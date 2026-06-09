/இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 9 செவ்வாய் கிழமை: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்

Today Rasi Palan June 9 2026: இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 9 செவ்வாய் கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Today Rasi Palan June 9 2026: இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 9 செவ்வாய் கிழமை 12 ராசிகளுக்குமான அதிர்ஷ்ட பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு சுறுசுறுப்பும் உற்சாகமும் நிறைந்த நாளாக அமையும். அலுவலகத்தில் உங்களது கடின உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும், ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.
ரிஷபம்: வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவுகள் வரக்கூடும் என்பதால் பண விஷயத்தில் கவனம் தேவை. தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து பணியிடத்தில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளிப்பது அமைதியைத் தரும்.
மிதுனம்: நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த நல்ல செய்திகள் இன்று உங்களைத் தேடி வரும். தொழிலில் நல்ல லாபமும் உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவும் கிடைக்கும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரித்து மனமகிழ்ச்சி கூடும்.
கடகம்: சவாலான காரியங்களையும் உங்களது விடாமுயற்சியால் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும் மற்றும் கூட்டு வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். பிள்ளைகளின் வழியில் பெருமைப்படத்தக்க நல்ல நிகழ்வுகள் நடக்கும்.
சிம்மம்: இன்று ஆன்மீகக் காரியங்களிலும் தர்ம சிந்தனைகளிலும் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் உங்களது கௌரவமும், வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளும் உயரும். தந்தை அல்லது குடும்ப மூத்தோர்களின் அறிவுரை உங்களுக்குப் பெரிதும் உதவும்.
கன்னி: இன்று எந்தவொரு செயலிலும் அவசரப்படாமல் நிதானமாகச் செயல்படுவது நல்லது. வேலைச்சுமை சற்று அதிகமாக இருந்தாலும் திட்டமிட்டுச் செய்து முடிப்பீர்கள். பயணங்களின் போது கவனமும், உணவுக் கட்டுப்பாட்டில் அக்கறையும் தேவை.
துலாம்: தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் இனிய நாளாக இன்று உங்களுக்கு அமையும். வியாபாரத்தில் நல்ல கூட்டாளிகள் அமைவார்கள் மற்றும் லாபம் இரட்டிப்பாகும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை பலப்படும்.
விருச்சிகம்: தடைகளையும் எதிர்ப்புகளையும் தாண்டி இன்று நீங்கள் நினைத்த இலக்கை அடைவீர்கள். உங்கள் திறமைக்கு ஏற்ற பாராட்டுக்கள் பணியிடத்தில் தடையின்றி கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும், கடன்கள் குறைய வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
தனுசு: கலை மற்றும் படைப்புத் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய யோசனைகள் உதிக்கும். உத்தியோகத்தில் ஆலோசனைகள் ஏற்கப்படும், வியாபாரத்தில் பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். பிள்ளைகளின் கல்வி அல்லது சுப காரியங்கள் பற்றிய கவலைகள் நீங்கும்.
மகரம்: இன்று புதிய ஆடம்பரம் அல்லது வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்குவீர்கள். ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் கட்டுமானத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். தாயாரின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் சற்று கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
மீனம்: இன்று உங்களது பேச்சாற்றலால் பல காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். கொடுத்த கடன்கள் திரும்ப வர வாய்ப்புள்ளது மற்றும் பணப்புழக்கம் திருப்தி தரும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுகள் சுமுகமாக முடியும்.