/வைகாசி 03.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! உங்க ராசி இருக்கா? இன்றைய ராசிபலன்

Today Rasi Palan 17 May 2026: வைகாசி 03 ஆம் நாளான இன்று (மே 17) ஞாயிற்றுக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: நண்பர்களிடத்தில் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். வாத திறமையால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். நேர்மைக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். விவசாயத்தில் அரசு வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும். பிடித்த உணவுகளை உண்டு மகிழ்வீர்கள். உறவுகளிடத்தில் இருந்த மனக்கசப்புகள் மறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம்
அஸ்வினி : வேறுபாடுகள் மறையும். பரணி : ஆதாயம் ஏற்படும். கிருத்திகை : மனக்கசப்புகள் மறையும்.
ரிஷபம்: குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். பேச்சில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். புதிய நபர்களின் அறிமுகத்தால் மாற்றம் உண்டாகும். வியாபாரம் நிமித்தமான ரகசியங்களில் கவனம் வேண்டும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கலில் சிந்தித்து செயல்படவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
கிருத்திகை : அனுசரித்து செல்லவும். ரோகிணி : மாற்றம் உண்டாகும். மிருகசீரிஷம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
மிதுனம்: நெருக்கமானவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். துணைவரிடம் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். வெளியூர் பயணம் சென்று வருவீர்கள். அலுவலக பணிகளை முடிப்பது நல்லது. பங்குதாரர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். பழைய பிரச்சனைகள் குறித்த எண்ணங்கள் மனதில் மேம்படும். திடீர் செலவுகளால் கையிருப்புகள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
மிருகசீரிஷம் : தேவைகள் நிறைவேறும். திருவாதிரை : அனுசரித்து செல்லவும். புனர்பூசம் : கையிருப்புகள் குறையும்.
கடகம்: சகோதர் வழியில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பழைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் ஏற்படும். புதிய நண்பர்களால் உற்சாகம் ஏற்படும். மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் பிறக்கும். வெளி வட்டாரங்களில் செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரப் பணிகளில் புதிய தொடர்புகள் ஏற்படும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மூலம் இழுபறியான பணிகளை முடிப்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
புனர்பூசம் : மகிழ்ச்சியான நாள். பூசம் : சிந்தனைகள் பிறக்கும். ஆயில்யம் : இழுபறிகள் மறையும்.
சிம்மம்: வியாபாரத்தில் பொருட்களை கையாளும் பொழுது கவனம் வேண்டும். கால்நடைகளின் மூலம் மேன்மை அடைவீர்கள். பழைய நினைவுகளின் மூலம் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உண்டாகும். மூட்டு மற்றும் முதுகு எலும்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். தொழில் தொடர்பான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். கல்வி தொடர்பான பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு தடைகள் அகலும். ஆடம்பர பொருட்களின் மீது ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
மகம் : கவனம் வேண்டும். பூரம் : மகிழ்ச்சியான நாள். உத்திரம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
கன்னி: பணிபுரியும் இடத்தில் மறைமுக திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். பெரியோர்களின் ஆசிகள் தெளிவை ஏற்படுத்தும். வியாபாரத்தில் சிறுசிறு அலைச்சல்கள் தோன்றி மறையும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். புதுவிதமான இடங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். சிந்தனைப் போக்கில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
உத்திரம் : திறமைகள் வெளிப்படும். அஸ்தம் : அலைச்சல்கள் மறையும். சித்திரை : மாற்றங்கள் உண்டாகும்.
துலாம்: தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்பாராத சில செலவுகளால் கையிருப்புகள் குறையும். தோற்றப்பொழிவில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும். எண்ணிய சில பணிகள் நிறைவேறுவதில் தாமதம் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். வியாபாரம் ரீதியான முயற்சிகளில் விவேகம் வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
சித்திரை : வாதங்களை தவிர்க்கவும். சுவாதி : தாமதம் ஏற்படும். விசாகம் : விவேகம் வேண்டும்.
விருச்சிகம்: புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். அரசு செயல்களில் இருந்த தாமதம் விலகும். சுபகாரிய பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடும். பொருளாதாரத்தில் இருந்து வந்த நெருக்கடிகள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம்.
விசாகம் : அறிமுகங்கள் ஏற்படும். அனுஷம் : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். கேட்டை : நெருக்கடிகள் குறையும்.
தனுசு: கல்வியில் இருந்த வந்த ஆர்வமின்மை குறையும். தம்பதிகளுக்குள் பொறிதல் மேம்படும். கலைஞர்களுக்கு கற்பனை திறன் அதிகரிக்கும். விவசாயத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் சாதகமாகும். எதிர்பார்த்திருந்த இடமாற்றங்கள் கைகூடி வரும். நண்பர்களுக்கிடையே புரிதல்கள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்
மூலம் : ஆர்வமின்மை குறையும். பூராடம் : லாபகரமான நாள். உத்திராடம் : புரிதல்கள் அதிகரிக்கும்.
மகரம்: கலை சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். இணையம் சார்ந்த பணிகளில் முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். செலவுகளை குறைத்து சேமிப்பீர்கள். புதிய முதலீடுகளில் கவனம் வேண்டும். உங்களை சுற்றியிருப்பவர்களை பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். உத்தியோகம் நிமித்தமான அலைச்சல்கள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம்
உத்திராடம் : ஆர்வம் உண்டாகும். திருவோணம் : முதலீடுகளில் கவனம். அவிட்டம் : அலைச்சல்கள் ஏற்படும்.
கும்பம்: பழக்கவழக்கத்தில் மாற்றம் உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். சொத்து பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவான தீர்வுகள் கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகைகள் ஏற்படும். உத்தியோகப் பணிகளில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் அமையும். மனதில் எதையும் செய்ய முடியும் என்ற தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
அவிட்டம் : மாற்றம் உண்டாகும். சதயம் : தீர்வுகள் கிடைக்கும். பூரட்டாதி : தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: நெருக்கமானவர்களிடம் ஏற்பட்டிருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். புதிய பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உத்தியோக பணிகளில் உங்கள் மீதான மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். சமூகப் பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். வழக்கு சார்ந்த பிரச்சனைகளில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். மனதில் ஏற்பட்டிருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி அமைதி பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
பூரட்டாதி : வேறுபாடுகள் குறையும். உத்திரட்டாதி : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். ரேவதி : அமைதி பிறக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.