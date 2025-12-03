English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • TNPSC: குரூப் 4 கவுன்சிலிங் தேதியை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? - தவறவிட்டா மறுவாய்ப்பு கிடையாது!

TNPSC: குரூப் 4 கவுன்சிலிங் தேதியை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? - தவறவிட்டா மறுவாய்ப்பு கிடையாது!

TNPSC Group 4: குரூப்-4 தேர்வில் தட்டச்சர் மற்றும் சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு குறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
1 /8

டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்திய குரூப்-4 தேர்வில் தேர்வர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் தரவரிசை விவரங்கள் தேர்வாணைய இணையதளத்தில் கடந்த அக்டோபர் 22ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

2 /8

மேலும்,  தட்டச்சர் மற்றும் சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு வரும் டிசம்பர் 22ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 31ஆம் தேதிவரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. பொது விடுமுறை மற்றும் டிசம்பர் 30ஆம் தேதி ஆகிய நாட்களில் கலந்தாய்வு இருக்காது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

3 /8

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம், எண்.3, தேர்வாணைய சாலை பிராட்வே பேருந்து நிலை­யம் மற்றும் கோட்டை ரயில் நிலை­யத்துக்கு அருகில் உள்ள தேர்வாணைய அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

4 /8

மூலச் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வுக்கு அழைக்கப்பட்ட தேர்வாளர்களின் பட்டியல் தேர்வாணைய இணையதளத்தில் (www.tnpsc.gov.in) வெளியிடப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5 /8

மூலச் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வுக்கான நாள், நேரம் மற்றும் இடம் விவரங்களைப் பெற தேர்வாளர்கள் தேர்வாணைய இணையதளம் மூலம வரும் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி அன்று பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என தேர்வாளர்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவுறுத்தி உள்ளது. 

6 /8

மூலச் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வுக்கு அழைக்கப்படும் தேர்வாளர்களுக்கு அனுப்பப்படும் குறுஞ்செய்தி (SMS) மற்றும் மின்னஞ்சல் (E-mail) மூலம் மட்டுமே தெரிவிக்கப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது. 

7 /8

மூலச் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்துரையாடலான அழைப்பாணை தனித்து அனுப்ப அரசு மூலம் அனுப்பப்படமாட்டாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே சரிபார்ப்பிற்கு அழைக்கப்படும் அனைவரும் கலந்துரையாடல் அழைக்கப்பட்டதற்கான தெளிவு செய்வதுபொருட்டு எப்பொழுதும் எளிதில் அணுக இயலும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

8 /8

இதனால், சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கு குறிக்கப்பட்ட நாள் மற்றும் நேரத்திற்கு கலந்துகொள்ள தவறினால் அவர்களுக்கு மறு வாய்ப்பு அளிக்கப்படமாட்டாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TNPSC group 4 TNPSC Group 4 Tamilnadu Government Tamil News Tamilnadu

Next Gallery

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!