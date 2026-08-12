Today Rasi Palan : ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதியான புதன்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிபலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Today Rasi Palan : இன்றைய ராசிபலன், ஆகஸ்ட் 12 புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: முயற்சிகளுக்கு வேகம் கூடும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி வந்து சேரும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகளும் லாபமும் உண்டாகும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம்: உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த உயர்வுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடிவரும். பயணங்களால் அனுகூலம் உண்டு. குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் பேசும்போது வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
மிதுனம்: புதிய வேலை வாய்ப்புகள் அல்லது தொழில் சார்ந்த அனுகூலங்கள் உண்டாகும். சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
கடகம்: எதிர்பாராத செலவுகள் வரக்கூடும் என்பதால் நிதி நிர்வாகத்தில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தினரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் சிறு கவனமும், பேச்சில் நிதானமும் அவசியம்.
சிம்மம்: நீங்கள் எடுக்கும் தொட்ட காரியங்கள் வெற்றி பெறும். மனதில் இருந்த கவலைகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
கன்னி: தொழிலில் புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கு நல்ல நாள். கொடுத்த கடன்கள் திரும்பக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் அனுசரித்துச் செல்வது நன்மையளிக்கும்.
துலாம்: எதிர்பார்த்த நிதி உதவிகள் மற்றும் காரியங்களில் சிறு தாமதங்கள் ஏற்படலாம். இருப்பினும் தொழிலில் முயற்சிக்கு ஏற்ற லாபம் கிடைக்கும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது அமைதியைத் தரும்.
விருச்சிகம்: நிதி ஆதாயமும், நிலுவையில் இருந்த கடன்கள் அடையும் சூழலும் உருவாகும். தொழில் மற்றும் வேலையில் முக்கியமான முடிவுகளை நிதானமாக எடுத்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
தனுசு: பிறர் செய்யும் காரியங்களுக்கு தேவையில்லாமல் பொறுப்பேற்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் அனுசரித்துச் செல்லவும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நன்மை தரும்.
மகரம்: மன அமைதியும் சந்தோஷமும் நிலவும் நாள். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்கள் நீங்கும். தொழில் சுமுகமாக நடைபெறும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
கும்பம்: கலைத்துறையினருக்குச் சிறப்பான நாள். நிலுவையில் இருந்த காரியங்கள் விரைந்து முடியும். எதிர்பாராத வகையில் அதிர்ஷ்டகரமான யோகங்களும் பணவரவும் உண்டாகும்.
மீனம்: குடும்பத்தில் சுபகாரியப் பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும். தொழில் ரீதியான பயணங்கள் நல்ல பலனைத் தரும். நண்பர்களின் உதவி மனதிற்கு மகிழ்ச்சியையும் நம்பிக்கையையும் தரும்.