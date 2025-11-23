டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கான விடைத் தாள்களை தேர்வர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்
TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி விடைத்தாள்களை டவுன்லோடு செய்து கொள்ளலாம். அது குறித்த முழுவிவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளுக்கான விடைத் தாள்களை, தேர்வர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வழிவகைசெய்யப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளுக்கான ஓ.எம்.ஆர்., மற்றும் சி.பி.டி., விடைத்தாள்கள் தேர்வாணையத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த விடைத்தாள்கள் தேவைப்படும் தேர்வர்கள் தங்களது ஒருமுறை பதிவு எண் வாயிலாக உரிய கட்டணம் செலுத்தி, பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
தமிழ்நாடு வன சார்நிலைப் பணியில் அடங்கிய வனத்தொழில் பழகுநர் (தொகுதி-6) பதவிக்கான தேர்வின் ஓ.எம்.ஆர். விடைத் தாள்களை 2026 நவம்பர் 17 வரை, சி.பி.டி., விடைத் தாள்களை வரும் டிசம்பர் 17 வரை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
இதேபோல, தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி பொறியியல் சார்நிலைப் பணிகளில் அடங்கிய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் உள்ள சாலை ஆய்வாளர் பதவிக்கான தேர்வின் விடைத்தாள்களை 2026 நவம்பர் 18 வரை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு-1 (தொகுதி-1 பணிகள்) பதவிக்கான தேர்வுக்குரிய விடைத் தாள்களை 2026 நவம்பர் 18 வரை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும், ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு-2, 2ஏ (நேர்முகத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அல்லாத பதவிகள்) பதவிகளுக்குரிய முதல்நிலைத் தேர்வின் விடைத்தாள்களை 2026 நவம்பர் 19 வரை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.