English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! பாடத்திட்டத்தில் மாற்றமா? வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! பாடத்திட்டத்தில் மாற்றமா? வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

TNPSC Exam Important Announcement: குரூப் 2, குரூப் 4 பாடத்திட்டங்கள் மாற்றப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

TNPSC Exam Latest News:  அண்மையில் தான் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான கால அட்டவணை வெளியான நிலையில், இந்த அறிவிப்பு தேர்வர்களுக்கு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
1 /7

தமிழக அரசின் பெரும்பாலான பணிகளை  தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனும் டிஎன்பிஎஸ்சி நிரப்பி வருகிறது. குரூப் வாரியாக ஆண்டுதோறும் தேர்வுகளையும் டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தி வருகிறது. குரூப் 2, குரூப் 2ஏ, குரூப் 4 உள்ளிட்ட பல்வேறு தேர்வுகளும் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த தேர்வுகளை ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் எழுதி வருகின்றனர். 

2 /7

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளை பொறுத்தவரை, தேர்வர்கள் முன்கூட்டியே தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். குரூப் வாரியாக உள்ள பாடத்திட்டங்களை பொறுத்து, தேர்வர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். அண்மையில் கூட டிஎன்பிஎஸ்சி 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்வு அட்டவணையை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது.

3 /7

இதனால், கால அட்டவணைக்கு ஏற்ப தேர்வர்களுக்கு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர்.  இந்த நிலையில் தான, குரூப் 4 உள்ளிட்ட பல்வேறு தேர்வுகளுக்கான பாடத்திட்டங்கள் மாற்றப்பட உள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல்கள் பரவி வருகிறது. இது தொடர்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி விளக்கம்  அளித்துள்ளது.

4 /7

இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், 2026-ல் நடைபெறவுள்ள ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணிகள் தொகுதி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A மற்றும் குரூப் 4 பணிகளுக்கான தேர்வுகள், டிசம்பர் 2024- தேர்வாணைய இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் நடைபெறும். பாடத்திட்டம் சமூக மீண்டும் மாற்றப்படும் என வலைத்தளங்களில் பரவும் செய்திகளை நம்ப வேண்டாம் என தேர்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

5 /7

எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் 2024ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் 2026ஆம் ஆண்டு தேர்வுகள் நடக்கக் கூடும் என டிஎன்பிஎஸ்சி விளக்கம் அளித்துள்ளது. இதனை தெரிந்து கொண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் தேர்வுக்கு தயாராக வேண்டும்.

6 /7

அண்மையில் வெளியிட்ட அட்டவணைப்படி, குரூப் 1 தேர்வு ஜூன் 23ஆம் தேதி வெளியாகும் என்றும் குரூப் 1 தேர்வு செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி நடைபெறும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது. குரூப் 4 தேர்வு அக்டோபர் 6ஆம் தேதி வெளியாகும் என்றும் குரூப் 4 தேர்வு டிசம்பர் 20ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

7 /7

மேலும், குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கான அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி வெளியாகும் என்றும் அக்டோபர் 25ஆம் தேதி குரூப் 2,2ஏ தேர்வு நடைபெறும என்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வுகள் தேர்வுக்கு தயாராகும் வகையில், தமிழக அரசும் இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. எனவே, தேர்வுகள் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு,  டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு தயாராகுகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TNPSC TNPSC latest news TNPSC ANNOUNCEMENT TNPSC exams TNPSC Exam Update tnpsc exam syllabus change tnpsc aspirants Tamil Nadu government

Next Gallery

புதிய ரேஷன் கார்டு : அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்