இன்று மிதுன ராசியில் கஜகேசரி யோகம், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கோட்டோ கொட்டும்

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 25 March 2026 : இன்று, மார்ச் 25, புதன்கிழமையாகும்; இன்றைய சந்திர நிலை, சித்திரை மாதத்தின் சுக்ல பட்சத்தில் (வளர்பிறை) வரும் சப்தமி திதியுடன் (ஏழாம் நாள்) ஒத்துப்போகிறது. ஜோதிடத்தின் படி, இன்று பகல் மற்றும் இரவு முழுவதும் சந்திரன் மிதுன ராசியில் பயணிக்கும். இதன் விளைவாக, சந்திரன் மிதுன ராசிக்குள் குருவுடன் இணைந்து பயணித்து, மிகவும் மங்களகரமான "கஜகேசரி யோகத்தை" உருவாக்கும். அதே வேளையில், சுக்கிரன் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும்போது, "மாலவ்ய ராஜயோகத்தை" உருவாக்கும்.
இதன் பலன் இன்று மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய ராசிகளுக்கு மிகச் சிறந்த மங்களகரமான மற்றும் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக அமையப் போகிறது. இந்த ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் எந்தெந்தத் துறைகளில் சிறப்பான நற்பலன்களைப் பெறுவார்கள் என்பதை அறிந்துகொள்ளவோம்.
ஜோதிடத்தின படி, மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மார்ச் 25 ஆம் தேதிக்கான ராசிபலன் மிகவும் மங்களகரமாகவும் அதிர்ஷ்டகரமாகவும் அமையும். இதன் கீழ், மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்று வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளில் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்க உள்ளனர். ஆகவே, இன்று மார்ச் 25-ஆம் தேதிக்கான அதிர்ஷ்ட ராசிபலனை ஆராய்வோம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இன்று அதிர்ஷ்டம் பெருகும். உங்கள் ராசியிலிருந்து மூன்றாம் இடத்தில் 'கஜகேசரி யோகம்' அமையப்பெறுவதோடு, உங்கள் ஆளும் கிரகமான செவ்வாய் பதினொன்றாம் இடத்தில் சஞ்சரித்து, பொருளாதார ஆதாயத்திற்கான சாதகமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். உங்கள் துணிச்சலான முயற்சிகளும் உறுதியான முடிவுகளும் முன்னேற்றத்தை தரும். உங்கள் மூத்த உடன்பிறப்புகளிடமிருந்தும் உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
மேஷ ராசிக்கான பரிகாரம்: இன்று காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபிப்பது உங்களுக்குச் சுப பலன்களை அளிக்கும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இன்று, செல்வாக்கு உயரும் ஒரு நாளாக அமையும். உங்களின் முக்கிய விருப்பம் ஒன்று நிறைவேறக்கூடும். சமூகத் தளத்தில் உங்களின் அந்தஸ்து உயரவுள்ளது. தொழில் ரீதியாக இந்நாள் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்; ஒரு முக்கியமான திட்டம் அல்லது பணியில் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். உங்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து முழுமையான ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள். உங்கள் நிர்வாகத் திறன்களைச் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். தற்போது உடல்நலக்குறைவால் அவதிப்படுபவர்களின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
மிதுன ராசிக்கான பரிகாரம்: விநாயகப் பெருமானை வழிபடுங்கள்; அன்னை துர்கையின் 32 திருநாமங்களை ஓதித் துதியுங்கள்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, அரசியல் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். பதினொன்றாம் வீட்டில் 'கஜகேசரி யோகம்' அமைந்திருப்பது மிகவும் மங்களகரமான ஒரு அம்சமாகும். உங்கள் தொழில் முயற்சிகளின் மூலம் உங்களால் கணிசமான வருவாயை ஈட்ட இயலும். கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் உங்கள் செயல்பாடு மேம்படும் நிலையில் உள்ளது. உங்கள் மனதில் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும்; இவை உங்கள் தொழில் பாதைக்கு ஒரு புதிய திசையை வழங்கும். நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு நேர்காணலிலோ அல்லது கூட்டத்திலோ பங்கேற்கிறீர்கள் என்றால், அதில் நீங்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சிம்ம ராசிக்கான பரிகாரம்: பசுமாட்டிற்குப் புல்லையோ அல்லது கீரையையோ உணவாக அளியுங்கள்.
துலாம்: துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, பாக்கிய ஸ்தானத்தில் உருவாகும் 'கஜ கேசரி யோகம்' காரணமாக, நாளை அதிர்ஷ்டம் பெருகும். உங்கள் மனதில் ஆழ்ந்த பக்தி மற்றும் ஆன்மீக உணர்வு மேலோங்கி நிற்கும். ஏதேனும் ஒரு நற்செயலில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். உங்கள் வருமானம் உயரும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பலத்தை தரும். புதிதாகவும் உற்சாகமாகவும் ஏதேனும் ஒன்றைச் செய்வதற்கான எண்ணங்களும் உங்கள் மனதில் தோன்றலாம். உடல்நலத்தைப் பொறுத்தவரை, சீராகவே அமையும்.
துலாம் ராசிக்கான பரிகாரம்: துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்கள் 'துர்க்கா அஷ்டோத்திர'தைப் பாராயணம் செய்ய வேண்டும்.
கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று மங்களகரமான மற்றும் லாபகரமான நாளாக அமையும். உங்கள் ஜாதகத்தின் ஐந்தாம் வீட்டில் சந்திரன் மற்றும் குருவின் சேர்க்கை அமைந்திருப்பது, உங்கள் தொழில் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை ஆகிய இரண்டிலும் நன்மைகளைத் தரவிருக்கிறது. உங்கள் ராசியிலேயே செவ்வாய் கிரகம் அமைந்திருப்பது, உங்களுக்கு மிகுந்த தைரியத்தையும் ஆற்றலையும் வழங்கும். ஒரு கடினமான பணியைக்கூட நீங்கள் மிக எளிதாக முடிப்பீர்கள். வாகனம் மற்றும் பொருள் சார்ந்த சுகபோகங்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரிடமிருந்து நீங்கள் சிறந்த வழிகாட்டுதலைப் பெறுவீர்கள்.
கும்ப ராசிக்கான பரிகாரம்: இளம் சிறுமிகளுக்குப் பாடக்குறிப்பேடுகளையும் பேனாக்களையும் தானமாக வழங்க வேண்டும்.
