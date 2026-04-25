வாக்களித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 14,508 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?

TN Election Special Buses Latest: தமிழக தேர்தலுக்காக வாக்களிக்க சென்றவர்கள் மீண்டும் சென்னைக்கு திரும்பும் வகையில், சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் சென்னை மற்றும் பிற ஊர்களுக்கு திரும்பிடும் வகையில் 14,508 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
TN Election Special Buses: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, சரியான பேருந்து சேவை இல்லை என பயணிகள் குற்றச்சாட்டினர். இதனை தொடர்ந்து, தற்போது அவர்கள் சென்னை திரும்பும் வகையில், சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேத சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தது. இதனால், தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் படையெடுத்தனர். சென்னையில் இருந்து மட்டும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்தனர். ஒரே நேரத்தில் பல லட்சம் பேர் சொந்த ஊர் திரும்பியதால், கிளாம்பாக்கம் ஸ்தம்பித்தது. வாகன நெரிசல், போதுமான வசதி இல்லாமல் பயணிகள் அவதிப்பட்டனர். தற்போது தேர்தல் முடிவடைந்த நிலையில், சென்னைக்கு மக்கள் திரும்பி வருகின்றனர்.
வாக்குபதிவு முடித்து சென்னை மற்றும் பிற ஊர்களுக்கு திரும்பிடும் வகையில் தினசரி இயக்க கூடிய பேருந்துகளுடன் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, பொது மக்கள் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுவர ஒட்டு மொத்தமாக 14,508 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், 2026- சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் சிரமமின்றி தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்திடவும் வாக்குபதிவு முடித்து சென்னை மற்றும் பிற ஊர்களுக்கு திரும்பிடும் வகையில் தினசரி இயக்க கூடிய பேருந்துகளுடன் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதனை தொடர்ந்து தேர்தல் முடிந்த பின்னர் ஏப்ரல் 25 மற்றும் ஏப்ரல் 26ஆம் ஆகிய நாட்களில் பொதுமக்கள் சிரமமின்றி சென்னைக்கும் மற்ற ஊர்களுக்கும் பயணம் செய்திட ஏதுவாக ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி அன்று தினசரி இயக்ககூடிய 2,092 பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 1295 பேருந்துகளும் முக்கிய ஊர்களிலிருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு 2500 சிறப்பு பேருந்துகளும், ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி அன்று சென்னைக்கு தினசரி இயக்க கூடிய 2,092 பேருந்துகளுடன் 3,184 சிறப்பு பேருந்துகளும் பிற ஊர்களுக்கு 3345 சிறப்பு பேருந்துகளும் ஆக ஒட்டு மொத்தமாக 14,508 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில். ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி சனிக்கிழமை 1,9676 பயணிகளும் ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி ஞாயிறு அன்று 47,001 பயணிகளும் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க உள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இச்சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தினை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, பயணிகள் மேற்கூறிய வசதியினை பயன்படுத்தி தங்களது பயணத்தினை மேற்கொள்ள வேண்டும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
எனவே, சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னைக்கும், பிற இடங்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் முன்கூட்டியே உங்களை பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். மேலும், வாக்களித்துவிட்டு சென்னை திரும்பும் பயணகளுக்காக சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படுகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.