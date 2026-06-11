/இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 11: இந்த ராசிகளுக்கு பண அதிர்ஷ்டம்!

Today Rasi Palan June 11, 2026: இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 11 வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Today Rasi Palan June 11, 2026: இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 11 வியாழக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்குமான தினசரி பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....
மேஷம் - இன்று சந்திரனின் சஞ்சாரத்தால் மனதில் லேசான சஞ்சலங்கள் ஏற்படலாம். நீங்கள் எவ்வளவு திறமையாகச் செயல்பட்டாலும் பாராட்டுக்குப் பதிலாகச் சிறிய விமர்சனங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். திடீர் கோபம் மற்றும் பிடிவாதத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வீண் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
ரிஷபம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் இன்று சற்று மெத்தனப் போக்குக் காணப்படும். வாடிக்கையாளர்களிடம் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது வியாபார வளர்ச்சிக்கு உதவும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும், அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் உழைப்பு தேவைப்படும்.
மிதுனம் - குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் சில செயல்கள் உங்களுக்குக் கோபத்தை ஏற்படுத்தலாம். வார்த்தைகளில் அதிக கவனம் தேவை, தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். கணவன்-மனைவி இடையே வந்து போகும் சிறிய மனவருத்தங்கள் விரைவில் சரியாகும். அக்கம் பக்கத்தினருடன் அனுசரித்துச் செல்லுங்கள்.
கடகம் - மற்றவர்களின் சில செயல்பாடுகளால் உங்களுக்குத் திடீர் கோபம் வரலாம். எனினும், இன்று நீங்கள் எதிர்பார்த்த உதவிகள் சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். தடைபட்ட காரியங்கள் சாதகமாக முடியும். பணவரவு திருப்தி தரும். பிடிவாத குணத்தைக் கைவிட்டு வீண் செலவுகளைக் குறைப்பது நல்லது.
சிம்மம் - இன்று சந்திரனின் சஞ்சாரம் ஆரம்பத்தில் சில மனக்குழப்பங்களைத் தந்தாலும், நாளின் முடிவில் தெளிவு பிறக்கும். தேவையற்ற மற்றவர்களின் பஞ்சாயத்துகளில் அல்லது பிரச்சினைகளில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றக் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். உதவிகள் சற்றுத் தாமதமாகக் கிடைக்கும்.
கன்னி - இன்று தேவையற்ற கற்பனைகள் மற்றும் வீண் கனவுகள் தோன்றி மனதை அலைபாய வைக்கலாம். திடீர் கோபம் வரக்கூடும் என்பதால் பேச்சில் நிதானம் தேவை. தொழில், வியாபாரம் தொடர்பாக அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். வாடிக்கையாளர்களிடம் கனிவாகப் பேசுங்கள். தொழில் முன்னேற்றம் குறித்த கவலைகள் வந்து நீங்கும். இன்று உங்களுக்குச் சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் புதிய முயற்சிகள் மற்றும் முக்கியப் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
துலாம் - உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் இன்று ஒரு சிறிய வேலைக்காகக் கூட அதிகமாக அலைய வேண்டியிருக்கும். பணிச்சுமை காரணமாகத் திடீர் கோபம் ஏற்படலாம் என்பதால் நிதானம் அவசியம். குடும்பத்தில் குழப்பங்கள் வந்து சரியாகும். எதிர்பார்த்த பணவரவு இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள்.
விருச்சிகம் - குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் உங்களது செயல்களில் சில குறைகளைக் கூறலாம், இதனால் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடாமல் கண்டும் காணாமல் செல்வது நல்லது. பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றப் பாடுபடுவீர்கள். மற்றவர்களின் விவகாரங்களில் தலையிட வேண்டாம்.
தனுசு - இன்று உங்களுக்குப் புதிய பணவரவிற்கான வாய்ப்புகள் சிறப்பாக உள்ளன. நீண்ட நாள் கஷ்டங்கள் நீங்கி, உங்களுக்கு எதிராகச் செயல்பட்டவர்கள் தானாகவே விலகிவிடுவர். சந்திரனின் சஞ்சாரம் உங்களுக்குப் பல வழிகளிலும் நன்மைகளைத் தரும். புத்தி கூர்மையுடனும் தைரியத்துடனும் செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள்.
மகரம் - இன்று உங்களுக்குச் செலவுகள் அதிகரிக்கக் கூடும் என்பதால் திட்டமிட்டுச் செலவழிக்கவும். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் அல்லது வேண்டியவர்களுடன் சிறிய மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்த்து அமைதி காப்பது இன்றைய நாளை சுமுகமாக்கும்.
கும்பம் - குடும்பத்தில் திடீர் பிரச்சினைகள் மற்றும் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கவனம் தேவை. சமையலறை அல்லது பணியிடங்களில் நெருப்பு மற்றும் ஆயுதங்களைக் கையாளும்போது எச்சரிக்கை அவசியம். கணவன்-மனைவி இடையே வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். வாகனங்களில் செல்லும்போது வேகம் வேண்டாம்.
மீனம் - இன்று பிறருடைய தேவைகளை அறிந்து அவர்களுக்கு அக்கறையுடன் உதவுவீர்கள். இதனால் செலவுகளும் வீண் அலைச்சல்களும் உண்டாகலாம். எந்தவொரு விஷயத்திலும் அவசரப்படாமல் புத்தி கூர்மையுடன் முடிவெடுப்பது உங்கள் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். எதிர்ப்புகள் அகலும் நாளாக இருக்கும்.