆம் தேதி அன்று மேகமூட்டமாக இருக்கும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 டிகிரி செல்ஷியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்ஷியஸ் இருக்கும்.

கன்னியாகுமரி: பிப். 18ஆம் தேதி அன்று மேகமூட்டமாக இருக்கும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 டிகிரி செல்ஷியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்ஷியஸ் இருக்கும். வரும் சனிக்கிழமை (பிப். 21) மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

ராமநாதபுரம்: பிப். 18ஆம் தேதி அன்று மேகமூட்டமாக இருக்கும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்ஷியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்ஷியஸ் இருக்கும்.

சிவகங்கை: பிப். 18ஆம் தேதி அன்று மேகமூட்டமாக இருக்கும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்ஷியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்ஷியஸ் இருக்கும். வரும் சனிக்கிழமை (பிப். 20), ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப். 21) மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Weather Forecast TN Weather TN Rains

