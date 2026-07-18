/டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வர்களின் 2 எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தி செய்யப்படுமா?

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை டிஎன்பிஎஸ்சி, தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றுமா?.
TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களின் அந்த இரண்டு முக்கிய கோரிக்கைகள் என்ன என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வுகளுக்கான அறிவிப்பு அடுத்த மாதம், அதாவது ஆகஸ்டு 11 ஆம் தேதி வெளியாகும் என டிஎன்பிஎஸ்சி ஆண்டு திட்ட தேர்வு அட்டவணையில் தெரிவித்துள்ளது.
அந்தவகையில் பார்க்கும்போது இந்த தேர்வு அறிவிப்பு வெளியாக இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கும் குறைவாக உள்ள நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு வருடக்கணக்கில் படிக்கும் மாணவர்களிடம் இருந்து இரண்டு முக்கிய கோரிக்கைகள் உள்ளன. அது என்ன என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்....
முதலாவது கோரிக்கை : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 காலிப் பணியிடம் எண்ணிக்கை - டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வுகளுக்கு படிக்கும் தேர்வர்களின் முதல் கோரிக்கை என்னவென்றால், காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகளவில் இருக்க வேண்டும் என்பதே.
யானைப் பசிக்கு சோளப்பொறி கணக்காக மிக மிக சொற்ப எண்ணிக்கையிலான காலிப் பணியிடங்களை அறிவிக்கக்ககூடாது என தேர்வர்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர். சராசரியாக 5 லட்சத்துக்கும் மேலாக எழுதும் தேர்வுக்கு வெறும் 800 காலிப் பணியிடங்கள் என்பதை தேர்வர்களால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை.
பல ஆண்டுகளாக அரசுத் தேர்வை குறிக்கோளாக வைத்து படிக்கும் தேர்வர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்கிறது. புதிதாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் தமிழ்நாடு அரசும் இம்முறை டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2,2ஏ காலிப் பணியிடங்கள் அதிகளவில் அறிவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தேர்வர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இது தேர்வர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது.
இரண்டாவது கோரிக்கை : வினாத்தாள் கசிவு - தேர்வர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அச்சமே வினாத்தாள் கசிவு தான். ஏனென்றால், பல ஆண்டுகளாக இந்த தேர்வையே தங்களது வாழ்க்கை இலக்காக மனதில் வைத்து குருப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுக்கு படிக்கும் தேர்வர்கள் லட்சோபலட்சம்.
அப்படி இருக்கையில், அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள், முறைகேடாக, மோசடியாக வினாத்தாளை பெற்று கசிய விட்டுவிடுவார்களோ என்ற அச்சம் தேர்வர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கிறது. அதற்கு காரணம் இருக்கிறது.
அண்மைக்காலமாக வட இந்தியாவில் அரசு நடத்தும் தேர்வுகளின் வினாத்தாள் முன்கூட்டியே கசியும் சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது படிக்கும் மாணவர்கள் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக நினைக்கிறார்கள். இந்த அச்சத்தைப் போக்க வேண்டிய பொறுப்பு தமிழ்நாடு அரசுக்கும், டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் இருக்கிறது.
அதிகாரத்தில் இருக்கும் புல்லுருவிகளால் ஏழை எளிய மாணவர்களின் கனவுகள் பாழாகிவிடாமல் இருக்க, டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு முன்னெச்சரிக்கையாக செயல்பட வேண்டும்.