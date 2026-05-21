/மே 21 ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை - இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?

May 21 Today Rasipalan: வைகாசி மாதம் 7ஆம் நாளான இன்று (மே 21), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: மாமன் வழி உறவுகளால் ஆதரவுகள் மேம்படும். உடல் நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வாகனம் வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். விலை உயர்ந்த பொருள்கள் மீது ஆர்வம் ஏற்படும். கால்நடை தொடர்பான பணிகளில் லாபங்கள் மேம்படும். பேச்சுகளில் பொறுமை வேண்டும். வியாபாரத்தில் அனுகூலமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் அஸ்வினி : ஆதரவுகள் மேம்படும். பரணி : ஆர்வம் ஏற்படும். கிருத்திகை : அனுகூலமான நாள்.
ரிஷபம்: புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். சகோதரர்களால் காரிய அனுபகூலம் ஏற்படும். குடும்பத்தாரின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். நெருக்கமானவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி மகிழ்வீர்கள். திட்டங்களை செயல்வடிவில் மாற்றுவீர்கள். பிரச்சனைகளுக்கு திடீர் முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் கிருத்திகை : சிந்தித்து செயல்படவும். ரோகிணி : ஒத்துழைப்பு மேம்படும். மிருகசீரிஷம் : ஆதரவான நாள்.
மிதுனம்: புரட்சிகரமான சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். கணிதத்துறைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பேச்சுகளால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். மனைவிற்றல் வாங்கலில் லாபம் ஏற்படும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை ஏற்படும். பிடித்த உணவுகளை உண்டு மகிழ்வீர்கள். குடும்பத்தாரின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். திருவாதிரை : லாபகரமான நாள். புனர்பூசம் : புரிதல் உண்டாகும்.
கடகம்: எதிலும் ஒரு முறை இருமுறை சிந்தித்து செயல்படவும். வேலையாட்களால் அலைச்சல் உண்டாகும். மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடுவதை தவிர்க்கவும். புதிய நபர்களின் அறிமுகத்தால் மாற்றம் ஏற்படும். புதிய முயற்சிகளில் மாறுபட்ட அனுபவம் ஏற்படும். சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். தொழில் சார்ந்த ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் புனர்பூசம் : சிந்தித்து செயல்படவும். பூசம் : மாற்றம் ஏற்படும். ஆயில்யம் : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: வியாபார பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். எதிர்பாராத சில இடமாற்றங்கள் ஏற்படும். விளையாட்டான பேச்சுகளை தவிர்க்கவும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். வித்தியாசமான கற்பனைகள் மூலம் மனதில் குழப்பம் உண்டாகும். நிதானமான செயல்பாடுகள் உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும். இடமாற்றம் தொடர்பான முயற்சிகள் கைகூடும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம் நிறம் மகம் : சிந்தித்து செயல்படவும். பூரம் : ஆதரவான நாள். உத்திரம் : முயற்சிகள் கைகூடும்.
கன்னி: எதையும் சமாளிக்கும் பக்குவம் மனதளவில் பிறக்கும். நண்பர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். எதிர்பார்த்து இருந்த சில ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாகும். சவாலான வேலைகளையும் சாதாரணமாக முடிப்பீர்கள். சமூக பணிகளில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். விலை உயர்ந்த பொருள்களின் சேர்க்கை ஏற்படும். வெளியூர் பயணங்களில் இருந்து தாமதங்கள் மறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம் உத்திரம் : பக்குவம் பிறக்கும். அஸ்தம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். சித்திரை : தாமதங்கள் மறையும்.
துலாம்: குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். கலை சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும். உத்தியோகப் பணிகளில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். பழைய கடன்களை தீர்ப்பதற்கான உதவிகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் சித்திரை : அனுபவம் ஏற்படும். சுவாதி : ஈடுபாடு ஏற்படும். விசாகம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: சக பணியாளர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். ஆன்மிக பெரியோர்களின் ஆசிகள் கிடைக்கும். கணவன் மனைவி இடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிக பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். தொழிலை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான கடன் உதவிகள் கிடைக்கும். கணவன், மனைவிக்கிடையே சில புரிதல் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் விசாகம் : ஆதாயம் ஏற்படும். அனுஷம் : ஆர்வம் ஏற்படும். கேட்டை : புரிதல் அதிகரிக்கும்.
தனுசு: நெருக்கமானவர்கள் வழியில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் தோன்றி மறையும். நிதானமான பேச்சுகளால் நம்பிக்கை மேம்படும். செயல்பாடுகளில் ஆர்வமின்மையான சூழல் உண்டாகும். பயணம் முலம் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். வரவுகளில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மூலம் : அலைச்சல்கள் ஏற்படும். பூராடம் : நம்பிக்கை மேம்படும். உத்திராடம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.
மகரம்: தவறிய சில ஆவணங்கள் கிடைக்கும். திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். மனதளவில் புதுவிதமான தன்னம்பிக்கை ஏற்படும். நண்பர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். சிந்தனைப் போக்கில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். கணவன் மனைவிக்கு இடையே புரிதல் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் உத்திராடம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திருவோணம் : தன்னம்பிக்கை ஏற்படும். அவிட்டம் : புரிதல் உண்டாகும்.
கும்பம்: குடும்பத்தில் சில பிரச்சனைகள் தோன்றி மறையும். பேச்சுக்களில் அனுபவம் வெளிப்படும். எதிர்பார்த்து இருந்த சில உதவிகள் சாதகமாக அமையும். வித்தியாசமான அணுகுமுறைகள் மூலம் பழைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். எதிர்பாராத சில செலவுகளால் சேமிப்புகள் குறையும். உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் அவிட்டம் : பிரச்சனைகள் மறையும். சதயம் : வித்தியாசமான நாள். பூரட்டாதி : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: குழந்தைகளால் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். தொழிலில் திடீர் விரயங்கள் ஏற்படலாம். உறவினர்கள் வழியில் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகள் குறையும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். கூட்டாளிகளின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். வாழ்க்கைத் துணைவர் வழியில் சில உதவிகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் பூரட்டாதி : அலைச்சல்கள் ஏற்படும். உத்திரட்டாதி : ஆசைகள் நிறைவேறும். ரேவதி : உதவிகள் கிடைக்கும்.