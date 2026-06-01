/வைகாசி 18 திங்கள்கிழமை: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. 12 ராசிகளில் இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

Today Rasi Palan June 01: இன்று (ஜூன் 01) திங்கள்கிழமை வைகாசி 18 ஆம் நாள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் இன்றைய பலன்கள் குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: இன்று தேவையற்ற அலைச்சல்களும், உடல் சோர்வும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதால் நிதானம் அவசியம். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் வரக்கூடும். பேசுவதில் கவனம் வேண்டும். ரகசிய எதிரிகளால் சில இடையூறுகள் தோன்றலாம். புதிய முயற்சிகளை ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசித்து செய்வது நல்லது. வாகனப் பயணங்களின் போது எச்சரிக்கை வேண்டும். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது மன அமைதிக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நில நிறம்
அஸ்வினி : நிதானம் அவசியம். பரணி : கவனம் வேண்டும். கிருத்திகை : யோசித்துச் செயல்படவும்.
ரிஷபம்: பொருளாதார ரீதியாக இன்று உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமான நாள். வராத கடன்கள் வசூலாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைக் கழிப்பீர்கள். சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். புகழும் அந்தஸ்தும் உயரும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் முழு ஒத்துழைப்பு கிடைப்பதால் லாபம் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம்
கிருத்திகை : லாபம் மேம்படும். ரோகிணி : மகிழ்ச்சி நிலைக்கும். மிருகசீரிஷம் : அந்தஸ்து உயரும்.
மிதுனம்: உங்கள் ஆளுமைத் திறன் வெளிப்படும் நாள். எடுத்த காரியங்களைச் செவ்வனே முடித்து அனைவரின் பாராட்டையும் பெறுவீர்கள். தாய்வழி உறவினர்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். வீடு அல்லது நிலம் வாங்குவது குறித்த திட்டங்கள் சாதகமாகும். பழைய கடன்களைத் தீர்ப்பதற்கான வழிகள் பிறக்கும். ஆரோக்கியப் பிரச்சனைகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம்
மிருகசீரிஷம் : பாராட்டு கிடைக்கும். திருவாதிரை : கடன்கள் தீரும். புனர்பூசம் : கோரிக்கைகள் நிறைவேறும்.
கடகம்: திட்டமிட்ட காரியங்களுக்கு அதிக உழைப்பு தேவைப்படும். வெளியூர் அல்லது வெளிநாடு செல்லும் முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். ஆன்மீகக் காரியங்களுக்காகச் செலவு செய்ய நேரிடும். இது உங்களுக்கு மனத் திருப்தியை அளிக்கும். இளைய சகோதரர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி இணக்கமான சூழல் உருவாகும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்து மகிழ்ச்சியான தகவல்கள் கிடைக்கும். சிந்தனையில் தெளிவு பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
புனர்பூசம் : உழைப்பு உயர்வு தரும். பூசம் : மனக்கசப்பு நீங்கும். ஆயில்யம் : தெளிவு பிறக்கும்.
சிம்மம்: தொழிலில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைப்பதால் வங்கி இருப்பு உயரும். சேமிப்பு குறித்த ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் பெருகும். ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். மூத்த சகோதர சகோதரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருக்கும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் சுபிட்சம் நிலவும். நண்பர்கள் மூலம் ஒரு முக்கியப் பிரச்சனைக்குச் சுமுக தீர்வு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
மகம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பூரம் : ஆசைகள் நிறைவேறும். உத்திரம் : தீர்வு கிடைக்கும்.
கன்னி: உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது இடமாற்றம் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். பொறுப்புகள் கூடும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். அரசியல் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு மேலிடத்தின் ஆதரவு முழுமையாகக் கிடைக்கும். கடினமான வேலைகளையும் எளிதாகச் செய்து முடிக்கும் தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். புதிய தொழிலைத் தொடங்குவதற்கான திட்டங்கள் இன்று செயல் வடிவம் பெறும். பயணங்களால் நன்மை உண்டு.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன வெண்மை நிறம்
உத்திரம் : மாற்றமான நாள். அஸ்தம் : மதிப்பு கூடும். சித்திரை : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும்.
துலாம்: தந்தையின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் லாபம் வரும். தொலைதூரப் பயணங்கள் உங்களுக்குப் புதிய அனுபவங்களைத் தரும். குடும்பத்தில் பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். பழைய சேமிப்புகள் அவசரத் தேவைகளுக்கு உதவும். தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். ஆன்மீகப் பெரியோர்களின் ஆசி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
சித்திரை : முன்னேற்றம் ஏற்படும். சுவாதி : லாபம் வரும். விசாகம் : ஆசி கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நாள் என்றாலும், இறுதியில் வெற்றி உங்கள் பக்கமே இருக்கும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்கள் அல்லது காப்பீடு மூலம் பணம் வர வாய்ப்புள்ளது. உடல் நலம் மற்றும் மனநலத்தில் அக்கறை வேண்டும். யோகா அல்லது தியானம் செய்வது சிறப்பாக அமையும். நண்பர்களின் உதவியால் கடினமான காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். எதிலும் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
விசாகம் : வெற்றி கிடைக்கும். அனுஷம் : அக்கறை வேண்டும். கேட்டை : பொறுமை அவசியம்.
தனுசு: வாழ்க்கைத் துணையுடன் சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து நீங்கும். ஒருவரை ஒருவர் புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். பொது வாழ்வில் இருப்பவர்களுக்குப் புகழும் மரியாதையும் கூடும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். உத்தியோக ரீதியான பயணங்கள் அலைச்சலைத் தந்தாலும் லாபகரமாக அமையும். கூட்டு வியாபாரத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை இருப்பது அவசியம். புதிய முதலீடுகளில் சற்று கவனத்துடன் இருக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
மூலம் : மரியாதை கூடும். பூராடம் : லாபகரமான நாள். உத்திராடம் : கவனம் வேண்டும்.
மகரம்: தடையாக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். வழக்குகளில் உங்களுக்குச் சாதகமான தீர்ப்பு வரும். நிலுவையில் இருந்த அரசு காரியங்கள் விரைந்து முடியும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வருமான உயர்வுக்கான வழிகள் பிறக்கும். உடல் உபாதைகள் நீங்கிப் புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். நண்பர்களுடன் பொழுதைப் போக்குவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
உத்திராடம் : தடைகள் விலகும். திருவோணம் : அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அவிட்டம் : புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள்.
கும்பம்: பூர்வீகச் சொத்துக்களில் இருந்த வில்லங்கங்கள் விலகி முன்னேற்றம் ஏற்படும். உறவினர்கள் மத்தியில் மதிப்புக் கூடும். பிள்ளைகளின் சுப காரியங்கள் குறித்து எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். கலை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்குப் பொற்காலமாக அமையும். புதிய நுணுக்கங்களைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள். கடின உழைப்பால் தொழிலில் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். மனரீதியான கவலைகள் மறைந்து உற்சாகம் கூடும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன வெண்மை நிறம்
அவிட்டம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும். சதயம் : வெற்றிகரமான நாள். பூரட்டாதி : உற்சாகம் கூடும்.
மீனம்: வீட்டில் சுபகாரியங்கள் களைகட்டும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியைத் தரும். வாகனப் பராமரிப்புச் செலவுகள் வரக்கூடும். சொத்துச் சேர்க்கைக்கான எண்ணங்கள் மேம்படும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வீர்கள். எதிர்பாராத உதவிகள் தக்க சமயத்தில் கிடைத்து உங்கள் சுமையைக் குறைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
பூரட்டாதி : மகிழ்ச்சி பெருகும். உத்திரட்டாதி : அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். ரேவதி : சுமைகள் குறையும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.