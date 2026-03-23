Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 23 திங்கட்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 23 திங்கட்கிழமை இன்றைய அதிர்ஷ்ட ராசிகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாளாக அமையும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை விரைந்து முடிப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
ரிஷபம் - சிந்தனைத் தெளிவுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பணவரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும், செலவுகளில் கவனம் தேவை. ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
மிதுனம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுகள் தொடங்கும்.
கடகம் - இன்று உங்களுக்குப் பொறுமை தேவைப்படும் நாள். மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது நிதானம் காக்கவும். பயணங்களால் அலைச்சல் இருந்தாலும், அதன் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும்.
சிம்மம் - உங்கள் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். கணவன்-மனைவி இடையே நெருக்கம் கூடும். பொருளாதார நிலை உயரும்.
கன்னி - உறவினர்க வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது.
துலாம் - இன்று எதிலும் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு ஜாமீன் கையெழுத்து போடுவதைத் தவிர்க்கவும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை சற்று அதிகமாக இருக்கலாம்.
விருச்சிகம் - எதிர்பார்த்த நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
தனுசு - நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். பழைய கடன்கள் வசூலாகும். புதிய முதலீடுகளைத் தள்ளிப் போடுவது நல்லது. பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
மகரம் - சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டு அனைவரின் பாராட்டையும் பெறுவீர்கள். புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் செய்யும் முயற்சிகள் கைகூடும்.
கும்பம் - திட்டமிட்ட வேலைகள் தடையின்றி முடியும். வெளிவட்டாரத்தில் உங்களின் மதிப்பு உயரும். உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு அவசியம். பணப்பரிமாற்றத்தில் எச்சரிக்கை தேவை.
மீனம் - மனக்குழப்பங்கள் நீங்கி நிம்மதி பிறக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு பலமாக இருக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்குப் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும்.