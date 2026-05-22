மே 22 ராசிபலன்: இன்று இந்த 7 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! உங்க ராசி இதுல இருக்கா?

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 22, 2026, 05:54 AM IST|Updated: May 22, 2026, 05:54 AM IST

Today Rasi Palan (May 22 - Friday): மே 22 - வெள்ளிக்கிழமை, வைகாசி 8, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய பலன்கள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள். 

 

மேஷம்: உறவினர்கள் மத்தியில் செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். வழக்குகளில் எதிர்பார்த்த திருப்பம் உண்டாகும். ஆரோக்கிய விஷயங்களில் சற்று கவனம் வேண்டும். கடன் உதவிகள் கிடைக்கும். பயணம் மூலம் மாற்றமான அனுபவம் கிடைக்கும். வீட்டை விரிவுபடுத்துவது தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். மாணவர்களுக்கு மறதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்

அஸ்வினி : திருப்பம் உண்டாகும். பரணி : உதவிகள் கிடைக்கும். கிருத்திகை : பிரச்சனைகள் குறையும்.

ரிஷபம்: மனதளவில் புதுவிதமான தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சுபகாரிய எண்ணங்கள் கைகூடும். மனதிற்கு விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். நெருக்கமானவர்களுடன் சிறு தூரப் பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்

கிருத்திகை : தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். ரோகிணி : பயணங்கள் மேம்படும். மிருகசீரிஷம் : ஆதாயம் ஏற்படும்.

மிதுனம்: விவசாய பணிகளில் அனுகூலம் உண்டாகும். சிந்தனைப் போக்கில் கவனம் வேண்டும். தன வரவுகள் தாராளமாக இருக்கும். உறவினர்கள் சாதகமாக செயல்படுவார்கள். புதிய பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். குழந்தைகளின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். இழுபறியான பணிகளை முடிப்பீர்கள். வாகன பயணங்களில் விவேகம் வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம்

மிருகசீரிஷம் : அனுகூலம் உண்டாகும். திருவாதிரை : விருப்பங்கள் நிறைவேறும். புனர்பூசம் : விவேகம் வேண்டும்.

கடகம்: ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணிகளை பார்ப்பீர்கள். மனதளவில் ஒரு விதமான சோர்வுகள் தோன்றி மறையும். மற்றவர்களின் குறைகளை பெரிதுபடுத்துவதை தவிர்க்கவும். கடன் சார்ந்த உதவிகள் சாதகமாக அமையும். எதிர்பார்த்த சில பணிகள் தாமதமாகி முடிவு பெறும். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளால் தூக்கமின்மை ஏற்படும். பயனற்ற வாதங்களை தவிர்க்கவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்

புனர்பூசம் : சோர்வுகள் மறையும். பூசம் : உதவிகள் சாதகமாகும். ஆயில்யம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும்.

சிம்மம்: கூட்டாளிகளால் சில அலைச்சல்களை சந்திக்க நேரிடும். கொடுக்கல், வாங்கலில் இழுபறியான நிலை உண்டாகும். பணவரவுகள் தேவைக்கு சாதகமாக அமையும். சிக்கனமாக செயல்பட்டால் கடன்கள் குறையும். தாய் மாமனின் எண்ணங்களை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். நெருக்கடியாக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். முயற்சிகளில் மாற்றமான அனுபவம் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம்

மகம் : இழுபறியான நாள். பூரம் : கடன்கள் குறையும். உத்திரம் : அனுபவம் கிடைக்கும்.

கன்னி: சுப காரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் நிறைவேறும். கலைப் பொருட்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தந்தை வழி உறவுகளால் அனுகூலம் ஏற்படும். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு செல்வாக்கு ஏற்படும். திறமையான பேச்சுகள் மூலம் பாராட்டுகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்

உத்திரம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அஸ்தம் : அனுகூலம் ஏற்படும். சித்திரை : பாராட்டுகள் கிடைக்கும்.

துலாம்: முன்னேற்றம் குறித்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். சில அனுபவங்களால் புதிய பாதைகள் புலப்படும். பிரபலமானவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். வீடு வாகனங்களை சரி செய்வீர்கள். வேலையாட்கள் மாற்றம் குறித்த எண்ணங்கள் மேம்படும். முயற்சிகளில் மாறுபட்ட அனுபவங்கள் ஏற்படும். திறமைக்கான மதிப்புகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம்

சித்திரை : அனுபவங்கள் கிடைக்கும். சுவாதி : எண்ணங்கள் மேம்படும். விசாகம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்: உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். பொருளாதார ரீதியான நெருக்கடிகள் குறையும். மனதளவில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். வியாபாரத்தில் பொறுப்புகள் மேம்படும். தந்தையின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். ஆலய வழிபாடுகள் மூலம் மன தெளிவுகள் உண்டாகும். தடையாக இருந்தவர்களை வெற்றி கொள்வீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம்

விசாகம் : நெருக்கடிகள் குறையும். அனுஷம் : பொறுப்புகள் மேம்படும். கேட்டை : தெளிவுகள் உண்டாகும்.

தனுசு: பயனற்ற பேச்சுகளை தவிர்க்கவும். வாடிக்கையாளர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். புத்திரர்களால் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். வாக்குறுதிகள் அளிக்கும் பொழுது சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். நீண்ட நேரம் கண் விழிப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்பாராத சில செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்

மூலம் : அனுசரித்து செல்லவும். பூராடம் : கவனம் வேண்டும். உத்திராடம் : நெருக்கடிகள் உண்டாகும்.

மகரம்: மனம் விரும்பியபடி செயல்படுவீர்கள். சிந்தனைகளில் தெளிவு ஏற்படும். கலகலப்பான சூழலால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். எதிலும் சிக்கனமாக செயல்படுவது சார்ந்த முடிவுகள் உண்டாகும். சுற்றுலா செல்வது தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். கல்வியில் மேன்மை ஏற்படும். புதியவர்களின் நட்பு கிடைக்கும். பழைய சிக்கல்கள் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் மஞ்சள் நிறம்

உத்திராடம் : தெளிவு ஏற்படும். திருவோணம் : முடிவுகள் உண்டாகும். அவிட்டம் : மேன்மை ஏற்படும்.

கும்பம்: சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு மன மகிழ்வீர்கள். உயர் பதவியில் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். முயற்சிகளில் இருந்த தடைகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். வேலையாட்களிடம் பொறுமை வேண்டும். பழக்கவழக்கங்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். நெருக்கடியாக இருந்த சிக்கல்கள் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம்

அவிட்டம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். சதயம் : பொறுமை வேண்டும். பூரட்டாதி : சிக்கல்கள் குறையும். 

மீனம்: வருமான முன்னேற்றத்தை பற்றி சிந்திப்பீர்கள். குழந்தைகள் வழியில்  மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அமையும். நீண்ட நாள் கனவுகள் நிறைவேறும். மனதில் புதுவிதமான இலக்குகள் பிறக்கும். பூர்வீக சொத்துக்கள் வழியில் ஆதாயம் உண்டாகும். பொழுதுபோக்கு சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். இலக்கியம் சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்

பூரட்டாதி : மகிழ்ச்சியான நாள். உத்திரட்டாதி : ஆதாயம் உண்டாகும். ரேவதி : ஈடுபாடு ஏற்படும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

 

