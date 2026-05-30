இன்றைய ராசிபலன் மே 30, சனிக்கிழமை வைகாசி விசாகம் - மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் (Aries) - இன்று உங்களுக்குச் சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால், புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்த்து நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும்; தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. இன்று முருகப்பெருமானுக்குப் பால் அபிஷேகம் செய்து வழிபடுவதன் மூலம் மன அமைதியும், காரியத் தடைகளும் நீங்கும்.
ரிஷபம் (Taurus) - வைகாசி விசாக நாளான இன்று உங்களின் பொருளாதார நிலை மிகச் சிறப்பாக இருக்கும், எதிர்பார்த்த பணவரவு கைவந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் முழு ஒத்துழைப்பு கிடைப்பதுடன், வியாபாரத்தில் நல்ல லாபமும் உண்டாகும். குடும்பத்தினருடன் சுமுகமான உறவு நீடிக்கும் என்பதால் இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நாளாக அமையும்.
மிதுனம் (Gemini) - உங்கள் நீண்ட நாள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற நல்ல பலன்களும், சமூகத்தில் உரிய கௌரவமும் இன்று தேடி வரும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய உத்திகளைக் கையாண்டு உங்கள் லாபத்தை இரட்டிப்பாக்கிக் கொள்வீர்கள். கணவன்-மனைவி இடையே நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முழுமையாக நீங்கி குடும்பத்தில் ஒற்றுமை பலப்படும்.
கடகம் (Cancer) - இன்று சுப பலன்கள் நிறைந்த நாளாக இருப்பதால், நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் தடையின்றி வெற்றிகரமாக முடியும். நண்பர்கள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு சரியான நேரத்தில் கிடைத்து உங்களின் மனச்சுமையைக் குறைக்கும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீகப் பயணங்கள் அல்லது சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள திட்டமிடுவீர்கள்.
சிம்மம் (Leo) - வேலைப்பளு காரணமாக இன்று உடல் சோர்வும் மந்தநிலையும் ஏற்படலாம் என்பதால் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. அவசர முடிவுகளையும், தூரத்துப் பயணங்களையும் தவிர்ப்பது தேவையற்ற அலைச்சலைக் குறைக்கும். மாணவர்களுக்குப் படிப்பில் கூடுதல் கவனமும், விடாமுயற்சியும் தேவைப்படும் நாளாக இன்று அமையும்.
கன்னி (Virgo) - இன்று உங்கள் படைப்பாற்றல் கூடுவதால் அலுவலகத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்களுக்குத் தெளிவான தீர்வு காண்பீர்கள். வீட்டைப் புதுப்பிக்கவோ அல்லது புதிய சொத்துக்கள் வாங்கவோ நினைப்பவர்களுக்கு இன்று சாதகமான சூழல் நிலவும். தம்பதியரிடையே பரஸ்பர அன்பும், நெருக்கமும் அதிகரித்து குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும்.
துலாம் (Libra) - காலையில் சில வேலைகளில் மந்தநிலை இருந்தாலும், மாலையில் பெரியோர்களின் ஆசியால் காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்த நினைத்தாலும் எதிர்பாராத சுபச் செலவுகள் வந்து போகும். குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் அவர்களின் கல்வி விஷயத்தில் கூடுதல் அக்கறை காட்டுவது நல்லது.
விருச்சிகம் (Scorpio) - சந்திரன் உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சரிப்பதால், மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்களும் சிந்தனைகளும் வந்து போகலாம். குடும்பத்தினருடன் பேசும்போது பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது வீண் மனஸ்தாபங்களைத் தவிர்க்கும். உறவினர்களிடம் எந்தவித வாக்குறுதியும் தராமல், உங்கள் கடமைகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
தனுசு (Sagittarius) - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் சற்று தாமதமாகக் கிடைத்தாலும் நஷ்டம் எதுவும் ஏற்படாது. உங்களை வீழ்த்த நினைத்த எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகளை உங்கள் புத்தி கூர்மையால் எளிதாக முறியடிப்பீர்கள். வெளி உணவு உண்பதைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் வயிறு தொடர்பான உபாதைகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம்.
மகரம் (Capricorn) - வைகாசி விசாக நாளான இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமும், நினைத்த காரியத்தை முடிக்கும் தன்னம்பிக்கையும் கூடும். தொழில் ரீதியாக இன்று நீங்கள் எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் பெரும் பொருளாதார பலனைத் தரும். சகோதர வழியில் நல்ல செய்திகள் தேடி வருவதுடன், உத்தியோகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும்.
கும்பம் (Aquarius) - உங்கள் சாதுரியமான பேச்சால் இன்று பல கடினமான காரியங்களையும் எளிதாகச் சாதித்துக் காட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் சுமுகமான உறவு நீடிப்பதால் வேலைப்பளு பெரிதாகத் தெரியாது. காதலர்கள் தங்கள் எண்ணங்களை வெளிப்படையாகப் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் உறவில் அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்வர்.
மீனம் (Pisces) - இன்று உங்களுக்குச் சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் எதிலும் அவசரப்படாமல் நிதானமாகச் செயல்படுவது மிகவும் அவசியம்; முக்கிய முதலீடுகளைத் தள்ளி வைக்கவும். இன்று முருகப்பெருமானுக்குப் பஞ்சாமிர்தம் அல்லது நெய் தீபமேற்றி வழிபடுவதன் மூலம் விபத்துக்கள் மற்றும் வீண் விரயங்களிலிருந்து தப்பிக்கலாம்.