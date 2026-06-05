/இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 5 வெள்ளிக்கிழமை, வைகாசி 22 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை

இன்று ஜூன் 5, 2026, வெள்ளிக்கிழமை, வைகாசி 22. மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்று ஜூன் 5, 2026, வெள்ளிக்கிழமை, வைகாசி 22. இன்றைய தினம் தேய்பிறை பஞ்சமி திதி மற்றும் திருவோணம் நட்சத்திரம் இணைந்து வரும் நிலையில் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம் (Aries) - இன்று உங்களுக்குச் சாதகமான நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த காரியங்கள் நல்லபடியாக முடியும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வரவுக்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும் என்பதால் விவேகம் தேவை.
ரிஷபம் (Taurus) - பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு மனநிறைவைத் தரும். மாணவர்கள் கல்வியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்; பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.
மிதுனம் (Gemini) - இன்று எதிலும் சற்று நிதானத்துடனும் எச்சரிக்கையுடனும் செயல்பட வேண்டிய நாள். அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு முக்கிய முடிவையும் எடுக்க வேண்டாம். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய முதலீடுகளில் கவனம் தேவை.
கடகம் (Cancer) - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த உதவிகள் வந்து சேரும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். நீண்ட தூரப் பயணங்களைத் திட்டமிடுவீர்கள்.
சிம்மம் (Leo) - இன்று உங்களுக்குப் புத்துணர்ச்சியான நாளாக அமையும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் யாவும் நண்பர்களின் உதவியால் சுலபமாக முடியும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
கன்னி (Virgo) - பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்; புதிய சேமிப்பு திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய நினைப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் சில பொறுப்புகள் கூடினாலும், அதைச் செவ்வனே செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள்.
துலாம் (Libra) - இன்று திட்டமிட்ட வேலைகளில் சில சிறிய தடங்கல்கள் வந்து நீங்கும். பேசுவதில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படாமல் தவிர்க்கும். வேலையில் கூடுதல் சுமை இருந்தாலும், மாலையில் மன அமைதி கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
விருச்சிகம் (Scorpio) - இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாளாக இருக்கும். பணப்புழக்கம் கணிசமாக உயரும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் பற்றிய பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக முடியும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது இடமாற்றம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு (Sagittarius) - மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு முழுமையாகக் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சிகள் சாதகமாக முடியும். சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும்.
மகரம் (Capricorn) - சந்திரனின் சாதகமான நிலையால் இன்று உங்களுக்குப் பணவரவு கூடும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் வேகமெடுக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அமையும்.
கும்பம் (Aquarius) - இன்று உங்களின் வேலைகளில் சற்று சுறுசுறுப்பு குறையலாம், எனினும் திட்டமிட்டபடி பணிகளை முடிப்பீர்கள். வீண் அலைச்சல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது நல்லது. உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு தேவை.
மீனம் (Pisces) - இன்று குடும்பத்தில் அமைதியும் நிம்மதியும் நிலவும். பிரிந்திருந்த தம்பதிகள் ஒன்று சேர வாய்ப்புண்டு. பிள்ளைகளின் சாதனைகளால் பெருமிதம் கொள்வீர்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபமும் முன்னேற்றமும் காணப்படும்.