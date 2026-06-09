/மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காத பெண்களே! உங்களுக்ககான மற்றொரு மாத உதவித்தொகை

Magalir Urimai thogai scheme : மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்க முடியாதவர்கள் வேறு என்ன உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம்
Magalir Urimai thogai scheme : மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காத பெண்கள் இருப்பின் அவர்கள் தமிழிநாடு அரசிடமிருந்து மற்றொரு மாத உதவித்தொகை பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து தரப்பு மக்களையும் முன்னேற்றும் நோக்குடன் பல சிறப்பு நிதியுதவித் திட்டங்கள், ஓய்வூதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai thogai scheme), தமிழ் புதல்வன் திட்டம், புதுமைப் பெண் திட்டம், முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டம் ஆகிய திட்டங்களை சொல்லலாம்.
பெரும்பாலும் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் படித்தவர்கள் மற்றும் படித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் தமிழ்நடு அரசு வடிவமைத்துள்ளது. அந்தவகையில் இருக்கும் இன்னொரு திட்டம் தான் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை திட்டம்.
இந்த திட்டத்தில் படித்தவர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருப்பின் தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து மாத உதவித்தொகை கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம். அதனால், மகளிர் உரிமைத்தொகை பெற முடியாமல் இருக்கும் படித்த பெண்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து மாத உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஆம், தமிழ்நாட்டில் படித்த பெண்கள் பலர் வீட்டில் இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இந்த உதவித்தொகை பெற முடியும் என்ற விழிப்புணர்வே இல்லாமல் இருக்கின்றனர். ஒருவேளை மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறும் பெண்களாக இருப்பின் அவர்கள் இந்த உதவித்தொகை கேட்டு விண்ணப்பிக்க முடியாது
மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறாமல் இருந்தால் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம் மூலம் இந்த உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். டிஎன் வேலைவாய்ப்பு என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனிலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
10-ம் வகுப்பு தவறியவர்களுக்கு மாதம் ரூ.200, தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மாதம் ரூ.300, மேல்நிலைக்கல்வி முடித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.400, பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.600 கிடைக்கும்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு மாதம் ரூ.600, மேல்நிலைவகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மாதம் ரூ750, பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.1000 உதவித்தொகை பெறலாம். இத்திட்டத்துக்கும் பிரத்யேக விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. அவற்றை படித்து பார்த்து இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.