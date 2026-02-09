சென்னை தங்கம் விலை, பிப்ரவரி 9: இன்றைய நிலவரம் என்ன?

Gold Rate Today : சென்னை தங்கம் விலை இன்றைய நிலவரம் குறித்த அப்டேட் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Gold Rate Today : தங்கம் விலை மீண்டும் உயரத் தொடங்கிய நிலையில், அது குறித்த அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Gold Rate Today : சென்னையில் வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று, பிப்ரவரி 9, 2026, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. கடந்த வார இறுதியில் நிலவிய ஏற்ற இறக்கங்களைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கியதில் இருந்தே தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் (22 கேரட்) விலை ஒரு சவரனுக்கு ரூ.1,360 வரை உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.1,17,200 என்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விலையை எட்டியுள்ளது.
கடந்த வாரம் பிப்ரவரி 7-ம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1,15,360 ஆக இருந்த நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் பெரும் மாற்றத்தைச் சந்தித்துள்ளது.
ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் இன்று ரூ.14,650-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், தூய தங்கம் 24 கேரட் ஒரு சவரன் ரூ.1,25,840 ஆகவும், ஒரு கிராம் ரூ.15,730 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளியின் விலையிலும் இன்று பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ₹300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை 3 லட்சம் ரூபாய் என்ற நிலையைத் தொட்டுள்ளது.
வெள்ளி விலையில் ஏற்பட்ட இந்த திடீர் ஏற்றம் வெள்ளிப் பொருட்கள் வாங்குவோரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தங்கம் விலை ஏற்றத்துக்கு முக்கிய காரணமாக, உலகளாவிய பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்திருப்பது இந்தியாவின் உள்ளூர் சந்தையில் பிரதிபலிக்கிறது.
உலகின் பல்வேறு நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்கத்தைச் சேமிப்பதில் காட்டும் ஆர்வம் விலையைத் தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் வைத்துள்ளது.
பங்குச் சந்தைகளில் நிலவும் ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக, முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தைப் பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதி அதிகளவில் வாங்குவது விலை உயர்வுக்கு வித்திட்டுள்ளது.
தங்கம் விலை ஒரு சவரன் 1.17 லட்சத்தைத் தாண்டியுள்ள நிலையில், திருமண விசேஷங்களுக்காக நகை வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ளவர்கள் விலை குறைவான நேரத்திற்காகக் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனினும், நீண்ட கால முதலீடாகப் பார்க்கும் போது தங்கம் இப்போதும் ஒரு லாபகரமான தேர்வாகவே உள்ளது. கடைகளில் நகை வாங்கும்போது 3 விழுக்காடு ஜிஎஸ்டி மற்றும் கடைக்குக் கடை மாறுபடும் செய்கூலி, சேதாரம் ஆகியவற்றைக் கணக்கில் கொள்வது அவசியம்.