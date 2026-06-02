/டிஎன்பிஎஸ்சி, வங்கித் தேர்வுகளில் வெற்றி யாருக்கு? இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு 95% வேலை கன்பார்ம்!

Government Job Horoscope : ஜோதிட ரீதியாக இந்த ஆண்டு அரசு வேலை வாங்கப்போகும் ராசிகள் விவரம்
Government Job Horoscope : இந்த ஆண்டு அரசுத் தேர்வுகளில் பிரகாசமான வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு இருக்கிறது? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்
2026-ஆம் ஆண்டின் கிரக நிலைகள் மற்றும் குரு, சனி பகவானின் பெயர்ச்சிகளின் அடிப்படையில், இந்த ஆண்டு அரசு வேலை கிடைப்பதற்கான யோகமும், மிக அதிக வாய்ப்புகளும் கொண்ட 6 முக்கிய ராசிகள் உள்ளன.
1. சிம்ம ராசி (95%) - சூரியனை அதிபதியாகக் கொண்ட உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு அரசு வேலை கிடைப்பதற்கான யோகம் மிக உச்சத்தில் உள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளில் கடின உழைப்பைச் செலுத்தினால் உயர் அதிகாரியாகும் அரசுப் பதவி தேடி வரும். நிர்வாகத் துறை மற்றும் காவல்துறை சார்ந்த அரசுப் பணிகளுக்கு முயற்சிப்பவர்களுக்கு 95% வெற்றி நிச்சயம்.
2. மேஷ ராசி (90%) - செவ்வாயின் ஆதிக்கம் பெற்ற உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு பத்தாம் இடத்து கிரக நிலைகள் அரசுப் பணியை சாதகமாக்குகின்றன. நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த அரசுத் துறை தேர்வுகள் மற்றும் நேர்காணல்களில் நல்ல செய்தி தேடி வரும். ராணுவத் துறை, சீருடைப் பணியாளர்கள் மற்றும் வங்கித் துறை சார்ந்த தேர்வுகளில் 90% வரை வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
3. தனுசு ராசி (85%) - குரு பகவானின் அருளால் உங்களது விடாமுயற்சிக்கு இந்த ஆண்டு தகுந்த அரசு வேலை என்ற பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தேர்வுகளில் உங்களது திட்டமிடலும், கூர்மையான புத்திசாலித்தனமும் மற்றவர்களை விட உங்களை முன்னிலையில் நிறுத்தும். குறிப்பாகக் கல்வித் துறை, வருவாய்த் துறை மற்றும் நீதிமன்றப் பணிகளில் சேர 85% பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
4. விருச்சிக ராசி (80%) - இந்த ஆண்டு உத்தியோக ஸ்தானம் வலுவடைந்து இருப்பதால் அரசு வேலைக்கான உங்களது கனவு நனவாகும் காலம் கூடிவந்துள்ளது. கடந்த காலத் தோல்விகளைத் தவிடுபொடியாக்கி, இந்த ஆண்டு நடக்கும் போட்டித் தேர்வுகளில் புதிய சாதனை படைப்பீர்கள். பொறியியல் துறை, மருத்துவத் துறை மற்றும் மின்சாரத் துறை சார்ந்த அரசுப் பணிகளுக்கு 80% வாய்ப்புகள் உகந்ததாக உள்ளது.
5. மகர ராசி (75%) - சனி பகவானின் ஆசி பெற்ற உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு கடின உழைப்பிற்குப் பின் அரசு வேலை கைகூடும் யோகம் உண்டு. ஆரம்பத்தில் சில தடைகள் வந்தாலும், இறுதிப் பட்டியலில் உங்களது பெயர் இடம்பெற்று அரசு ஆணை கையில் கிடைக்கும். ரயில்வே துறை, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (PSU) மற்றும் தபால் துறை பணிகளில் சேர 75% சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது.
6. மிதுன ராசி (70%) - புதன் பகவானை அதிபதியாகக் கொண்ட உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு புத்தி கூர்மையால் அரசு வேலைக்கான கதவுகள் திறக்கும். எழுத்துத் தேர்வுகள் மற்றும் கணக்கு சார்ந்த அரசுப் போட்டித் தேர்வுகளில் மிக எளிதாகத் தேர்ச்சி பெற்று அசத்துவீர்கள். டிஎன்பிஎஸ்சி (TNPSC), பணியாளர் தேர்வாணையம் (SSC) மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அரசுப் பணிகளுக்கு 70% வாய்ப்புகள் உள்ளன.