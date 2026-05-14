  • /சித்திரை 31 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

சித்திரை 31 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 14, 2026, 06:04 AM IST|Updated: May 14, 2026, 06:04 AM IST

May 14 Today Rasi Palan Tamil: இன்று (மே 14) வியாழக்கிழமை, சித்திரை 31, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்கள் இங்கே. 

 

மேஷம்: ஆடம்பரமான செலவுகளை குறைப்பீர்கள். பூர்வீக சொத்துக்களை மாற்றி அமைப்பீர்கள். தம்பதிகளுக்குள் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். கேளிக்கை செயல்களில் கவனம் வேண்டும். பயணங்களால் விரயங்கள் உண்டாகும். உடல் அசதிகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். நிதானமான பேச்சுகள் நன்மதிப்பை உருவாக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்

அஸ்வினி : செலவுகளை குறைப்பீர்கள். பரணி : கவனம் வேண்டும். கிருத்திகை : மதிப்புகள் உண்டாகும்.

ரிஷபம்: மாணவர்களுக்கு கல்வியில் மேன்மையான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தனிப்பட்ட திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் ஏற்படும். பணியில் பொறுப்புகள் படிப்படியாக குறையும். கலை சார்ந்த துறையில் இருப்பவர்களுக்கு கற்பனைத்திறன் மேம்படும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்

கிருத்திகை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ரோகிணி : சிந்தனைகள் ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.

மிதுனம்: உறவினர்களால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். புதுவிதமான சூட்சுமங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்ப்புகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். சமூகப் பணிகளில் ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் கிடைக்கும். அரசால் அனுகூலம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் சாதகமான சூழல் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்

மிருகசீரிஷம் : மாற்றம் ஏற்படும். திருவாதிரை : வெற்றிகரமான நாள். புனர்பூசம் : சாதகமான நாள்.

கடகம்: புதிய துறை சார்ந்த தேடல்களும் கற்பதிலும் ஈடுபாடு உண்டாகும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் மேம்படும். உயர் அதிகாரிகளின் நட்புகள் கிடைக்கும். இறை வழிபாட்டிற்காக வெளியூர் பயணம் செல்லும் வாய்ப்புகள் அமையும். நேர்மறை சிந்தனைகளுடன் எதிலும் செயல்படுவீர்கள். வேகத்தை விட விவேகத்துடன் எதிலும் செயல்படவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம்

புனர்பூசம் : மதிப்புகள் மேம்படும். பூசம் : வாய்ப்புகள் அமையும். ஆயில்யம் : விவேகம் வேண்டும்.

சிம்மம்: குடும்பத்தில் உங்கள் மீதான பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். உழைப்பிற்கான பலன் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படும். பூர்வீக பிரச்சனைகளில் பொறுமை காக்கவும். இளைய சகோதரர்கள் மூலம் சிறு சிறு அலைச்சல்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். மற்றவர்களிடம் பயனற்ற பேச்சுகளை தவிர்க்கவும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம்

மகம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பூரம் : பொறுமை வேண்டும். உத்திரம் : புரிதல்கள் மேம்படும்.

கன்னி: மறைமுகமான திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். வியாபார பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பிள்ளைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து செயல்படவும். உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். பிற மொழி பேசும் மக்களின் அறிமுகம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருநீல நிறம்

உத்திரம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அஸ்தம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும். சித்திரை : அறிமுகம் ஏற்படும்.

துலாம்: துரிதமான செயல்பாடுகளால் போட்டிகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். அரசு காரியங்களில் அனுகூலம் ஏற்படும். வழக்குகளில் சாதகமான சூழல் அமையும். தனம் சார்ந்த நெருக்கடிகள் குறையும். வியாபாரத்தில் வரவுகள் அதிகரிக்கும். நீண்ட நேரம் கண்விழிப்பதை தவிர்க்கவும். உத்தியோகத்தில் மாறுபட்ட அனுபவங்கள் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்

சித்திரை : அனுகூலம் ஏற்படும். சுவாதி : நெருக்கடிகள் குறையும். விசாகம் : அனுபவங்கள் ஏற்படும்.

விருச்சிகம்: பிள்ளைகள் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்வார்கள். எதிர்பாராத அலைச்சலால் ஒருவிதமான சோர்வுகள் உண்டாகும். கற்பனை துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உடனிருப்பவர்களை அனுசரித்து செல்வது நல்லது. பூர்வீக சொத்துக்கள் வழியாக லாபம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றமான சூழல்கள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆகாய நீல நிறம்

விசாகம் : சோர்வுகள் உண்டாகும். அனுஷம் : அனுசரித்து செல்லவும். கேட்டை : மாற்றமான நாள்.

தனுசு: உறவுகளுடன் இருந்த வருத்தங்கள் குறையும். சிந்தனைத் திறன் விரிவடையும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் சாதகமாகும். உடல் அளவில் இருந்த சோர்வுகள் குறையும். குழந்தைகளிடம் அனுசரித்து செல்லவும். வியாபார பணிகளில் சுமூகமான சூழல் அமையும். உத்தியோகத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் குறையும். எதிர்பாராத தனவரவுகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம்

மூலம் : வருத்தங்கள் குறையும். பூராடம் : சோர்வுகள் குறையும். உத்திராடம் : வரவுகள் கிடைக்கும்.

மகரம்: உயர்கல்வி தொடர்பான உதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்கள் கிடைக்கும். மருத்துவத் துறையில் ஆதாயம் ஏற்படும். வாழ்க்கை துணைவருடன் சிறுதூர பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். வழக்கு விஷயங்களில் சில நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தந்தை வழியில் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். புதுவிதமான ஆடைகளில் ஆர்வம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்

உத்திராடம் : உதவிகள் கிடைக்கும். திருவோணம் : ஆதாயம் ஏற்படும். அவிட்டம் : ஆர்வம் ஏற்படும்.

கும்பம்: பொன் பொருள் சேர்க்கை பற்றிய எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். முகப்பொலிவுகள் மேம்படும். இழுபறியான வரவுகள் கிடைக்கும். பார்வை தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். பேச்சுகளில் அனுபவம் வெளிப்படும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். பழைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் : 1, அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம். 

அவிட்டம் : ஆர்வம் ஏற்படும். சதயம் : அனுபவம் வெளிப்படும். பூரட்டாதி : தீர்வுகள் கிடைக்கும்.

மீனம்: கனிவான பேச்சுகள் உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்தும். சகோதர வழியில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். புதிய தொழில் நுட்ப கருவிகள் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் மூலம் மாற்றம் ஏற்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணங்களைப் புரிந்து கொள்வீர்கள். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளால் குழப்பம் ஏற்பட்டு நீங்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு,  அதிர்ஷ்ட எண் : 3, அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம். 

பூரட்டாதி : நம்பிக்கை மேம்படும். உத்திரட்டாதி : சிந்தனைகள் மேம்படும். ரேவதி : குழப்பம் நீங்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

 

