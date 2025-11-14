தினசரி ராசிபலன்: ஐப்பசி 28 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் பிறக்கும்!

November 14 Today Rasipalan: ஐப்பசி மாதம் 28ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 14) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Today Horoscope In Tamil: இன்று ஐப்பசி 28ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 14) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:40 முதல் மதியம் 12:27 வரை, அமிர்த காலம் - மதியம் 2:28 முதல் மாலை 4:11 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:39 முதல் காலை 05:27 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 10:36 முதல் மதியம் 12:04 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 2:58 முதல் மாலை 4:25 வரை; குளிகை - காலை 7:42 முதல் காலை 9:09; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 8:34 முதல் காலை 9:21 வரை, மதியம் 12:27 முதல் மதியம் 1:14 வரை; தியாஜ்யம் - அதிகாலை 5:12 முதல் காலை 6:57 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:15 சூரியஸ்தமம் - மாலை 5:53. சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று கீழ் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: குடும்ப வருமானத்தை மேம்படுத்துவீர்கள். உடன் இருப்பவர்களின் சுய ரூபத்தை அறிவீர்கள். நண்பர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். பிற மத மக்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். புதுமையான விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். தனம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் அஸ்வினி : வருமானம் மேம்படும். பரணி : பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். கிருத்திகை : புதுமையான நாள்.
ரிஷபம்: புதிய வேலை சார்ந்த முயற்சிகள் கைகூடும். வீடு பராமரிப்பு செலவுகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். நீண்ட தூர பயண சிந்தனைகள் மேம்படும். தாய் வழியில் அலைச்சல்கள் வந்து போகும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். சக ஊழியர்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். விவசாய பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். போட்டி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் கிருத்திகை : முயற்சிகள் கைகூடும். ரோகிணி : அலைச்சல்கள் ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் : மேன்மையான நாள்.
மிதுனம்: உடன்பிறந்தவர்கள் சாதகமாக இருப்பார்கள். அரசால் ஆதாயம் உண்டாகும். தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். புதிய வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். சிறு தூர பயணங்களால் தெளிவுகள் ஏற்படும். எதையும் திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவீர்கள். உயர் அதிகாரிகள் மூலம் சில சூட்சுமங்களை அறிவீர்கள். ஆர்வம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் சாம்பல் நிறம் மிருகசீரிஷம் : சாதகமான நாள். திருவாதிரை : தெளிவுகள் ஏற்படும். புனர்பூசம் : சூட்சுமங்களை அறிவீர்கள்.
கடகம்: மனதில் தெளிவுகள் ஏற்படும். தடைபட்ட சில வரவுகள் அலைச்சல்களுக்கு பின்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஏற்படும். உணவு விஷயங்களில் கட்டுப்பாடு வேண்டும். உங்கள் மீதான நம்பிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படும். தந்திரமான சில செயல்களால் வியாபாரத்தில் லாபத்தை மேம்படுத்துவீர்கள். விவேகம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் புனர்பூசம் : தெளிவுகள் ஏற்படும். பூசம் : கட்டுப்பாடு வேண்டும். ஆயில்யம் : லாபம் மேம்படும்.
சிம்மம்: சாலை பயணங்களில் கவனம் வேண்டும். வியாபார செயல்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பொருளாதாரத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். விமர்சன பேச்சுக்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். குடும்பத்தில் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். ஆக்கப்பூர்வமான நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் மகம் : கவனம் வேண்டும். பூரம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள். உத்திரம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
கன்னி: குடும்பத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். வீண் விவாதங்களை தவிர்க்கவும். சக ஊழியர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபகரமான சூழல் உண்டாகும். உறவுகள் வழியில் அனுகூலமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். எதிர்பாராத சில பயணங்களால் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். பாராட்டு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திரம் : அனுசரித்து செல்லவும். அஸ்தம் : லாபகரமான நாள். சித்திரை : அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.
துலாம்: மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். குழந்தைகள் பொறுப்புணர்ந்து செயல்படுவார்கள். சுபகாரிய பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடும். குடும்பத்தாரின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். நெருக்கமானவர்களுக்காக சில பணிகளை செய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். அன்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம் சித்திரை : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். சுவாதி : ஒத்துழைப்பு மேம்படும். விசாகம் : வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
விருச்சிகம்: புண்ணிய ஸ்தலங்கள் சென்று வருவீர்கள். முயற்சிகளில் புதிய அனுபவம் உண்டாகும். தந்தையிடம் அனுசரித்து செல்லவும். குடும்ப பிரச்சனைகளை பகிர்வதை தவிர்க்கவும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். உறவினர்கள் பற்றிய புரிதல் அதிகரிக்கும். வியாபார பயணங்கள் கைகூடும். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் விசாகம் : அனுபவம் உண்டாகும். அனுஷம் : ஆசைகள் நிறைவேறும். கேட்டை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
தனுசு: குடும்பத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். தடைப்பட்ட சில பணிகளை முடிப்பீர்கள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். பழைய வேலையாட்களை மாற்றுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் மூலம் : அனுசரித்து செல்லவும். பூராடம் : அறிமுகம் ஏற்படும். உத்திராடம் : ஆதரவான நாள்.
மகரம்: உடன் இருப்பவர்களை அனுசரித்துச் செல்லவும். சில முடிவுகளில் அனுபவம் கைக்கொடுக்கும். மறைமுகமான விமர்சனங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். வியாபாரம் சார்ந்த ரகசியங்களில் கவனம் வேண்டும். தனிப்பட்ட விஷயங்கள் பகிர்வதை குறைத்துக் கொள்ளவும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் உத்திராடம் : அனுசரித்துச் செல்லவும். திருவோணம் : விமர்சனங்கள் நீங்கும். அவிட்டம் : கருத்துகளில் கவனம்.
கும்பம்: முடிவுகள் எடுப்பதில் தடுமாற்றம் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் மேம்படும். சிலரின் சந்திப்புகளால் மாற்றங்கள் பிறக்கும். மனதளவில் தன்னம்பிக்கை மேம்படும். சகோதரர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்பு உண்டாகும். சுப செய்திகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். எதிர்பாராத சில திருப்பங்கள் உண்டாகும். புகழ் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு நிறம் அவிட்டம் : மாற்றம் உண்டாகும். சதயம் : தன்னம்பிக்கை மேம்படும். பூரட்டாதி : திருப்பங்கள் உண்டாகும்.
மீனம்: மனதளவில் தெளிவுகள் ஏற்படும். வெளியூரிலிருந்து நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் சாதகமாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும். தம்பதிகளுக்குள் அனுசரித்து செல்லவும். சவாலான வேலைகளையும் சாமர்த்தியமாக முடிப்பீர்கள். செயல்களில் இருந்த தடைகள் விலகும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் பச்சை நிறம் பூரட்டாதி : தெளிவுகள் ஏற்படும். உத்திரட்டாதி : வாய்ப்புகள் ஏற்படும். ரேவதி : தடைகள் விலகும்.