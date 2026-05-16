/வைகாசி 02 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்!

Today Rasi Palan (May 16 - Saturday): வைகாசி 2 ஆம் நாளான இன்று (மே 16) சனிக்கிழமை, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம்: மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். கால்நடை பணிகளில் சற்று கவனம் வேண்டும். வித்தியாசமான கனவுகளால் குழப்பங்கள் உண்டாகும். செயல்திறனில் ஒரு விதமான சோர்வுகள் வெளிப்படும். மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் உயர்வு ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
அஸ்வினி : மகிழ்ச்சியான நாள். பரணி : குழப்பங்கள் உண்டாகும். கிருத்திகை : உயர்வு ஏற்படும்.
ரிஷபம்: கணவன் மனைவிக்குள் அனுசரித்து செல்லவும். கடன் சார்ந்த பிரச்சினைகள் குறையும். நண்பர்கள் வழியில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். புதிய முதலீடு சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். புதிய உணவுகளை குறைத்துக் கொள்ளவும். தடைப்பட்ட சில பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களிடம் சிறு சிறு விவாதங்கள் தோன்றி மறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம்
கிருத்திகை : அனுசரித்து செல்லவும். ரோகிணி : உதவிகள் கிடைக்கும். மிருகசீரிஷம் : வாதங்கள் மறையும்.
மிதுனம்: பொருளாதார நெருக்கடிகள் மறையும். குடும்பத்துடன் வெளியூர் பயணம் செல்லும் வாய்ப்புகள் அமையும். வியாபாரத்தில் லாபம் அடைவீர்கள். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். போட்டி பொறாமைகள் மறையும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
மிருகசீரிஷம் : நெருக்கடிகள் மறையும். திருவாதிரை : உதவிகள் கிடைக்கும். புனர்பூசம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
கடகம்: புதிய தொழில்நுட்ப தேடல்கள் அதிகரிக்கும். சமூகப் பணிகளில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஈடுபாடு உண்டாகும். அணுகுமுறையில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும். வெளியூர் பயணங்கள் திருப்தியான சூழல்கள் உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். அரசு சார்ந்த பணிகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
புனர்பூசம் : தேடல்கள் அதிகரிக்கும். பூசம் : மாற்றங்கள் உண்டாகும். ஆயில்யம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
சிம்மம்: உயர்பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். கூட்டாளிகளைப் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகளில் பொறுமை வேண்டும். வர்த்தக துறைகளில் நிபுணர்களின் ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். அரசாங்கம் தொடர்பான காரியங்களில் பதற்றமின்றி செயல்படவும். வெளியூர் வேலைவாய்ப்புகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
மகம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். பூரம் : பொறுமை வேண்டும். உத்திரம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
கன்னி: வியாபார பணிகளில் சிறு சிறு மன வருத்தங்கள் நேரிடும். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்கள் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். மூத்த உடன்பிறப்புகளிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். சுபகாரியம் தொடர்பான விஷயங்களில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். பயணம் சார்ந்த செயல்களில் கவனம் வேண்டும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
உத்திரம் : வருத்தங்கள் நேரிடும். அஸ்தம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். சித்திரை : சேமிப்புகள் குறையும்.
துலாம்: புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். விருப்பமான உணவுகளை உண்டு மகிழ்வீர்கள். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். வேலை செய்யும் இடத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்
சித்திரை : அறிமுகங்கள் ஏற்படும். சுவாதி : பிரச்சனைகள் குறையும். விசாகம் : நெருக்கம் மேம்படும்.
விருச்சிகம்: வேகத்தை விட விவேகம் பெரியது என்பதை புரிந்து கொள்வீர்கள். விலகி இருந்தவர்கள் விரும்பி வருவார்கள். மனதில் எண்ணிய பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். விளையாட்டு செயல்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். பெருந்தன்மையான செயல்பாடுகள் மூலம் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
விசாகம் : விவேகம் வேண்டும். அனுஷம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கேட்டை : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
தனுசு: தேவைக்கு ஏற்ப வரவுகள் உண்டாகும். உணவு விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். நெருக்கமானவர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். ரசனைத் தன்மையில் மாற்றம் உண்டாகும். வித்தியாசமான சிந்தனைகளால் மாற்றங்கள் பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
மூலம் : வரவுகள் உண்டாகும். பூராடம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். உத்திராடம் : மாற்றங்கள் பிறக்கும்.
மகரம்: எந்த விஷயத்திலும் நிதானமாக முடிவெடுக்கவும். கால்நடைகள் மூலம் இலாபகரமான சூழல் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத சில பிரச்சினைகள் தோன்றி மறையும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். கடன் சார்ந்த நெருக்கடிகள் குறையும். ஆரோக்கியம் சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். அலுவலக பணிகளில் சற்று விழிப்புணர்வுடன் செயல்படவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
உத்திராடம் : இலாபகரமான நாள். திருவோணம் : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். அவிட்டம் : விழிப்புணர்வு வேண்டும்.
கும்பம்: மறைமுகமாக இருந்த திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். எதிர்பாராத வரவுகள் ஏற்படும். புதிய தொழில் நுட்ப கருவிகள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். குடும்பத்துடன் சுப நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வீர்கள். மாறுபட்ட அனுபவங்கள் மூலம் தெளிவுகள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
அவிட்டம் : திறமைகள் வெளிப்படும். சதயம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பூரட்டாதி : தெளிவுகள் ஏற்படும்.
மீனம்: பழக்க வழக்கங்களில் சில மாற்றம் ஏற்படும். கணவன் மனைவிக்கிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். திடீர் முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வியாபார பணிகளில் லாபம் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். கல்வியில் புதிய யுக்திகளை பயன்படுத்தி முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
பூரட்டாதி : மாற்றம் ஏற்படும். உத்திரட்டாதி : ஆரோக்கியம் மேம்படும். ரேவதி : முன்னேற்றமான நாள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.