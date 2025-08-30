டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்

TNPSC Group 4 : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4, 2025 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும்? என்ற தகவல் இங்கே பார்க்கலாம்
TNPSC Group 4 : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4, 2025 ரிசல்ட், காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது வரும் என்ற தகவலை இங்கே பார்க்கலாம்.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4,2025 தேர்வு (TNPSC Group 4) ஜூலை மாதம் நடந்து முடிந்துவிட்டது. பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு இடையே நடந்து முடிந்த இந்த தேர்வின் முடிவை லட்சக்கணக்கானோர் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
நடந்து முடிந்த இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குருப் 4 தேர்வுக்கு முன்பு காலிப்பணியிடங்கள் மிக மிக குறைவு, வினாத்தாள் சீல் உடைக்கப்பட்டிருத்தாக வெளியான செய்திகளில் தொடங்கி தேர்வு மிக கடினமாக இருந்தது, கொடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டங்களின் அடிப்படையில் கேள்விகள் இல்லை என்பது வரை சர்ச்சைகள் நீண்டது.
சரி இதோடு சர்ச்சைகள் முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4, 2025 தேர்வுக்கான உத்தேச விடைப்பட்டியல் வெளியிட்டதும் சர்ச்சையானது.
பாடப் புத்தகங்களில் இருக்கும் விடைகளை தேர்வர்கள் எழுதிவிட்டு வர, அந்த விடைகளுக்கு மாற்றாக வேறு விடைகளை குரூப் 4 உத்தேச விடைப் பட்டியலில் டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுத்தது. இதுவும் பெரும் அதிர்ச்சியை தேர்வர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியது.
இருப்பினும், இது குறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி தரப்பில் இருந்து எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் கொடுக்கப்படவில்லை. அதனால், டிஎன்பிஎஸ்சி-யின் இறுதி விடை குறிப்பை லட்சக்கணக்கான தேர்வர்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கின்றனர்.
தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பிறகே டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4, 2025 -ன் அதிகாரப்பூர்வ விடைகள் தெரிய வரும். இதனால், இந்த விடைகளை தெரிந்து கொள்ள தேர்வர்கள் பதட்டத்துடன் இப்போது எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
டிஎன்பிஎஸ்சி-ஐ பொறுத்தவரை குரூப் 4, 2025 -ன் முடிவுகள் அக்டோபர் மாதம் வெளியாகும் என ஏற்கனவே தெரிவித்துவிட்டது. அதாவது, செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி குரூப் 2 தேர்வுகள் நடந்து முடிந்த பிறகு குரூப் 4 தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக இருக்கிறது.
அதிகபட்சம் அக்டோபர் மாதம் முதல் வாரத்தில் குரூப் 4 தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதேநேரத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் எவ்வளவு அதிகரிக்கப்படும் என்பது இப்போது வரை சஸ்பென்ஸாகவே இருக்கிறது.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 கலந்தாய்வுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்திருப்பதால், எவ்வளவு காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்படும் என்பது தெரியவில்லை. 6 ஆயிரம் முதல் 8 வரையாவது காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் என தேர்வர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இந்த எதிர்பார்ப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி பூர்த்தி செய்யுமா?. அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வருவதால், தேர்வர்களையும் அவர்களின் குடும்பத்தினரையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் வகையிலேயே டிஎன்பிஎஸ்சி-யின் அறிவிப்பு இருக்கும் என தேர்வர்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கின்றனர்.