இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்

இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..
இன்று நவம்பர் 27, 2025, வியாழக்கிழமைக்கான 12 ராசிகளுக்குமான பொதுப்பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்குப் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் நாளாக இருக்கும். கடின உழைப்புக்கான பலன் கிடைத்தாலும், எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற வெற்றி கிடைப்பதில் சற்று தாமதம் இருக்கலாம். அதனால் ஏமாற்றம் அடையாமல் பொறுமையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்.
ரிஷபம் - ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கடின உழைப்புக்குச் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். நீங்கள் மிகவும் நேர்மறை எண்ணத்துடனும் நம்பிக்கையுடனும் காணப்படுவீர்கள். பணம் தொடர்பான கவலைகள் நீங்கி, பொருளாதார நிலை மேம்படும். எனினும், அத்தியாவசியமற்ற செலவுகள் அதாவது சுப விரயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம் - மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்கள் உண்டாகும். நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி, உறவு மேம்படும். நிம்மதி கிடைக்க வேண்டுமானால் இன்று நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது மிகவும் அவசியம். யாரையும் தேவைக்கு அதிகமாக நம்ப வேண்டாம்.
கடகம் - கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உங்கள் வார்த்தைகளும் நடத்தையுமே வெற்றி தோல்வியைத் தீர்மானிக்கும். எனவே பேச்சில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். கவனிக்காமல் விட்ட உடல்நலப் பிரச்சினைகளால் கவலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, எனவே ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. வேலை காரணமாக அதிக மன அழுத்தத்தை எடுத்துக்கொள்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஒரு கலவையான நாளாக இருக்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை வலுவாக இருந்தாலும், செலவுகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவது அவசியம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து, குடும்பத்தில் அமைதி நிலவப் பாடுபட வேண்டும். தொழில் ரீதியாக வருமானம் திருப்தி தரும் நாளாக இது அமையும்.
கன்னி - கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நாள். இன்று ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மற்றவர்களை அளவுக்கு அதிகமாக நம்புவதைத் தவிர்க்கவும், இல்லையெனில் ஏமாற்றங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். வேலையில் உங்கள் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
துலாம் - துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான நாளாக அமையும். இன்று நீங்கள் செய்யும் முயற்சிகளில் வெற்றியைக் காண்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில் ரீதியாக உங்களின் புதிய முயற்சிகள் இன்று நல்ல பலன்களைத் தரும். கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்கள் திருப்தி தரும். எனினும், அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்த்து, சற்று சிந்தித்துச் செயல்படுவது நல்லது.
விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான காதல் வாழ்க்கையும் வெற்றிகரமான தொழில் வாழ்க்கையும் இருக்கும். நீங்கள் இன்று பிரச்சனைகள் இல்லாத ஒரு நல்ல நாளாக மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும். நிதி நிலையை மேம்படுத்த புத்திசாலித்தனமான முதலீட்டுத் திட்டங்கள் தேவை. பொருளாதார விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம்.
தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொதுவாகச் சாதகமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் பணியிடத்தில் உங்கள் நிர்வாகத் திறமைக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். தொழில் ரீதியாக எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் எந்த வேலையிலும் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம், அதைச் சோர்வடையாமல் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
மகரம் - மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வளர்ச்சி கூடும் நாளாக இருக்கும். உங்கள் நிர்வாகத் திறமைக்கு இன்று பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்தபடியே லாபம் கிடைக்கும். நீங்கள் எந்த ஒரு வேலையைச் செய்தாலும் அதில் நிச்சயம் வெற்றியைப் பெறுவீர்கள்.
கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்கள் இன்று முன்னேற்றப் பாதையில் செல்வீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் எந்த வேலையிலும் நிச்சயமாக வெற்றி காண வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்குச் சில முக்கியமான பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படும், அவற்றைத் திறமையாகச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
மீனம் - மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சுமாரான நாளாக இருக்கும். செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தேவைகளுக்காக அதிக நேரம் வேலை செய்ய நேரிடலாம். இன்று நீங்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். பிறர் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கும் அதிகப்படியான நம்பிக்கை பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம். எனவே யாரையும் எளிதில் நம்பி ஏமாற வேண்டாம்.