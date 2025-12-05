இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு வரவு அதிகரிக்கும்!

December 05 Today Rasi Palan: இன்றைய ராசிபலன் - டிசம்பர் 05, 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
December 05 Today Rasi Palan: இன்று கார்த்திகை 19ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை (டிசம்பர் 05) விசுவாவசு வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:47 முதல் மதியம் 12:35 வரை, அமிர்த காலம் காலை 08:58 முதல் 10:21 வரை, காலை 01:15 முதல் 02:39 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:48 முதல் காலை 05:36 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 10:43 முதல் 12:10 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 03:03 முதல் மாலை 04:30 வரை; குளிகை - காலை 7:50 முதல் 9:17 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 8:42 முதல் காலை 9:28 வரை, தியாஜ்யம் - காலை 04:40 முதல் 06:04 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:24 சூரியஸ்தமம் - மாலை 5:56. சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேஷம்: நண்பர்கள் இடத்தில் பொறுமை வேண்டும். வரவுகளில் ஏற்றமான சூழல் அமையும். சகோதர்கள் வழியில் அலைச்சல் மேம்படும். அடுத்தவரின் கருத்துக்கு மதிப்பளித்து செயல்படவும். நீண்ட நேரம் கண்விழிப்பதை தவிர்க்கவும். பழைய சிக்கலில் சில குறையும். வியாபாரத்தில் ஏற்பட்ட தடைகள் விலகும். உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். சுபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 2, அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம்
ரிஷபம்: செயல்பாடுகளில் சற்று கவனம் வேண்டும். மறைமுகமான நெருக்கடியால் மாற்றம் ஏற்படும். சக ஊழியர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த சில உதவிகளில் தாமதம் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கம் உண்டாகும். மாற்றம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 9, அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம்
மிதுனம்: பேச்சுக்களில் சற்று நிதானம் வேண்டும். பொழுது போக்கு, நிகழ்ச்சிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சகோதர வகையில் அலைச்சல் ஏற்படும். திடீர் பயணங்கள் இருக்கும். மனதில் கற்பனை சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். சுபகாரியம் தொடர்பான விரயங்கள் ஏற்படும். தக்க நேரத்தில் சில உதவிகள் கிடைக்கும். மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 3, அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
கடகம்: உறவுகள் வழியில் சுப செய்திகள் கிடைக்கும். விவாதங்களில் சாதகமான முடிவுகள் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் குறையும். அரசு வழியில் அனுகூலம் ஏற்படும். பெரிய மனிதர்களின் அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். புதிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். சபை பணிகளில் ஆதரவு கிடைக்கும். அன்பு மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 2, அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம்
சிம்மம்: கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். நண்பர்களிடத்தில் மனம் விட்டு பேசுவது மாற்றத்தை உருவாக்கும். தவறிய சில முக்கியமான பொருள்கள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் சில அனுபவங்களால் புதிய அத்தியாயம் உருவாகும். நிர்வாக துறையில் திறமைகள் வெளிப்படும். முயற்சிகளில் இருந்த தாமதங்கள் விலகும். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 1, அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம்
கன்னி: கணவன் மனைவி இடையே இருந்த வருத்தங்கள் நீங்கும். தன வரவுகள் தேவைக்கு கிடைக்கும். இழுபறியான சில வேலைகள் முடியும். எதிர்பார்த்த சில மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். உறவுகளின் வருகையால் சில மாற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் இருந்த போட்டிகள் மறையும். உயர் அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். தர்ம காரியங்களில் ஈடுபாடு ஏற்படும். சோர்வு குறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 3, அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம்
துலாம்: வேலையின் தன்மையை அறிந்து முடிவெடுக்கவும். பலம் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். எதிலும் முன் கோபம் இன்றி செயல்படவும். சமூகப் பணிகளில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருக்கவும். ஆடம்பர செலவுகளால் கையிருப்புகள் குறையும். தன்னம்பிக்கை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 5, அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
விருச்சிகம்: மன அளவில் இருந்த கவலைகள் மறையும். சுப காரிய எண்ணங்கள் கைகூடும். வெளியூர் பயணங்களால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வியாபாரத்தில் சாதகமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். நண்பர்களின் வட்டம் விரிவடையும். கணவன் மனைவிக்கு இடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் தனித்திறமை வெளிப்படும். அமைதி பிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 3, அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
தனுசு: உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்புகள் கூடும். நெருக்கமானவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். தடைப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாகும். பணிபுரியும் இடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மனதளவில் இருந்த கவலைகள் குறையும். கால்நடைகள் மீதான ஈர்ப்புகள் அதிகரிக்கும். சவாலான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். பொறுமை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 6, அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
மகரம்: உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய கண்ணோட்டங்களில் மாறுபாடு ஏற்படும். நீண்ட நாள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும். நண்பர்கள் வழியில் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். வேலையாட்கள் மாற்றம் குறித்த எண்ணங்கள் பிறக்கும். சக ஊழியர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். புதுமையான சில விஷயங்கள் மீது ஆர்வம் ஏற்படும். வரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 2, அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம்
கும்பம்: நினைத்த பணிகளில் அலைச்சல் ஏற்படும். உறவுகள் பற்றிய புரிதல் அதிகரிக்கும். ஆடம்பரப் பொருட்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். கடன் சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். விவசாய பணிகளில் ஆலோசனை வேண்டும். வீடு மாற்ற சிந்தனைகள் ஏற்படும். உயர் அதிகாரிகளின் நட்புகள் கிடைக்கும். சாந்தம் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 9, அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்.
மீனம்: சொத்து பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கும். பிரபலமானவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். தனிப்பட்ட முறையில் சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நிலுவை சரக்குகளால் ஆதாயம் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். செய்யும் முயற்சிகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். உதவி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 1, அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்.