இன்றைய ராசிபலன் : பிப்ரவரி 8 ஞாயிறு- 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் இன்று

இன்றைய ராசிபலன், பிப்ரவரி 8 ஞாயிறு மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: அறிவுத்திறன் வெளிப்படும் நாள். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் தடையின்றி கிடைக்கும். பணப்புழக்கம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்யலாம். நிலுவையில் இருந்த பழைய கடன்கள் வசூலாகும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று எதிலும் நிதானம் தேவை. பேச்சில் கட்டுப்பாடு அவசியம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறிய பாதிப்புகள் வந்து நீங்கும்.
கடகம்: உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு மழையில் நனைவீர்கள். பண வரவு இரட்டிப்பாகும்.
சிம்மம்: புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் தொழிலுக்கு உதவும். திடீர் பயணங்கள் மேற்கொள்ள நேரிடலாம், அவை லாபகரமாகவே முடியும்.
கன்னி: வருமானம் கூடும், அதே சமயம் சுபச் செலவுகளும் வரிசை கட்டும். வேலைப்பளு காரணமாக சற்று சோர்வாக உணரலாம்.
துலாம்: மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். தடைப்பட்ட சுப காரியங்கள் மீண்டும் தொடங்கும். பிள்ளைகள் மூலம் பெருமை சேரும்.
விருச்சிகம்: முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். உறவினர்களிடையே இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். புதிய பொருள் சேர்க்கை உண்டு.
தனுசு: பொருளாதார நிலை உயரும். நண்பர்கள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நீண்ட நாள் கனவு ஒன்று நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: வேலையில் உங்கள் கை ஓங்கும். புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். மனநிம்மதியும், குடும்பத்தில் உற்சாகமும் நிறைந்திருக்கும்.
கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு இரட்டிப்பு லாபம் தரும் நாள். கிரகங்களின் சேர்க்கை சாதகமாக இருப்பதால், எடுத்த காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும்.
மீனம் (சந்திராஷ்டமம்): இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் கூடுதல் கவனம் தேவை. புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவதைத் தவிர்க்கவும். யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம்.