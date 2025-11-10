இன்றைய ராசிபலன் : 12 ராசிகளே - உங்களின் நாள் இப்படி தான் இருக்கும்..!!

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன்: இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும் என இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
Rasipalan : இன்று திங்கட்கிழமை, நவம்பர் 10, 2025, உங்கள் நாள் எப்படி இருக்கும் என்பதைப் பற்றிய சுருக்கமான பலன்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
1. மேஷம் (Aries) - உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள் இது. அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்காமல், வேலையில் அமைதியைப் பேணுங்கள். நிதி விஷயங்களில் இன்று புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
2. ரிஷபம் (Taurus) - குடும்பத்தில் அமைதி நிலவ உங்கள் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தத் தயங்கலாம். அத்தியாவசியமற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும், ஆனால் சிறிய இன்பங்களுக்காகச் செலவு செய்யலாம். துணையுடன் பேசுவதற்கு முன் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
3. மிதுனம் (Gemini) - உங்கள் மனம் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதால், நிதித் திட்டமிடல் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பேசுவதற்குச் சாதகமான நாள். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் தார்மீக சிக்கலில் சிக்குவதைத் தடுக்கலாம். உங்கள் புதிய யோசனைகள் பணியிடத்தில் இன்று பாராட்டப்படும்.
4. கடகம் (Cancer) - உங்கள் உள்ளுணர்வை நம்பிச் செயல்படுங்கள்; ஒரு நல்ல பேரம் பேசுவதன் மூலம் பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம். உறவுகளில் நீங்கள் கொடுப்பதும் பெறுவதும் சமமாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தைரியத்துடன் உங்கள் தேவைகளுக்காகப் பேச இன்று தயங்காதீர்கள்.
5. சிம்மம் (Leo) - உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் லட்சியமும் இன்று உச்சத்தில் இருக்கும், இது இலக்குகளை அடைய உதவும். பிற்பகலில் சமூகமயமாக்கல் மற்றும் வேடிக்கையான செயல்பாடுகளுக்கு அதிக ஆற்றல் இருக்கும். உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்பதால், தொழில்ரீதியாக இது ஒரு நல்ல நாளாகும்.
6. கன்னி (Virgo) - எல்லா சலுகைகளையும் நம்பாமல், தரமான விஷயங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள். அவசர கொள்முதல் அல்லது முதலீடுகளைத் தவிர்த்து, உங்கள் உள்ளுணர்வை நம்பிச் செயல்படுங்கள். சக நண்பர்களின் தேவையற்ற ஆலோசனைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
7. துலாம் (Libra) - இன்று நீங்கள் மற்றவர்களைக் கவர்ந்து நல்ல முதல் தோற்றத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் நிலவும் பழைய மன வருத்தங்களைத் தீர்க்க வாய்ப்பு கிடைக்கும், அதை அமைதியுடன் கையாளுங்கள். உங்கள் எதிர்கால இலக்குகளைப் பற்றி விவாதிக்க மாலை நேரம் சிறந்தது.
8. விருச்சிகம் (Scorpio) - வலுவான லட்சியத்துடன் நாள் தொடங்குகிறது, மேலும் கடின உழைப்பு இன்று அங்கீகாரத்தையும் வெகுமதியையும் கொண்டு வரும். நண்பர்களுடன் விவாதிப்பது புதிய ஆக்கப்பூர்வமான யோசனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். வணிகத்தில் முன்னேற்றத்தையும் நிதி ஆதாயங்களையும் காண வாய்ப்புள்ளது.
9. தனுசு (Sagittarius) - சமூகத் தொடர்புகள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் நேர்மறை ஆற்றலையும் கொண்டுவரும், நாள் முழுவதும் உற்சாகத்துடன் காணப்படுவீர்கள். புதிய வருமான வழிகள் மூலம் நிதி நிலைமை மேம்படலாம், செலவுகளைத் திறமையாக நிர்வகிப்பீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடலாம்.
10. மகரம் (Capricorn) - சக ஊழியர்களுடன் ஒத்துழைப்புடன் நாளைத் தொடங்குங்கள், ஆனால் உங்கள் தனிப்பட்ட நலன்களைப் பாதுகாக்க உறுதியாக இருப்பீர்கள். கடன், வரி அல்லது பொதுவான சொத்து தொடர்பான நிதி விவகாரங்களில் கவனம் தேவை. வேலையில் இருந்து ஒரு நல்ல செய்தி வந்து உங்கள் மனதை உற்சாகப்படுத்தும்.
11. கும்பம் (Aquarius) - ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க குழுப்பணியில் ஈடுபட இது ஒரு சிறந்த நாள்; உங்கள் கருத்துக்களுக்கு இன்று மதிப்பு கூடும். மற்றவர்களின் ஞானமான ஆலோசனைகள் சிறந்த நிதி முடிவுகளை எடுக்க உங்களுக்கு உதவக்கூடும். பொறுமையாகக் கேட்பதன் மூலம் இன்று அதிகப் பலனைப் பெறுவீர்கள்.
12. மீனம் (Pisces) - உயர்ந்த பதவியில் உள்ளவர்களுக்கும் வணிகத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த நாள் சாதகமாக உள்ளது. இருப்பினும், மனக் குழப்பம் காரணமாக முக்கிய முடிவுகளை ஒத்திவைக்க வாய்ப்புள்ளது, அதனால் தெளிவுடன் செயல்படவும். வீண் வாதங்களைத் தவிர்த்து மன அமைதியைப் பேண இன்று முயற்சி செய்யுங்கள்.