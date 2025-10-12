English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 12 : எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்? விவரம்

Today Rasi Palan : இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 12 : எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை

 

Today Rasi Palan : பொதுவாக, இன்று சந்திரன் கடக ராசியில் சஞ்சரிப்பதால், உணர்ச்சிப்பூர்வமான விஷயங்கள், வீடு மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் கவனம் இருக்கும்.

 
மேஷம் (Aries) - இன்று வீடு, குடும்ப விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். தனிமையில் அமைதியாக இருக்க விரும்புவீர்கள். உங்கள் வேர்களை (உறவுகள், நினைவு) வலுப்படுத்துவது நல்லது.

ரிஷபம் (Taurus) - உங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த வலுவான தேவை இருக்கும். அர்த்தமுள்ள உரையாடல்களை விரும்புவீர்கள். உங்கள் உடைமைகள் மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான எல்லைகளில் கவனமாக இருங்கள்.

மிதுனம் (Gemini) - உங்கள் மதிப்பு மற்றும் நிதி பாதுகாப்பு பற்றிய கேள்விகள் எழலாம். அவசரப்படாமல் நிதானமாக முடிவெடுக்கவும். மனதை அலைபாய விடாமல், உங்கள் இதயத்தின் பேச்சைக் கேளுங்கள்.

கடகம் (Cancer) - சந்திரன் உங்கள் ராசியில் இருப்பதால், உணர்வுகள் தீவிரமடையும். இருப்பினும், உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும் கூடும். உங்களை வெளிப்படுத்தவும், உங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்றவும் இது நல்ல நேரம்.

சிம்மம் (Leo) - தனிமையில் நேரத்தைச் செலவிடுவது நல்லது. அமைதியில் வெளிப்படும் உண்மைகளை எதிர்கொள்ள பயப்பட வேண்டாம். அது உங்களுக்கு ஆழமான நம்பிக்கையைக் கொடுக்கும்.

கன்னி (Virgo) - நண்பர்கள் மற்றும் சமூக வட்டாரங்கள் முக்கியத்துவம் பெறும். உங்கள் இலக்குகள் உங்களுடையதா அல்லது மற்றவர்களுடையதா என்று கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் அமைதியான முன்னேற்றத்தை எண்ணி மகிழுங்கள்.

துலாம் (Libra) - உங்கள் தொழில் மற்றும் பொது வாழ்க்கையில் கவனம் கூடும். நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை மக்கள் கவனிப்பார்கள். பதட்டப்படாமல், உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி உறுதியாகச் செல்லுங்கள்.  

விருச்சிகம் (Scorpio) - அன்றாட வழக்கத்திலிருந்து விலகி இருக்க விரும்புவீர்கள். ஆன்மீகம் அல்லது தத்துவ விஷயங்களை ஆராய ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உங்கள் உள்ளுணர்வை நம்புங்கள்.

தனுசு (Sagittarius) - மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட பணம் அல்லது உடைமைகளில் உணர்ச்சிப்பூர்வமான பதில்கள் வரலாம். உறவுகளில் தீவிரமான உணர்வுகள் எழக்கூடும். காதல் மலர வாய்ப்பு உண்டு.

மகரம் (Capricorn) - கூட்டாளிகள் மற்றும் உறவுகளுடன் உணர்ச்சிப்பூர்வமான சவால்கள் வரலாம். அவசரப்பட்டு முடிவெடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் செயல்படுவது அவசியம்.

கும்பம் (Aquarius) - மற்றவர்களுக்கு உதவ அல்லது சேவை செய்ய உங்கள் சொந்த விஷயங்களை சற்று ஒத்திவைக்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் தனிப்பட்ட ஆரோக்கியத்திலும் கவனமாக இருங்கள்.  

மீனம் (Pisces) - வேடிக்கை, படைப்பாற்றல் மற்றும் பொழுதுபோக்கிற்கு ஏற்ற நாள். காதல் உறவுகள் உற்சாகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களைச் செய்வதற்கான சுதந்திரத்தை அனுபவிப்பீர்கள்.

