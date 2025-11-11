இன்றைய ராசிபலன், செவ்வாய் - இந்த ராசிகளுக்கு இன்று நல்ல நாள்

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 11, செவ்வாய் - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 11, செவ்வாய் 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்..
மேஷம் (Aries) - இன்று உங்கள் தன்னம்பிக்கை மிக அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் சிறு, உறுதியான முடிவுகள் நல்ல பலன்களைத் தரும், ஆனால் அவசரப்படாமல் உள்மனதின் குரலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். பழைய விஷயங்களை அசைபோடாமல், புதிய நோக்குடன் செயல்படுங்கள்.
ரிஷபம் (Taurus) - உங்களுக்குள் இருக்கும் ஆழ்ந்த அமைதியை இன்று கண்டறிவீர்கள். உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத விஷயங்களை விட்டுக்கொடுத்து, எல்லாவற்றையும் வற்புறுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். எந்தவொரு நிதி சார்ந்த முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதற்கு முன் நிதானமாக யோசியுங்கள்.
மிதுனம் (Gemini)- உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த தயங்க வேண்டாம், ஆனால் உங்களை நீங்களே அதிகம் வருத்திக் கொள்ளவும் வேண்டாம். இன்று ஒருவித சோர்வு உணர்வு ஏற்படலாம் என்பதால், உங்கள் ஆற்றலைப் புதுப்பிக்க ஓய்வு அவசியம். அதிக சிந்தனையைக் குறைத்து, மனதை இலகுவாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
கடகம் (Cancer) - உங்கள் வாழ்க்கையில் நிலவும் சவால்கள் தற்காலிகமானவை என்பதை உணர்வீர்கள். உங்கள் மனதில் தெளிவு பெற, அமைதியிலும் மௌனத்திலும் விடைகளைத் தேடுங்கள். தொழில் மற்றும் உறவுகளில் இன்று மென்மையான அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுவது நன்மை தரும்.
சிம்மம் (Leo) - நீங்கள் துணிச்சலுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள் இன்று. உங்கள் நேர நிர்வாகத்தில் கவனம் செலுத்தி, உங்கள் ஆற்றலை வீணடிக்கும் விஷயங்களை ஒதுக்குங்கள். உங்கள் நேர்மையே இன்று உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்து வெற்றியைத் தேடித் தரும்.
கன்னி (Virgo) - உங்கள் உறுதியான எண்ணங்களை வெளியே சத்தமாகப் பேசுவதன் மூலம் அவை உறுதிப்படும். வேலையில் அதிக நுணுக்கம் பார்ப்பதைத் தவிர்த்து, மன அமைதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். உறவுகளைத் திருத்துவதைக் காட்டிலும், விட்டுக்கொடுத்துப் போவது நல்லது.
துலாம் (Libra) - உங்களுக்குப் பாரமாக உள்ள விஷயங்களை இன்று விடுவித்து மனதளவில் லேசாவீர்கள். இன்று வளர்ச்சி தொடர்ந்தாலும், சற்றுப் பொறுமை அவசியம் என்பதை மறக்காதீர்கள். தவறுகளை தோல்வியாகப் பார்க்காமல், புதிய கற்றலாகக் கருதுங்கள்.
விருச்சிகம் (Scorpio) -நீங்கள் நீண்ட நாட்களாகக் காத்திருந்த பலன் இன்று கிடைத்து, உத்வேகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். பெரியவர்களின் ஆதரவுடன் உங்கள் மன உறுதி கூடும்; போட்டியாளர்களுக்கு எதிராக வலுவான நிலையில் இருப்பீர்கள். நிதி முடிவுகளைச் சிந்தித்து எடுப்பது நல்லது.
தனுசு (Sagittarius) - நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு சாதனையை இன்று பூர்த்தி செய்வீர்கள். உங்கள் உற்சாகமான மனநிலை நாள் முழுவதும் தொடரும், மேலும் எதிர்காலத்திற்குப் பயனளிக்கும் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உங்கள் திறமையான பேச்சால் காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள்.
மகரம் (Capricorn) -பலவிதமான பொறுப்புகளைச் சுமக்க வேண்டியிருப்பதால், தெளிவான சிந்தனையுடன் முடிவெடுக்க வேண்டும். பேராசைக்கு இடம் கொடுக்காமல், உங்கள் வேலையில் இன்று முழுமையான திறமையுடன் செயல்படுவீர்கள். வேலை மற்றும் ஓய்வுக்கு இடையில் சமநிலையை பேண வேண்டியது அவசியம்.
கும்பம் (Aquarius) - பழைய எதிர்ப்புகளைக் களைந்து, இன்று புதிய ஒத்துழைப்பில் ஈடுபடுவீர்கள். உங்களை விட செல்வாக்கு மிக்கவர்களின் ஆதரவு கிடைத்து, உங்கள் மன வலிமை அதிகரிக்கும். ஒரு புதிய தொழில் கூட்டாண்மை உங்களுக்கு லாபகரமான முடிவுகளைத் தரலாம்.
மீனம் (Pisces) - நீங்கள் தைரியத்துடன் செயல்பட்டால், உங்கள் இலக்கில் இன்று ஒரு திருப்புமுனையை காண்பீர்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் இருக்கும் பிணைப்பு வலுப்பெறும். உங்கள் புதுமையான யோசனைகள் வணிகம் மற்றும் வேலையில் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும்.