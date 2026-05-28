/இன்றைய ராசிபலன் மே 28 ராசிபலன் 2026 மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Today Rasi Palan : இன்றைய ராசிபலன் மே 28 ராசிபலன் 2026 வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல கூட்டணிகள் அமையும். புதிய முதலீடுகள் மூலம் செல்வ வளர்ச்சிக்குரிய புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். விருப்பம் இல்லாத சில வேலைகளைச் செய்ய நிர்பந்திக்கப்படலாம் என்பதால் கவனமாக இருக்கவும். சட்டரீதியான வழக்குகளில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கும்.
ரிஷபம் - இன்று உங்களுக்குப் புதிய நண்பர்களின் சேர்க்கை உண்டாகும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் கிட்டும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் தடையின்றி முடியும். காதல் வாழ்க்கையில் இனிமையான சூழல் நிலவும்.
மிதுனம் - வியாபாரம் மற்றும் தொழில் நிமித்தமாக மேற்கொள்ளும் பயணங்களின் போது பட்ஜெட்டைத் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது வீண் செலவுகளைக் குறைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் அதிக கவனத்துடனும் வேகத்துடனும் செயல்படுவீர்கள். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
கடகம் - பொருளாதார ரீதியாக இன்று சேமிப்பை உயர்த்துவதற்கு உகந்த நாள். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த உடல்நலக் குறைபாடுகள் நீங்கி, ஆரோக்கியம் மேம்படும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைகளுக்கான அங்கீகாரம் மற்றும் பாராட்டுகள் வந்து சேரும்.
சிம்மம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த கடன் பிரச்சினைகள் குறையும். உடல் சோர்வு காரணமாக ஆடம்பரமாகச் செலவு செய்யத் தோன்றும், எனவே தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும்.
கன்னி - குடும்பத்தில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி அமைதி உண்டாகும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்கள் சற்று மெதுவாகச் செயல்பட்டாலும், அவர்களிடம் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும்.
துலாம் - சந்திரன் இன்று உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சரிப்பதால் மன தைரியமும் சுறுசுறுப்பும் கூடும். உங்கள் பேச்சாற்றலால் மற்றவர்களை எளிதில் கவர்வீர்கள். பணவரவு எதிர்பார்த்ததை விடக் கூடுதலாக இருக்கும். கலைத்துறையினருக்குப் போட்டிகள் குறையும்.
விருச்சிகம் - இன்று வரவை விடச் செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதால் வரவு-செலவுக் கணக்குகளைச் சரியாகப் பராமரிக்கவும். உறவினர்கள் வழியில் நல்ல பலன்களைப் பெறுவீர்கள். நண்பர்களிடம் பேசும் போது விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது.
தனுசு - உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருப்பவர்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த உதவிகள் எளிதில் கிடைக்கும். பயன் தரும் காரியங்களில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் தேவையற்ற பஞ்சாயத்துகளில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. மன அமைதி கூடும்.
மகரம் - இன்று பொருளாதார ரீதியாகப் பல நன்மைகளைப் பெறக்கூடிய நாளாக இருக்கும். தொழில் போட்டிகள் விலகி லாபம் அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் இருந்த மனவருத்தங்கள் நீங்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
கும்பம் - மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதால் இன்று வீண் அலைச்சல்கள் ஏற்படலாம். சாமர்த்தியமான பேச்சின் மூலம் காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். நிதி உதவிகள் எதிர்பார்த்தபடி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் நிம்மதி நிலவும்.
மீனம் - இன்று உங்களுக்குச் சந்திராஷ்டமம் உள்ள நாள். எனவே, மற்றவர்களிடம் பேசும் போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது மிக அவசியம். புதிய தொழில்களையோ அல்லது பெரிய முதலீடுகளையோ இன்று தவிர்ப்பது நல்லது. பணப் பரிவர்த்தனைகளில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை.