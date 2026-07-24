/குரூப் 2 தேர்வு எப்போது? டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

TNPSC Group 2 Exam Update: வருடாந்திர தேர்வு கால அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஒருங்கிணைந்த குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுக்கான அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக அரசின் பெரும்பாலான துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி நிரப்பி வருகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4 தேர்வுகள் மூலம் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. ஆண்டுதோறும் டிஎன்பிஎஸ்சி அட்டவணையை வெளியிட்டு வருகிறது.
வருடாந்திர அட்டவணையில், 6 தேர்வுகளில் 3 தேர்வுகளுக்கு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு, தேர்வு நடத்துவதற்கான பணிகள் நடந்து வருகிறது. அதிக எண்ணிக்கையிலான தேர்வர்கள் பங்கேற்கக் கூடிய குரூப் 2, குரூப் 4 மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் (தேர்வு இல்லாத பதவிகள்) ஆகிய 3 தேர்வுகளுக்கு மட்டுமே அறிவிப்புகளை வெளியாகவில்லை.
குரூப் 2, குரூப் 4 தேர்வுகளுக்கு அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. எனவே, குரூப் 2 தேர்வுக்கான அறிவிப்புக்காக தேர்வர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பிரபாகர் குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வு குறித்து தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுக்கான அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி வெளியாகும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பிரபாகர் அறிவித்துள்ளார். என்னென்ன பதவிகள், எத்தனை காலிப் பணியிடங்கள் உள்ளிட்ட முழு விவரங்களை அறிவிப்பில் இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், ஏற்கனவே திட்டமிட்டப்படி குறித்த காலத்தில் அறிவிப்பு வெளியிட்டு குறித்த தேதியில தேர்வு நடத்தி, தேர்வு முடிவுகளை விரைந்து வெளியிட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம் என்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். இதனால், குரூப் 2 தேர்வர்கள் சற்று ஆறுதலாக உள்ளனர்.