இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும்!

மேஷம்: விடாப்படியாக செயல்பட்டு சில வேலைகளை முடிப்பீர்கள். குழந்தைகளின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். உடலில் ஒரு விதமான அசதிகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். நெருக்கடியான சில பிரச்சனைகள் தீர ஆலோசனை கிடைக்கும். வியாபாரப் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செயல்படவும். எதிலும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கவும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 8, அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம்
ரிஷபம்: அணுகு முறையில் சில மாற்றம் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். புதிய தொழில் சார்ந்த முயற்சிகள் கைகூடும். உத்தியோகத்தில் மதிப்புகள் உயரும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் நடைபெறும். வரவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். ரசனைத் தன்மையில் புதுமை உண்டாகும். எதிர்ப்பு விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 9, அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்.
மிதுனம்: வியாபாரத்தில் இருந்த மந்த நிலை குறையும். உங்கள் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். துணைவர் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். கனிவான பேச்சுகள் ஆதரவை மேம்படுத்தும். நெருக்கடியான சில பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். சக ஊழியர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். சில நிகழ்வுகளால் புதிய கண்ணோட்டம் பிறக்கும். அசதிகள் குறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 5, அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்.
கடகம்: தம்பதிகளுக்குள் இருந்த வேறுபாடுகள் நீங்கும். இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். வியாபாரம் நிமித்தமான செயல்களின் பொறுமை வேண்டும். சக ஊழியர்களிடத்தில் மதிப்புகள் உயரும். தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான தருணங்கள் அமையும். சிக்கல் விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 3, அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்.
சிம்மம்: பயணங்களால் மாற்றமான அனுபவம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் கனிவான பேச்சுக்கள் வேண்டும். வரவுகளில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். வித்தியாசமான சிந்தனைகள் மூலம் மனதில் குழப்பங்கள் உண்டாகும். பணிபுரியும் இடத்தில் சிறுசிறு இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். எதிலும் விவேகத்துடன் செயல்படவும். செலவுகள் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 9, அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருஞ்சிவப்பு நிறம்.
கன்னி: திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழில்நுட்ப கருவிகள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மனதளவில் இருந்த தடுமாற்றங்கள் விலகும். கணவன் மனைவிக்கு இடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். போட்டி விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 3, அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
துலாம்: எதிர்பாராத வரவுகள் உண்டாகும். கருத்துக்களுக்கு மதிப்புகள் ஏற்படும். அரசால் அனுகூலம் உண்டாகும். வெளியூரில் இருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். பழைய பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். அலுவலகத்தில் திறமைகள் வெளிப்படும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். தாமதம் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 5, அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்.
விருச்சிகம்: உறவுகள் வழியில் சாதகமான சூழல் அமையும். சேமிப்பு சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். எதிர்காலம் தொடர்பான தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். உயர்கல்வியில் ஆர்வம் ஏற்படும். கலை சார்ந்த பணிகளில் மதிப்புகள் உண்டாகும். மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 3, அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்.
தனுசு: கல்வியில் இருந்த குழப்பங்கள் குறையும். உடன் பிறந்தவர்கள் பக்கபலமாக செயல்படுவார்கள். பிரபலமானவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். வியாபார இடமாற்ற எண்ணங்கள் பிறக்கும். சக ஊழியர்கள் ஆதரவால் திட்டமிட்ட காரியம் நிறைவேறும். தடங்கல் குறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 6, அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
மகரம்: தன்னம்பிக்கையுடன் சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். நெருக்கடியான சில பிரச்சனைகள் குறையும். வியாபார போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். திட்டமிட்ட காரியங்கள் கைக்கூடி வரும். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நட்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 4, அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம்.
கும்பம்: நண்பர்களுக்கும் அனுசரித்து செல்லவும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் திடீர் வரவுகள் உண்டாகும். உத்தியோக பணிகளில் மதிப்புகள் உயரும். பொன் பொருட்கள் மீது ஆர்வம் ஏற்படும். ஞாபக மறதி பிரச்சனைகள் ஓரளவு குறையும். தன்னம்பிக்கை மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 9, அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்.
மீனம்: குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். எதிர்காலம் சார்ந்த சில முடிவுகளில் விவேகம் வேண்டும். சுபமுயற்சிகளில் அனுகூலமான பலன்கள் உண்டாகும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணிகளை பார்க்க வேண்டிய சூழல் உண்டாகும். சிறு சிறு விமர்சன கருத்துக்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். கூட்டாளிகளுடன் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். கவலை மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 7, அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.