ராசிபலன்: கார்த்திகை 6 - இன்று யார் யாருக்கு சுபமான நாள்...?

November 22 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 6ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 22), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Today Horoscope In Tamil: இன்று கார்த்திகை 6ஆம் நாள் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 22) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:42 முதல் மதியம் 12:29 வரை, அமிர்த காலம் - காலை 6:55 முதல் காலை 8:43 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:42 முதல் காலை 05:30 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 9:12 முதல் காலை 10:38 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 1:32 முதல் மதியம் 2:59 வரை; குளிகை - காலை 6:18 முதல் காலை 7:45; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 7:50 முதல் காலை 8:37 வரை. தியாஜ்யம் - நள்ளிரவு 1:39 முதல் அதிகாலை 3:26 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:18 சூரியஸ்தமம் - மாலை 5:53. சூலம் - கிழக்கு, பரிகாரம் - தயிர். இன்று சம நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது
மேஷம்: எதிலும் பதற்றம் இன்றி செயல்படவும். விளையாட்டான பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து இருக்காமல் இருப்பது நல்லது. முதலீடு செயல்களை தவிர்க்கவும். சிறு சிறு அவப்பெயர்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். பயணங்களில் தேவையான ஆவணங்களை எடுத்துச் செல்லவும். கவனம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் அஸ்வினி : விவேகம் வேண்டும். பரணி : முதலீடுகளில் கவனம். கிருத்திகை : ஆவணங்களில் கவனம்.
ரிஷபம்: திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தாயாரின் ஆரோக்கியம் மேம்படும். பயணங்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். சுப நிகழ்ச்சிகளால் மன மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். பழைய சிக்கல்கள் படிப்படியாக குறையும். தந்திரமான சில விஷயங்களால் லாபத்தை உருவாக்குவீர்கள். அதிகாரிகள் இடத்தில் முக்கியத்துவம் மேம்படும். நட்பு மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் கிருத்திகை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ரோகிணி : சிக்கல்கள் குறையும். மிருகசீரிஷம் : முக்கியத்துவம் மேம்படும்.
மிதுனம்: உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். சொத்து சேர்க்கை சார்ந்த சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். முதலீடு சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். நெருக்கடியாக இருந்த சில விஷயங்களில் தெளிவுகள் பிறக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்த இன்னல்கள் குறையும். வாழ்க்கையில் புதிய பாதைகள் புலப்படும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் மிருகசீரிஷம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். திருவாதிரை : தெளிவுகள் பிறக்கும். புனர்பூசம் : புதுமையான நாள்
கடகம்: வருமான உயர்வு குறித்த எண்ணங்கள் மேம்படும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஆதரவுகள் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் உறுதுணையாக இருப்பார்கள். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். வியாபாரத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். உத்தியோக விஷயங்களில் பொறுமை வேண்டும். கலைப் பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். போட்டி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் புனர்பூசம் : ஆதரவுகள் அதிகரிக்கும். பூசம் : குழப்பங்கள் விலகும். ஆயில்யம் : பொறுமை வேண்டும்.
சிம்மம்: இடமாற்றம் சார்ந்த சிந்தனைகள் உண்டாகும். உறவுகள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். தொழில் சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். கால்நடை பணிகளில் கவனத்துடன் செயல்படவும். சிந்தனைகளில் சிறுசிறு குழப்பங்கள் தோன்றி மறையும். பக்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மகம் : சிந்தனைகள் பிறக்கும். பூரம் : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். உத்திரம் : குழப்பங்கள் மறையும்.
கன்னி: தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். அரசு விஷயங்களில் பொறுமை வேண்டும். புதிய வாகனம் முயற்சிகள் கைக்கூடி வரும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள். உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். மறைமுக தடைகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். இரக்கம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் உத்திரம் : ஒத்துழைப்பான நாள். அஸ்தம் : முயற்சிகள் கைகூடும். சித்திரை : வெற்றிகரமான நாள்.
துலாம்: குடும்பத்தில் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். எதிர்பாராத சில மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். மறதி பிரச்சனைகள் குறையும். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். முதலீடு சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். பெருந்தன்மையான செயல்களால் மதிப்புகள் உயரும். வரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் சித்திரை : வேறுபாடுகள் மறையும். சுவாதி : பிரச்சனைகள் குறையும். விசாகம் : மதிப்புகள் உயரும்.
விருச்சிகம்: எந்த செயலிலும் பொறுமையுடன் செயல்படவும். உறவினர்கள் வருகையால் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த இடமாற்றம் கிடைக்கும். பழைய நிகழ்வுகளைப் பற்றி விவாதிக்க வேண்டாம். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். அலுவலக ரகசியங்களில் கவனத்துடன் இருக்கவும். சுபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் விசாகம் : பொறுமையுடன் செயல்படவும். அனுஷம் : மாற்றம் கிடைக்கும். கேட்டை : கவனத்துடன் செயல்படவும்.
தனுசு: நினைத்த சில பணிகளில் அலைச்சல் ஏற்படும். உறவுகளுடன் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். ஆவண விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். வியாபாரத்தில் புதுவிதமான அனுபவங்கள் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் உழைப்புகள் அதிகரிக்கும். நண்பர்களிடத்தில் பயணற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உற்சாகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பிரவுன் நிறம் மூலம் : அலைச்சல் ஏற்படும். பூராடம் : அனுபவங்கள் ஏற்படும். உத்திராடம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும்
மகரம்: பொதுக் காரியங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். பெற்றோர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். சுப காரியங்களை முன் நின்று முடிப்பீர்கள். எதிர்பாராத சிலரின் சந்திப்புகள் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் மேன்மை ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் முயற்சிகள் சாதகமாகும். வெளிவட்டத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். உழைப்பு மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் உத்திராடம் : ஆர்வம் ஏற்படும். திருவோணம் : சந்திப்புகள் உண்டாகும். அவிட்டம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
கும்பம்: செயல்பாடுகளில் அனுபவம் வெளிப்படும். பேச்சுக்கள் மூலம் காரிய அனுகூலம் ஏற்படும். குழந்தைகள் பொறுப்புடன் செயல்படுவார்கள். வியாபாரத்தில் மேன்மை ஏற்படும். மற்றவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். பணி சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். கற்றல் திறனில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். மறதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் அவிட்டம் : அனுபவம் வெளிப்படும். சதயம் : மேன்மையான நாள். பூரட்டாதி : மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
மீனம்: மனதளவில் புதிய பாதை புலப்படும். பெற்றோர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். ஆன்மீகப் பணியில் விருப்பம் அதிகரிக்கும். சிறு சிறு கடன் பிரச்சனைகளை குறைப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் சில மாற்றமான தருணங்கள் ஏற்படும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். முயற்சிகளில் இருந்த தடைகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். சிரமம் குறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் பூரட்டாதி : ஒத்துழைப்பான நாள். உத்திரட்டாதி : மாற்றமான நாள். ரேவதி : வெற்றிகரமான நாள்.