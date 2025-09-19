இன்று குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

ஜோதிடத்தில், மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் காரணியாகக் கருதப்படும் குரு, இன்று அதாவது செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி, புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது இடத்தில் பிற்பகல் 2:01 மணிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நட்சத்திர மாற்றம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. புனர்பூசம் நட்சத்திரம் நேர்மறை மற்றும் அறிவுசார் வளர்ச்சியின் காரணியாகவும் கருதப்படுகிறது.
செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி, தேவர்களின் குருவான குரு தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றுவார்..
விஷ்ணுவை வழிபடுவது மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது இடத்தில் பிற்பகல் 2:01 மணிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.
2025 ஆம் ஆண்டில் குரு பெயர்ச்சி புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் பல்வேறு கட்டங்களைக் கடந்து செல்வதால் இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த மாற்றங்களில் மிக முக்கியமானது செப்டம்பர் 19, 2025 வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 2:01 மணிக்கு, குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் நுழையும் போது நிகழும். இந்த நேரத்தில், ஆறு ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை காணலாம்.
2025 ஆம் ஆண்டில் குருவின் பெயர்ச்சி பின்வருமாறு: ஆகஸ்ட் 13, 2025: குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் நுழைந்தார். ஆகஸ்ட் 30, 2025: குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில் நுழைந்தார். செப்டம்பர் 19, 2025: குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் கட்டத்தில் நுழைகிறார். செப்டம்பர் 19 அன்று நடைபெறும் இந்தப் பெயர்ச்சி மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் அதன் தாக்கம் சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்தை மாற்றக்கூடும்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்ல பலனைத் தரும். குருவின் இந்த மாற்றம் உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய சாத்தியக்கூறுகளுக்கான கதவுகளைத் திறக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். நிதி நிலைமைகள் மேம்படும். தொழிலதிபர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களை பெறலாம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள், மேலும் பெற்றோரின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவீர்கள்.
கடகம்: இந்தப் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றத்தையும் வெற்றியையும் தரும். உங்கள் கடின உழைப்புக்குப் பலன் கிடைக்கும், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் கூட்டாண்மை வாய்ப்புகள் உருவாகும். குடும்பத்தின் நிதி நிலைமை வலுவடையும். வாழ்க்கையில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். வீட்டில் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதி நிறைந்த சூழ்நிலை இருக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி மிகவும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு மூலம், நீங்கள் ஒவ்வொரு சவாலையும் சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் முன்னேற்றம் குறிக்கப்படும். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், உங்கள் துணையிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் விரைவாக முடிக்கப்படும்.
விருச்சிகம்: குருவின் நட்சத்திர மாற்றத்தின் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் சாதகமான பலன்களைக் காண்பீர்கள். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மத நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடலாம்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையையும் முன்னேற்றத்தையும் தரும். உடல்நலம் மேம்படும், நாள்பட்ட நோய்கள் நீங்கும். உங்கள் தொழில் குறித்து நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம். நிதி நிலைமை வலுவடையும், புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும்.
மீனம்: மீன ராசிக்கு குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது நன்மை பயக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்தி, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.