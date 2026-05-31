/டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசின் மெகா அறிவிப்பு - தேர்ச்சி பெற சூப்பர் சான்ஸ்

TNPSC Free Coaching Latest News: டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற நினைப்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்விற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு நாளை முதல் (ஜூன் 1) நடத்துகிறது. இதற்கு விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.
தமிழ்நாடு அரசின் பெரும்பாலான துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி எனும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. இதற்குகாக குரூப் வாரியாக டிஎன்பஎஸ்சி தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2,2ஏ, குரூப் 4 என பல்வேறு தேர்வுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தி வருகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வை ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான தேர்வர்கள் எழுதி வருகின்றனர்.
இதில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் பணியிடத்திற்கு நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. குரூப் 1 தேர்விற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நாளை (ஜூன் 1) முதல் நடத்துவதாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், TNPSC குரூப் 1 தேர்விற்கான முதல்நிலை தேர்விற்கு (TNPSC-GROUP-I Prelims) இலவச பயிற்சி வகுப்புகள், சென்னை மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்தில் இயங்கும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தில் 01-06 -2026 முதல் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) நடத்தப்பட உள்ளது.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களது ஆதார் அட்டையின் நகல் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவுள்ள புகைப்படத்துடன் சென்னை-32, கிண்டியில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்தை நேரடியாக அலுவலக வேலை நாட்களில் அணுகுமாறு கேட்டுகொள்ளப்படுகின்றார்கள்.
மேலும், விவரங்களுக்கு, decgcguindy@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளலாம். https://forms.gle/9FX7gfSJhstpwtrc9 கூகுள் படிவத்தில் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. சென்னை மாவட்டத்தை சேர்ந்த தகுதிவாய்ந்த தேர்வர்கள், இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயன்பெறுமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம், தேர்வர்கள் ஈஸியாக குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெறலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.