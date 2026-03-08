English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 8, ஞாயிற்றுக்கிழமை - அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் யார் யாருக்கு?

Today Horoscope March 8 Sunday: இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 8, ஞாயிற்றுக்கிழமை - அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் யார் யாருக்கு? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

 

Today Horoscope March 8 Sunday: இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 8, ஞாயிற்றுக்கிழமை  மேஷம் முதல் மீனம் வரை அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் யார் யாருக்கு? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு ஆற்றல் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் குடும்பத்துடன் பொழுதை கழிக்க திட்டமிடுவீர்கள். நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை இன்று விறுவிறுப்பாக முடித்துவிடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தந்தை வழியில் சில ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  

ரிஷபம் - இன்று நீங்கள் எதிலும் நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். தேவையற்ற வாக்குவாதங்கள் மன அமைதியைக் குலைக்கலாம், எனவே அமைதி காப்பது நல்லது. நிதி நிலைமையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும், சமாளித்து விடுவீர்கள். உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு அவசியம். மாலையில் உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும்.  

மிதுனம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும் நாள் இது. புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். நண்பர்களுடன் சேர்ந்து புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடத் திட்டமிடுவீர்கள். கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும். குழந்தைகள் வழியில் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.  

கடகம் - இன்று உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். பழைய கடன்கள் வசூலாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வெளிநாடு செல்ல முயற்சிப்பவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் அமையும். ஆரோக்கியத்தில் ஏற்பட்டிருந்த சிறு பிரச்சனைகள் நீங்கி சுறுசுறுப்பு மீளும்.  

சிம்மம் - தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். தைரியமாகச் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு நற்பெயர் கிடைக்கும். ஆன்மீகக் காரியங்களில் ஈடுபாடு கூடும். நீண்ட நாள் இழுபறியாக இருந்த சொத்து விவகாரங்களில் இன்று நல்ல தீர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.  

கன்னி - திட்டமிட்ட காரியங்களைச் சரியாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் சில மாற்றங்களைச் செய்ய நினைப்பீர்கள், அது எதிர்காலத்தில் பலன் தரும். சகோதர வழியில் சிறு மனஸ்தாபங்கள் வந்து நீங்கும். பொதுக் காரியங்களில் ஈடுபட்டுப் புகழடைவீர்கள். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும்.  

துலாம் - இன்று மகிழ்ச்சியான செய்திகள் உங்களைத் தேடி வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும். திருமண முயற்சிகளில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கும். பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். நண்பர்களுக்காகச் சில விட்டுக்கொடுத்தல்களைச் செய்ய நேரிடும்.  

விருச்சிகம் (சந்திராஷ்டமம்) - இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் கூடுதல் கவனம் தேவை. புதிய முதலீடுகள் அல்லது பெரிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவதைத் தவிர்க்கவும். மற்றவர்களின் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. வாகனங்களில் செல்லும் போது நிதானம் அவசியம். இறை வழிபாட்டில் கவனம் செலுத்துவது மன அமைதி தரும்.  

தனுசு - இன்று உங்களுக்கு லாபகரமான நாளாக அமையும். தடைபட்டிருந்த சுப நிகழ்ச்சிகள் மீண்டும் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. உயர் அதிகாரிகளின் நட்பு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் படிப்பில் முன்னேற்றம் காணப்படும். வங்கி சேமிப்பு உயரும். புதிய பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.  

மகரம் - நிர்வாகத் திறமை பளிச்சிடும் நாள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் ஆலோசனைகள் ஏற்கப்படும். நீண்ட தூரப் பயணங்களால் அலைச்சல் இருந்தாலும், அதன் மூலம் லாபம் உண்டு. பூர்வீக சொத்துக்களால் ஆதாயம் கிட்டும். வாழ்க்கைத் துணையின் உடல் நலனில் சிறு அக்கறை காட்டுவது நல்லது.  

கும்பம் - இன்று செலவுகள் சற்று அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே பட்ஜெட் போட்டுச் செயல்படுவது அவசியம். நெருங்கிய நண்பர்களிடம் மனக்கசப்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்குச் சாதகமான தகவல்கள் வரலாம். கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றக் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும்.  

மீனம் - இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாள். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் தடையின்றி கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபம் வந்து சேரும். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். குடும்பத்தினர் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு அளிப்பார்கள். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.  

