ராசிபலன்: கார்த்திகை 24 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?

December 10 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 24ஆம் நாளான இன்று (டிசம்பர் 10), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Today Horoscope In Tamil: இன்று கார்த்திகை 24ஆம் நாள் புதன்கிழமை (டிசம்பர் 10) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான காலம்: அமிர்த காலம் - நள்ளிரவு 12:17 முதல் நள்ளிரவு 2:11 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:51 முதல் காலை 05:39 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மதியம் 12:12 முதல் மதியம் 1:39 வரை; எமகண்டம் - காலை 7:53 முதல் காலை 9:19 வரை; குளிகை - காலை 10:46 முதல் மதியம 12:12; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 11:49 முதல் மதியம் 12:35 வரை. தியாஜ்யம் - மதியம் 2:33 முதல் மாலை 4:10 வரை, காலை 6:01 முதல் காலை 7:47 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:26 சூரியஸ்தமம் - மாலை 5:58. சூலம் - வடக்கு, பரிகாரம் - பால். இன்று கீழ் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். நண்பர்கள் வழியில் ஆதாயம் உண்டாகும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். நெருக்கடியான சில பிரச்சனைகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் பொறுமை வேண்டும். புதுவிதமான கனவுகள் பிறக்கும். பக்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : காவி நிறம் அஸ்வினி : ஆதாயம் உண்டாகும். பரணி : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். கிருத்திகை : கனவுகள் பிறக்கும்.
ரிஷபம்: பிரமுகர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். புதிய வேலை சார்ந்த எண்ணங்கள் உண்டாகும். தள்ளிப்போன சில காரியங்கள் கைக்கூடி வரும். கடன் பற்றிய சிந்தனைகள் ஏற்படும். அதிரடி மாற்றங்களால் லாபத்தை மேம்படுவீர்கள். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். ஆரோக்கியத்தில் இருந்த மந்தத் தன்மை விலகும். தனம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் கிருத்திகை : சந்திப்புகள் ஏற்படும். ரோகிணி : சிந்தனைகள் ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் : மந்தத் தன்மை விலகும்.
மிதுனம்: கடன்கள் விஷயத்தில் சிந்தித்து செயல்படவும். தள்ளி போன காரியங்கள் சில முடியும். குடும்பத்தில் கருத்துக்களுக்கு மதிப்புகள் மேம்படும். நினைத்த காரியத்தை செய்து முடிப்பீர்கள். தெய்வ காரியங்களில் ஈடுபாடு உண்டாகும். சவாலான செயலை செய்வீர்கள். அக்கம் பக்கத்தில் உங்களின் செல்வாக்கு உயரும். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : சிந்தித்து செயல்படவும். திருவாதிரை : மதிப்புகள் மேம்படும். புனர்பூசம் : செல்வாக்கு உயரும்.
கடகம்: புதிய நபரின் அறிமுகம் ஏற்படும். வெளியூர் பயணங்களால் ஆதாயம் மேம்படும். குடும்பத்தினரிடம் மனம் விட்டு பேசுவது புரிதலை ஏற்படுத்தும். வருமான வாய்ப்புகள் மேம்படும். கடன் நெருக்கடிகள் ஓரளவு குறையும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதியை தரும். வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளால் முன்னேற்றம் ஏற்படும். ஆக்கபூரவமான நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் புனர்பூசம் : ஆதாயம் மேம்படும். பூசம் : வாய்ப்புகள் மேம்படும். ஆயில்யம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம்: பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களிள் கவனம் வேண்டும். உறவுகள் வழியில் அலைச்சல் உண்டாகும். புதிய முயற்சிகள் தாமதமாகி நிறைவேறும். தொழில் சார்ந்த பயணங்கள் உண்டாகும். சிந்தனைபோக்கில் கவனம் வேண்டும். வெற்றி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மகம் : மகிழ்ச்சியான நாள். பூரம் : அலைச்சல் உண்டாகும். உத்திரம் : கவனம் வேண்டும்.
கன்னி: திடீர் செலவுகளால் சங்கடம் உண்டாகும். துணை வழி உறவுகளால் அலைச்சல் ஏற்படும். புதிய நபர்களால் சில மாற்றம் ஏற்படும். மனம் தெளிவு பெரும். பேச்சுக்களில் நிதானம் வேண்டும். துணைவர் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். வியாபாரத்தில் பாக்கிகள் வசூலாவதில் தாமதம் ஏற்படும். பணி நிமித்தமான பயணங்கள் உண்டாகும். பரிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் உத்திரம் : அலைச்சல் ஏற்படும். அஸ்தம் : அனுசரித்து செல்லவும். சித்திரை : பயணங்கள் உண்டாகும்.
துலாம்: மனதில் நினைத்த காரியம் கைக்கூடிவரும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நீண்ட நாள் நண்பர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வியாபாரத்தை பெருக்குவதற்கான சூழல்கள் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வெளிவட்டத்தில் கௌரவம் உயரும். போட்டி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் சித்திரை : ஆதரவான நாள். சுவாதி : தெளிவுகள் கிடைக்கும். விசாகம் : கௌரவம் உயரும்.
விருச்சிகம்: நண்பர்கள் ஆதரவாக பேசுவார்கள். சமூக பணிகளில் மரியாதையும் உயரும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை கைகொடுக்கும். கொடுக்கல், வாங்கலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தந்தையின் தேவையை நிறைவேற்றுவீர்கள். கணவன் மனைவிடையே அன்யோன்யம் ஏற்படும். தொழிலில் மாற்றம் பிறக்கும். உயர்வு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் விசாகம் : ஆதரவான நாள். அனுஷம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும். கேட்டை : மாற்றம் பிறக்கும்.
தனுசு: மனதளவில் புதிய தெளிவுகள் உண்டாகும். குடும்பத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். தடைப்பட்ட சில பணிகளை முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வருவார்கள். சேமிப்புகள் மூலம் ஆதாயமான சூழல் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் திடீர் திருப்பங்கள் ஏற்படும். பெருமை கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் மூலம் : தெளிவுகள் உண்டாகும். பூராடம் : ஆதரவான நாள். உத்திராடம் : திருப்பங்கள் ஏற்படும்.
மகரம்: சந்தேக உணர்வுகளால் குழப்பங்கள் ஏற்படும். வாக்குறுதிகள் அளிப்பதை குறைத்துக் கொள்ளவும். வியாபார பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். அரசு காரியங்களில் நிதானம் வேண்டும். எதையும் இரு முறை சிந்தித்து செயல்படுத்தவும். எதிர்பாராத சில செலவுகளால் நெருக்கடிகள் ஏற்படும். பயணங்களால் ஒரு விதமான சோர்வுகள் ஏற்படும். குழப்பம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் உத்திராடம் : குழப்பங்கள் ஏற்படும். திருவோணம் : நிதானம் வேண்டும். அவிட்டம் : சோர்வுகள் ஏற்படும்.
கும்பம்: குழந்தைகள் உங்கள் குணம் அறிந்து செயல்படுவார்கள். நண்பர்களின் வட்டம் விரிவடையும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபம் மேம்படும். வாழ்க்கைத்துணையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். முயற்சிக்கு ஏற்ற முன்னேற்றம் உண்டாகும். அன்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு அவிட்டம் : நட்பு விரிவடையும். சதயம் : லாபம் மேம்படும். பூரட்டாதி : முன்னேற்றமான நாள்.
மீனம்: சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டு நினைத்ததை முடிப்பீர்கள். தன வருவாய் மேம்படும். எதிர்பார்த்த மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். நாடி வந்தவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வாடிக்கையாளர்களின் ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் முன்னுரிமை ஏற்படும். மனதளவில் இருந்த கவலைகள் குறையும். பரிசு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் பூரட்டாதி : வருவாய் மேம்படும். உத்திரட்டாதி : தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். ரேவதி : கவலைகள் குறையும்.