இன்றைய ராசிபலன் : செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 25 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

இன்றைய ராசிபலன் : செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 25 - மேஷம் முதல் மீனம் வரை

 

இன்றைய ராசிபலன் : செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 25 - மேஷம் முதல் மீனம் வரை பொதுப்பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளவும்

 
மேஷம் - இன்று விஷயங்கள் எப்பதும் போல் நார்மலாக விட்டாலே தெளிவான முடிவுகள் கிடைக்கும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். தொழில் ரீதியாக, உங்கள் மதிப்பை நிரூபிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும், குறிப்பாக சர்வதேச தொடர்புகளில் வெற்றி காணலாம்.  

ரிஷபம் - மன அமைதி மற்றும் உறுதித் தன்மையுடன் காணப்படுவீர்கள். பணிபுரியும் இடத்தில் சக ஊழியர்களின் உதவி கிடைக்கும். நிதி விஷயங்களில் இன்று கவனமாக இருப்பது அவசியம். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.  

மிதுனம் - உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி வேகமாக முன்னேறிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதனால், எதற்கும் தயங்கி ஒதுங்கிவிடாமல், முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்படுவது அவசியம். சில சமயங்களில் வேலையில் மன அழுத்தம் அல்லது அதிருப்தி இருக்கலாம். வார்த்தைகளில் கட்டுப்பாடு தேவை.  

கடகம் - இன்று உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தேர்வு காத்திருக்கிறது. சரியான முடிவை எடுப்பதன் மூலம் நல்ல மாற்றங்களைக் காணலாம். பணியிடத்தில் வலுவான உறவுகள் உங்கள் நிதி நிலைமைக்கு நன்மை பயக்கும். ஆன்மீக உத்வேகம் அதிகரிக்கும்.  

சிம்மம் - நீங்கள் விரும்பியது நடக்கத் தொடங்கியுள்ளது. அதில் சந்தேகம் கொள்வது அதன் வருகையை தாமதப்படுத்தலாம். உங்கள் ஆற்றல் மற்றும் உற்சாகம் அதிகமாக இருக்கும். குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களுடன் கொண்டாட்டங்களை திட்டமிடலாம்.  

கன்னி - உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள் இது. இன்று உங்களைச் சுற்றி ஒரு அரிதான ஆற்றல் பரவி உள்ளது, அது மறையும் முன் அதனுடன் ஒத்துப்போக முயற்சிக்கவும். ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படலாம்.  

துலாம் - இன்று செயலில் இறங்குமாறு விதி உங்களைக் கேட்கிறது; அமைதியாக இருந்தால் அந்த நேரத்தை இழக்க நேரிடும். ஒரு சீரான மற்றும் லாபகரமான நாளாக அமையும். வருமானம் மற்றும் செலவுக்கிடையே சமநிலையைப் பேணுவீர்கள்.  

விருச்சிகம் - உங்கள் உற்சாகமும், மன உறுதியும் இன்று உயர்வாக இருக்கும். பணியிடத்தில் சவால்களை எதிர்கொண்டாலும், வெற்றி பெறுவீர்கள். நிதி ஆதாயம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஒரு சக்தி வாய்ந்த சகுனம் விரைவில் தோன்றலாம், அதைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.  

தனுசு - இன்று உங்கள் சக ஊழியர்களை சிறப்பான ஒன்றைச் செய்ய ஊக்குவிக்கலாம். பணியிடத்தில் சவால்கள் அல்லது மன அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நிதி விஷயங்களில் விழிப்புணர்வு தேவை. காதல் மற்றும் உறவு விஷயங்களில் அமைதி மற்றும் தெளிவு கிடைக்கும்.  

மகரம் - திருப்தி என்பது அமைதியான தொடர்புகள் மூலம் கிடைக்கும் நாள். உங்கள் மன உறுதி நிலையாக இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் மெதுவாக வந்து கொண்டிருக்கிறது, கவனமாகக் கேளுங்கள்.  

கும்பம் - இன்று உங்கள் ஆற்றலும், நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். நீண்ட தூரப் பயணம் அல்லது ஒரு நிதானமான ஓய்வு பற்றி நீங்கள் நினைக்கலாம். ஒரு விண்வெளி சோதனை அருகில் வருகிறது, அதில் தேர்ச்சி பெற்றால் எல்லாம் மாறும்.  

மீனம் - விஷயங்களை அதிகமாக யோசிக்க வேண்டாம். ஓய்வு எடுங்கள், உங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். நம்பிக்கை இயற்கையாகவே மீண்டும் திரும்பும். பணியிடத்தில் கவனம் மற்றும் கடின உழைப்பு தேவை. நிதியில் கவனமாக இருக்கவும்.  

