இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 3 - யார் யாருக்கு நல்ல நாள்? எந்தெந்த ராசிகள் கவனமாக இருக்கணும்?

November 19 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 3ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 19), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Today Horoscope In Tamil: இன்று கார்த்திகை 3ஆம் நாள் புதன்கிழமை (நவம்பர் 19) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:41 முதல் மதியம் 12:27 வரை, அமிர்த காலம் - காலை 1:04 முதல் காலை 2:52 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:40 முதல் காலை 05:28 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மதியம் 12:05 முதல் மதியம் 1:32 வரை; எமகண்டம் - காலை 7:44 முதல் காலை 9:11 வரை; குளிகை - காலை 10:38 முதல் மதியம் 12:05; துரமுஹுர்த்தம் - பிற்பகல் 11:41 முதல் மதியம் 12:28 வரை, தியாஜ்யம் - மதியம் 2:17 முதல் மாலை 04:05 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:16 சூரியஸ்தமம் - மாலை 5:53. சூலம் - வடக்கு, பரிகாரம் - பால். இன்று சம நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களிடத்தில் ஆதரவுகள் மேம்படும். எதிர்பாராத சிலரின் அறிமுகங்கள் உண்டாகும். புதிய தொழில் நுட்பம் சார்ந்த தேடல்கள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் அனுகூலமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுப காரிய முயற்சிகள் கைகூடும். மனதளவில் சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நட்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : ஆதரவுகள் மேம்படும். பரணி : தேடல்கள் அதிகரிக்கும். கிருத்திகை : முயற்சிகள் கைகூடும்.
ரிஷபம்: உத்தியோகத்தில் நினைத்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். தனம் சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். எதிர்ப்புகளால் ஏற்பட்ட இடையூறுகள் விலகும். சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடி வரும். வியாபாரத்தில் இருந்த மந்த தன்மை விலகும். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் கிருத்திகை : உதவிகள் கிடைக்கும். ரோகிணி : இடையூறுகள் விலகும். மிருகசீரிஷம் : மந்ததன்மை விலகும்.
மிதுனம்: அக்கம்பக்கம் இருப்பவர்களின் ஆதரவுகள் பெருகும். நண்பர்களின் வட்டம் விரிவடையும். வியாபாரத்தில் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். மனதில் கற்பனை சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். புதிய கனவுகள் பிறக்கும். உதவி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஆதரவுகள் பெருகும். திருவாதிரை : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். புனர்பூசம் : கனவுகள் பிறக்கும்.
கடகம்: நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். உறவுகள் வழியில் அனுபவம் மேம்படும். கலைப் பொருள்களில் கவனம் வேண்டும். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பம் விலகும். வியாபாரத்தில் லாபகரமான சூழல் அமையும். பெரியோர்களின் ஆசிகள் கிடைக்கும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் புனர்பூசம் : ஆரோக்கியத்தில் கவனம் பூசம் : குழப்பம் விலகும். ஆயில்யம் : ஆசிகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: குடும்பத்தில் ஆதரவுகள் மேம்படும். பூர்வீக பிரச்சனைகள் குறையும். வெளிவட்டத்தில் செல்வாக்கு உயரும். வாகன பழுதுகளை சரி செய்வீர்கள். அதிரடியான சில செயல்கள் மூலம் மாற்றத்தை உருவாக்குவீர்கள். உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் புரிதல் அதிகரிக்கும். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆதாயம் நிறைந்த நாள் அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிகப்பு நிறம் மகம் : ஆதரவுகள் மேம்படும். பூரம் : மாற்றம் உருவாகும். உத்திரம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
கன்னி: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். தன வரவுகளில் இருந்த நெருக்கடிகள் குறையும். புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். பழைய சிக்கல்கள் விலகும். வியாபார ரகசியங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். உணவு விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். அலுவலக பணிகளில் துரிதம் ஏற்படும். நீண்ட நேரம் கண்விழிப்பதை தவிர்க்கவும். நிம்மதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பிங்க் நிறம் உத்திரம் : நெருக்கடிகள் குறையும். அஸ்தம் : சிக்கல்கள் விலகும். சித்திரை : துரிதம் ஏற்படும்.
துலாம்: நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியாகும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கவும். திருமண பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக முடியும். உத்தியோகத்தில் மாற்றமான சூழல் நிலவும்.உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். மறைமுக பிரச்சனைகள் குறையும். கூட்டாளிகள் பற்றிய புரிதல் அதிகரிக்கும். தேர்ச்சி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் சித்திரை : எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியாகும். சுவாதி : மாற்றமான நாள். விசாகம் : புரிதல் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: தொழில் செய்பவர்களுக்கு மாற்றமான சூழல் ஏற்படும். வர்த்தகத்தில் சிந்தித்து செய்லபடவும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். வெளிவட்டார நட்புகளால் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். வெளி உணவுகளில் கவனம் வேண்டும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் உண்டாகும். நிதானம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளநீல நிறம் விசாகம் : மாற்றமான நாள். அனுஷம் : அனுபவம் ஏற்படும். கேட்டை : பயணங்கள் உண்டாகும்.
தனுசு: தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள். உயர் பதவியில் இருப்பவர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். ஒப்பந்தங்களில் இருந்த தாமதங்கள் விலகும். உறவுகள் வழியில் விட்டுக்கொடுத்து செயல்படவும். உத்தியோகத்தில் நுட்பமான சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். மனதளவில் புத்துணர்ச்சி உண்டாகும். சிக்கல் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் மூலம் : அறிமுகம் ஏற்படும். பூராடம் : விட்டுக்கொடுத்து செயல்படவும். உத்திராடம் : புத்துணர்ச்சி உண்டாகும்.
மகரம்: பணியிடத்தில் மதிப்புகள் மேம்படும். துணைவரிடத்தில் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். விவாசாயம் பணிகளில் ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். பழைய அனுபவங்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் உருவாகும். விவாத போக்குகளை தவிர்த்துக் கொள்ளவும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். அசதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் உத்திராடம் : ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். திருவோணம் : அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அவிட்டம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
கும்பம்: உடல் ஆரோக்கியத்தில் மந்த நிலை ஏற்படும். குடும்பத்தில் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். திடீர் செலவுகளால் கடன் வாங்க நேரிடும். கூட்டாளிகள் வழியில் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். எதிர்பாராத சில உதவிகளால் மாற்றம் ஏற்படும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் அவிட்டம் : அனுசரித்து செல்லவும். சதயம் : விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். பூரட்டாதி : சிந்தித்து செயல்படவும்
மீனம்: எண்ணிய சில பணிகள் தடைப்பட்டு முடியும். எதிர்காலம் குறித்த சிந்தனைகளால் குழப்பம் உண்டாகும். விமர்சன பேச்சுகள் தோன்றி மறையும். எதிலும் பொறுமையுடன் செயல்படவும். உதவிகள் செய்வதில் கவனம் வேண்டும். கடன் வாங்குவதை தவிர்க்கவும். பலவினங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். அலைச்சல் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் பூரட்டாதி : குழப்பமான நாள். உத்திரட்டாதி : பொறுமையுடன் செயல்படவும். ரேவதி : புரிதல் உண்டாகும்.