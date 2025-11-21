இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகும்... கப்புனு பிடிச்சுக்கோங்க!

November 21 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 5ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 21), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Today Horoscope In Tamil: இன்று கார்த்திகை 5ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 21) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:42 முதல் மதியம் 12:28 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:41 முதல் காலை 05:29 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 10:38 முதல் மதியம் 12:05 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 2:59 முதல் மாலை 4:26 வரை; குளிகை - காலை 7:44 முதல் காலை 9:11; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 8:36 முதல் காலை 9:23 வரை, மதியம் 12:28 முதல் மதியம் 1:15 வரை, தியாஜ்யம் - இரவு 8:11 முதல் இரவு 9:58 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:17 சூரியஸ்தமம் - மாலை 5:53. சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று சம நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் மேம்படும். மற்றவர்களின் பேச்சுக்களை பொறுமையாக கையாளவும். வியாபாரத்தில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். எதிலும் அலட்சியம் இன்றி செயல்படவும். ஜாமின் விஷயங்களை தவிர்க்கவும். தனிப்பட்ட விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : பொறுப்புகள் மேம்படும். பரணி : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். கிருத்திகை : கவனம் வேண்டும்.
ரிஷபம்: சுப காரிய பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடும். கணவன் மனைவிக்கு இடையே ஒற்றுமை உண்டாகும். உடல் நலம் சீராக இருக்கும். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் மூலம் அனுபவம் மேம்படும். சில முடிவுகளை எடுப்பதற்கான சூழல் அமையும். போட்டி தேர்வுகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். முயற்சி ஈடேறும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் கிருத்திகை : ஒற்றுமை உண்டாகும். ரோகிணி : அனுபவம் மேம்படும். மிருகசீரிஷம் : முடிவுகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: குடும்பத்தில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். வழக்குகளில் சாதகமான முடிவுகள் ஏற்படும். புதுமையான செயல்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பிரபலமானவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் நினைத்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். வெளிவட்டாராத்தில் மதிப்புகள் மேம்படும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். திருவாதிரை : அறிமுகம் கிடைக்கும். புனர்பூசம் : மதிப்புகள் மேம்படும்.
கடகம்: எதிர்காலம் சார்ந்த சில பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். பயனற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவீர்கள். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். உத்தியோகத்தில் திருப்தியான சூழல் அமையும். வியாபாரத்தில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். புதுவிதமான இலக்குகள் பிறக்கும். பக்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் புனர்பூசம் : புரிதல் ஏற்படும். பூசம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். ஆயில்யம் : இலக்குகள் பிறக்கும்.
சிம்மம்: மனதில் இனம் புரியாத குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். நண்பர்கள் வழியில் அலைச்சல் ஏற்படும். எதிர்பாராத செலவுகளால் கையிருப்புகள் குறையும். வியாபாரத்தில் லாபகரமான வாய்ப்புகள் அமையும். பணியாளர்களின் மறைமுகமான ஆதரவு கிடைக்கும். முக்கிய முடிவுகளில் ஆலோசனை பெற்று மேற்கொள்ளவும். மேன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மகம் : குழப்பங்கள் நீங்கும். பூரம் : லாபகரமான நாள். உத்திரம் : ஆலோசனை கிடைக்கும்.
கன்னி: செயல்களில் இருந்த தாமதங்கள் விலகும். உடன் பிறந்தவர்கள் உறுதுணையாக இருப்பார்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். நண்பர்கள் மூலம் வருமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். அரசு காரியங்கள் கைக்கூடி வரும். சந்தை நிலவரங்களை அறிந்து முதலீடுகளை மேற்கொள்ளவும். பெரியோர்களிடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் உத்திரம் : தாமதங்கள் விலகும். அஸ்தம் : வாய்ப்புகள் ஏற்படும். சித்திரை : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும்.
துலாம்: குடும்பத்தில் பொறுப்புக்கள் உயரும். தோற்றப்பொழிவுகள் மேம்படும். நண்பர்கள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை ஏற்படும். மனை பணிகளில் லாபகரமான சூழல் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் சில உதவிகள் சாதகமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் பணிகளை துரிதமாக முடிப்பீர்கள். மனதளவில் இருந்த கவலைகள் குறையும். நலம் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர்பச்சை நிறம் சித்திரை : பொறுப்புக்கள் உயரும். சுவாதி : லாபகரமான நாள். விசாகம் : கவலைகள் குறையும்.
விருச்சிகம்: உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் மேம்படும். மற்றவர்களின் செயல்களில் தலையிடாமல் இருக்கவும். வியாபாரத்தில் இழுபறியான சூழல் உண்டாகும். எதிலும் பதற்றம் இன்றி செயல்படவும். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளால் ஒரு விதமான சோர்வுகள் உண்டாகும். சொத்துக்கள் வாங்குவது மற்றும் விற்பது சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். ஊடக துறைகளில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். சிக்கல் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் விசாகம் : பொறுப்புகள் மேம்படும். அனுஷம் : இழுபறியான நாள். கேட்டை : அனுபவம் ஏற்படும்.
தனுசு: விடாப்பிடியாக செயல்பட்டு நினைத்ததை முடிப்பீர்கள். குழந்தைகள் வழியில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். புதிய நபர்களின் அறிமுகத்தால் மாற்றம் ஏற்படும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். வியாபாரத்தில் மறைமுக போட்டிகள் மேம்படும். சக ஊழியர்களிடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். விவேகம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் மூலம் : அலைச்சல்கள் ஏற்படும். பூராடம் : பொருட்களில் கவனம் உத்திராடம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
மகரம்: பெற்றோர் வழியில் ஆதரவுகள் பெருகும். உயர் அதிகாரிகளின் இடத்தில் நம்பிக்கை மேம்படும். வெளியூர் பயண வாய்ப்புகள் சாதகமாகும். மனதில் சேமிப்பு சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். ஆன்மிக பணிகளில் தெளிவுகள் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகளால் அனுகூலமான சூழல் அமையும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன வெள்ளை நிறம் உத்திராடம் : ஆதரவுகள் பெருகும். திருவோணம் : வாய்ப்புகள் சாதகமாகும். அவிட்டம் : அனுகூலமான நாள்.
கும்பம்: செயல்பாடுகளில் சில மாற்றம் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் நிர்வாக திறமை வெளிப்படும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து செயல்படவும். சிந்தனைபோக்கில் கவனம் வேண்டும். கற்பனை துறைகளில் புதுவிதமான அனுபவம் உண்டாகும். அதிகாரிகளிடத்தில் எதிர்பார்த்த ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். அன்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் அவிட்டம் : மாற்றம் உண்டாகும். சதயம் : விட்டுக்கொடுத்து செயல்படவும். பூரட்டாதி : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
மீனம்: செயல்களில் இருந்த சோர்வு நீங்கும். குடும்பத்தில் அமைதி ஏற்படும். இழுபறியான பணிகளை முடிப்பீர்கள். புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். உறவினர்களிடம் எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். வியாபார விஷயங்களில் பொறுமை வேண்டும். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும். பணிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : சோர்வு நீங்கும். உத்திரட்டாதி : உதவிகள் கிடைக்கும். ரேவதி : வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.