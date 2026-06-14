/இன்றைய ராசிபலன் - மேஷம் முதல் மீனம் வரை : யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

Today Rasipalan : இன்று 12 ராசிகளில் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Today Rasipalan 14 June 2026: இன்றைய ராசிபலன்! மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளில் இன்று யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்? முழு விபரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் - இன்று உங்களின் பேச்சுத்திறன் மற்றும் தனித்துவமான சிந்தனைகளால் உத்தியோகத்தில் நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள். பொருளாதார ரீதியாக எடுக்கும் முடிவுகள் சாதகமான பலன்களைத் தரும், எனினும் புதிய முதலீடுகளில் எச்சரிக்கை தேவை. குடும்பத்தினருடன் அல்லது துணையுடன் இணக்கமான சூழல் நிலவும்.
ரிஷபம் - இன்று எதையும் ஒருமுறைக்கு பலமுறை யோசித்துச் செய்வது நல்லது. மனக்குழப்பங்கள் எழக்கூடும் என்பதால் புதிய முயற்சிகளைத் தள்ளிப்போடலாம். மறைமுக எதிர்ப்புகள் வர வாய்ப்புள்ளதால் உத்தியோகத்தில் கவனம் தேவை. பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள்.
மிதுனம் - நேர்மறையான எண்ணங்களுடன் இன்றைய நாளைத் தொடங்குவீர்கள். தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் உங்கள் இலக்குகளை எளிதில் அடைவீர்கள். நீண்ட கால முதலீடுகள் குறித்து சிந்திப்பீர்கள். துணையுடன் மனம் திறந்து பேசுவதன் மூலம் உறவு பலப்படும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
கடகம் - வேலையில் சில சிறிய தடைகள் அல்லது வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம், எனினும் பொறுமையுடன் கையாண்டு வெற்றி காண்பீர்கள். குடும்பத் தேவைகளுக்காகப் பயணம் செய்ய நேரிடலாம். புதிய கடன்கள் வாங்குவதையோ அல்லது பெரிய முதலீடுகள் செய்வதையோ இன்று தவிர்ப்பது நல்லது.
சிம்மம் - இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாளாக அமையும். பிள்ளைகளின் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் தேடிவரும்.
கன்னி - இன்று நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். புதிய சொத்துக்கள் வாங்குவது அல்லது வண்டிகளைப் பழுதுபார்ப்பது போன்ற காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். தாயாரின் உடல்நலத்தில் அக்கறை செலுத்துங்கள். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிட்டும்.
துலாம் - இன்று உங்களுக்குக் கூடுதல் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் பிறக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் அண்டை வீட்டாருடன் இருந்த மனவருத்தங்கள் நீங்கும். சிறு தூரப் பயணங்கள் அனுகூலமான பலன்களைத் தரும். தொழில் ரீதியாக புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும்.
விருச்சிகம் - உங்கள் திறமையான பேச்சின் மூலம் இன்று பல காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த இடத்திலிருந்து நல்ல பணவரவு இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உண்டாகும். கடன் சுமைகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும்.
தனுசு - இன்று ராசிக்குள் சந்திரன் இருப்பதால் தேவையற்ற மன உளைச்சல்கள் வந்து நீங்கும். கோபத்தைக் குறைத்து நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. சுப காரிய பேச்சுவார்த்தைகள் சற்று தாமதமாகலாம். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்தி, வெளி உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
மகரம் - இன்று சுப விரயங்கள் (நல்ல காரியங்களுக்கான செலவுகள்) ஏற்படக்கூடும். வெளிவட்டாரப் பழக்கவழக்கங்களில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். தூக்கமின்மை அல்லது சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் போதிய ஓய்வு அவசியம். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
கும்பம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் நாளாக அமையும். மூத்த சகோதரர்கள் அல்லது நண்பர்கள் வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிட்டும். உத்தியோகத்தில் உங்களுக்கு இருந்த அழுத்தங்கள் குறையும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் மற்றும் இலக்குகள் நிறைவேறும்.
மீனம் - இன்று உங்களுக்குப் பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும், அனைத்தையும் சுறுசுறுப்பாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களைப் பெறுவீர்கள். தந்தை வழியில் ஆதாயங்கள் உண்டாகும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல தகவல் வந்து சேரும்.