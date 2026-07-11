Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 11, சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Today Rasipalan : இன்று 11 ஜூலை 2026, சனிக்கிழமை. வானிலையில் சந்திரன் இன்று ரிஷப ராசியில் கிருத்திகை, ரோகிணி நட்சத்திரங்களில் சஞ்சரிக்கிறார். பத்ர யோகம் நிறைந்த இன்றைய நாளில், மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பொதுவான ராசிபலன்கள் இதோ:
மேஷம்: உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. தடைபட்ட காரியங்கள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் இன்று நல்லபடியாக நிறைவடையும். நிதி சார்ந்த முயற்சிகளில் முழு பலன்களையும் அடைவீர்கள். மாலை மற்றும் இரவு நேரங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகக் கழியும்.
ரிஷபம்: குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். மதியத்திற்குள் உங்களைத் தேடி ஒரு நல்ல செய்தி வரக்கூடும். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு 'தன யோகம்' காரணமாக நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் நீங்கி உடல்நிலை மேம்படும்.
மிதுனம்: இன்று பெரியோர்கள் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களின் சந்திப்பு உங்கள் மன உறுதியை அதிகரிக்கும். குலதெய்வ அருளால் மதிப்புமிக்க சொத்து அல்லது பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். வேலைகளில் சற்று மும்முரமாகக் காணப்படுவீர்கள். பெண்களுக்குச் சுப காரிய அலைச்சல்கள் இருக்கும்.
கடகம்: இன்று உங்களுடைய தேவைகளும் வசதிகளும் உங்களைத் தேடி வரும் சாதகமான நாள். வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும்.
சிம்மம்: கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும், சுமுகமான உரையாடல்களுக்கு இன்று நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பணப்புழக்கம் திருப்திகரமாக இருக்கும் என்பதால் சேமிப்பு உயரும்.
கன்னி: இன்று குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் நிறைந்திருக்கும். வீட்டிற்கு உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்களின் வருகை இருக்கும் என்பதால் வீடே கலகலப்பாகக் காணப்படும். புதிய முயற்சிகளுக்குப் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் எதிலும் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற வீண் அலைச்சல்களும், முயற்சிகளில் சிறிய தாமதங்களும் ஏற்படலாம். கோபத்தைக் குறைத்து, அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பண வரவுக்கு வழி உண்டு.
விருச்சிகம்: தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய உத்திகளைக் கையாண்டு லாபம் ஈட்டுவீர்கள். எதிர்பார்த்த வங்கிக் கடன்கள் எளிதாகக் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரிய பேச்சுவார்த்தைகள் சுமூகமாக முடியும்.
தனுசு: தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் உங்களது திறமைக்குத் தகுந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களிடம் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்ற இன்று உகந்த நாள்.
மகரம்: பிள்ளைகளின் நலம் மற்றும் எதிர்காலம் குறித்து அக்கறை காட்டுவீர்கள். குடும்ப வருமானம் திருப்திகரமாக அதிகரிக்கும். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். எதிலும் ஆக்கபூர்வமாகச் செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள்.
கும்பம்: அரசு வழியில் எதிர்பார்க்கும் உதவிகள் தாமதமின்றி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரலாம். தாயாரின் உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டி வரலாம். நண்பர்கள் மூலம் அனுகூலம் உண்டு.
மீனம்: உங்களது நீண்ட நாள் ஆசைகள் மற்றும் கனவுகள் நனவாகக்கூடிய அற்புதமான நாளாக அமையும். சகோதர வழியில் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கும். புதிய முதலீடுகள் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும், அதன் மூலம் எதிர்கால லாபமும் உண்டாகும்.