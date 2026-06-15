/இன்றைய ராசிபலன் ஆனி 1 திங்கட்கிழமை : யாருக்கெல்லாம் இன்று அதிர்ஷ்டம்?

இன்றைய ராசிபலன் ஆனி 1 திங்கட்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்றைய ராசிபலன் ஆனி 1 திங்கட்கிழமை எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று நீங்கள் செய்யும் வேலைகளில் அதிக சுறுசுறுப்புடன் காணப்படுவீர்கள். உங்களின் சுயமரியாதையை உயர்த்தும் பணிகளில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து பணிகளைச் சரியாகப் பிரித்துச் செய்வதன் மூலம் இலக்குகளை எளிதில் அடைவீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சற்று கூடுதல் கவனம் தேவை.
ரிஷபம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றமும், சாதகமான பலன்களும் கிடைக்கும் நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். அலுவலகத்தில் உங்களின் திறமை மற்றும் சாமர்த்தியம் பாராட்டுக்களைப் பெற்றுத் தரும்.
மிதுனம் - இன்று சந்திரனின் சஞ்சாரம் உங்கள் ராசியில் இருப்பதால், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் கணவன்-மனைவி இடையே நல்ல நெருக்கமும் உண்டாகும். அதே நேரத்தில், மற்றவர்களுக்காகப் பரிந்து பேசும் போது கவனமாக இருக்கவும். வாகனங்களில் செல்லும் போது கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை.
கடகம் - இன்று உங்களுக்குள் புதிய ஆன்மீக மற்றும் உலகியல் ரீதியான சிந்தனைகள் தோன்றும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரலாம். உங்கள் பேச்சாற்றலால் பல காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது.
சிம்மம் - சமூகத்தில் உங்களுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். நண்பர்கள் அல்லது சுற்றத்தாரின் உதவியால் நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வர வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நீங்கள் திட்டமிட்ட காரியங்களை நேரத்திற்குள் முடித்துவிடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களைப் பெறுவீர்கள். புதிய முதலீடுகள் அல்லது ஆவணங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் மட்டும் கொஞ்சம் விழிப்புடன் இருக்கவும்.
துலாம் - சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் இன்று புதிய முயற்சிகளையோ அல்லது பெரிய முதலீடுகளையோ தவிர்ப்பது நல்லது. மற்றவர்களுடன் பேசும் போது தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து, பொறுமையைக் கையாள்வது இன்றைய நாளை சுமுகமாக்கும்.
விருச்சிகம் - உங்களுக்கும் சந்திராஷ்டமத்தின் தாக்கம் (விசாகம், அனுஷம் நட்சத்திரங்கள்) இருப்பதால், இன்று காரியங்களில் சிறு இழுபறிகள் தோன்றலாம். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைத்தாலும், அறிமுகமில்லாதவர்களிடம் பண விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.
தனுசு - கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளும், முன்னேற்றமும் கிடைக்கும். நீண்ட தூரப் பயணங்கள் உங்களுக்குச் சாதகமான பலன்களைத் தரும். பொருளாதார நிலை சீராகவும், திருப்திகரமாகவும் இருக்கும்.
மகரம் - உங்களின் கഠின உழைப்பிற்கு இன்று தகுந்த பலன் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகளுக்கு மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிட்டும். குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி அமைதி நிலவும்.
கும்பம் - இன்று கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல லாபமும், புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளும் அமையும். பிள்ளைகளின் கல்வி அல்லது சுப காரியங்கள் குறித்து நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.
மீனம் - கலை மற்றும் படைப்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். ஆன்மீகக் காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். தொழில் ரீதியாக புதிய திட்டங்களைத் தீட்டுவீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.