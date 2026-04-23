இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான அதிர்ஷ்ட பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: இன்று புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
ரிஷபம்: வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, எனவே சிக்கனம் அவசியம். பேச்சில் நிதானம் தேவை. பயணங்களின் போது கவனமாக இருக்கவும்.
மிதுனம்: நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும் நாள். நண்பர்களின் உதவி தக்க சமயத்தில் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் இரட்டிப்பாகும்.
கடகம்: வேலைப்பளு சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு மனதிற்கு உற்சாகம் தரும்.
சிம்மம்: ஆன்மீகக் காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். தந்தை வழியில் ஆதாயம் உண்டு. வெளியூர் பயணங்கள் சாதகமாக அமையும்.
கன்னி: எதிலும் சற்று நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது. எதிர்பாராத செலவுகள் வரலாம். ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள்.
துலாம்: கணவன் - மனைவி இடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட சாதகமான நாள். பொது வாழ்வில் மதிப்பு உயரும்.
விருச்சிகம்: எதிர்ப்புகள் விலகும். கடன் தொல்லைகள் குறைய வழி பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும்.
தனுசு: பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பூர்வீக சொத்து ரீதியான சிக்கல்கள் தீரும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
மகரம்: தாயின் உடல்நலத்தில் அக்கறை தேவை. வீடு, வாகனம் தொடர்பான பராமரிப்பு செலவுகள் ஏற்படலாம். வேலையில் பொறுமை அவசியம்.
கும்பம்: தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் கூடும். இளைய சகோதரர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். குறுகிய கால பயணங்கள் லாபம் தரும்.
மீனம்: பொருளாதார நிலை உயரும். பேச்சால் காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுகள் நடக்கும்.