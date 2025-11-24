இன்னறைய ராசிபலன் நவம்பர் 24 : இந்த ராசிகளுக்கு நினைத்து நடக்கும் நாள்

Rasipalan : இன்னறைய ராசிபலன் நவம்பர் 24 திங்கட்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை
மேஷம் - நண்பர்களிடம் இருந்து வரும் பாராட்டு உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். பண விஷயங்கள் பற்றிய கவலை, உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையைத் தடுக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உங்கள் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும்.
ரிஷபம் - வெற்றிக்கு மிக அருகில் வந்துள்ள நிலையில், உங்களது சக்தி குறைய வாய்ப்புள்ளது. பணத்தின் மதிப்பை நீங்கள் நன்கு உணர்வீர்கள். ஒரு சிறு தவறு கூட உறவுகளைப் பாதிக்காதவாறு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
மிதுனம் - உங்களுக்கு இருந்த மன உளைச்சல் மற்றும் கஷ்டங்களில் இருந்து இன்று விடுதலை பெறுவீர்கள். தகுதியான ஊழியர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது பணப் பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் - இன்று ஓய்வு எடுப்பது மிக அவசியம். சமீப நாட்களாக நீங்கள் மிகுந்த மன அழுத்தத்தில் இருந்ததால், ஓய்வெடுக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள். நீண்ட நாட்களாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த வேலைகள் இன்று முடிவடையும்.
சிம்மம் - மற்றவர்கள் மீது கோபம் கொள்வது உங்களுக்கு மன அழுத்தத்தைக் கொடுக்கும், இதைத் தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். தொழில் ரீதியாக ஒரு முக்கியமான முடிவை இன்று எடுக்க வேண்டி வரும்.
கன்னி - எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களை மிகவும் சோர்வடையச் செய்யலாம். நீண்ட காலமாகக் கிடைக்காமல் இருந்த பணம் இன்று திரும்பக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களின் கூர்மையான கவனம் உங்களுக்கு முன்னேற்றம் தரும்.
துலாம் - மனச்சோர்வடைய வேண்டாம். குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவருக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்படுவதால், பண ரீதியான கஷ்டங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். இன்று மாலையை உங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியாகச் செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம் - உங்களின் நகைச்சுவை உணர்வுதான் உங்களின் மிகப்பெரிய பலம். உடல்நிலையைச் சீராக்க அதைப் பயன்படுத்துங்கள். தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். மனைவியுடன் நல்ல புரிதல் காணப்படும்.
தனுசு - உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். மற்றவர்களைக் கவர்வதற்காக அதிகச் செலவு செய்வதைத் தவிருங்கள். பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் முதலீடுகளில் நிதானமாக முடிவெடுக்கவும்.
மகரம் - உங்கள் மீது நிறைய பொறுப்புகள் சுமத்தப்படும். எனவே, தெளிவான மனதுடன் முடிவெடுப்பது முக்கியம். வேலை சம்பந்தமாகப் பயணங்கள் செல்ல நேரிடலாம். இன்று உங்களின் பணவரவு சாதகமாக இருக்கும்.
கும்பம் - குழந்தைகளுடன் நேரம் செலவிட்டு விளையாடுவது உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஆறுதலைத் தரும். முக்கியமானவர்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பார்கள். உங்களின் இலக்குகளை நோக்கிச் செயல்பட இது ஒரு நல்ல நாள்.
மீனம் - இன்று உங்களின் நேரம் பெரும்பாலும் பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுகள் மற்றும் வெளியூர் நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். அவசரப்பட்டு முதலீடுகள் செய்வதைத் தவிர்க்கவும். உங்களின் புதுமையான முயற்சிகள் இன்று பாராட்டப்படும்.